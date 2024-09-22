«Рвануть может в любом месте»: готовиться ли жителям левого берега к новым коммунальным авариям

Многим новосибирцам прошлой зимой пришлось закупиться обогревателями Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители левого берега перед началом отопительного сезона столкнулись с массовыми отключениями горячей воды. Они переживают, что эта зима станет еще хуже, чем предыдущая, когда в январе 2024 года из-за аварий отопление в сотнях домах отключили на несколько недель в самые морозы. Как люди готовятся к холодам, какие прогнозы дают эксперты и что говорят в СГК о предстоящем отопительном сезоне — в материале НГС.

«Готовимся к худшему»

В квартирах жителей левого берега прошлой зимой было холодно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В августе-сентябре этого года многоквартирные дома на левом берегу на несколько недель остались без горячей воды. Как рассказывает Андрей, который живет в доме на Ватутина, 63/1, у них в доме не отключение, а «понижение параметров». В прошлом году, во время коммунального ЧП, именно с такой формулировкой люди остались без отопления в холода.

Этим летом в доме Андрея горячую воду отключили и затем пытались включить восемь раз. В первый раз в августе по расписанию. В начале сентября воду включили. А через пару дней она снова пропала.

— Потом просто появилось объявление о том, что низкие параметры на теплосетях. И всё. Вода холодная бежит из горячего крана. Мы боимся, что будет повторение событий зимы. Весь город перекопан, а отопление уже собираются давать. У нас на Немировича-Данченко раскопали теплотрассу, — рассказал НГС Андрей.

По его словам, у них в квартире после зимних аварий всё время было прохладно — батареи до конца отопительного сезона оставались чуть теплыми.

— Уже замучились сидеть в холодной квартире с холодной водой. У нас бабушка старенькая. Ей 80 лет. Она замерзает уже, всё на себя надела и включила обогреватели. Зиму в этом году обещают холодную, а город к ней, по ощущениям, не готов. Мы вот купили валенки и поставили по два обогревателя в каждую комнату. Готовимся к худшему, — рассуждает Андрей.

Жительница из дома на Ватутина, 75 Анна объяснила, что стабильной горячей воды в здании не было с июля. Ее включили 20 сентября, но люди особо не ждут, что ситуация быстро исправится. Воду то включают, то выключают.

— На улицах бесконечные разрытые ямы. Всё лето я с тазами бегаю. Аварии будут теперь всегда. Это неизбежно при состоянии нынешней инфраструктуры, количестве новостроек и растущем населении, — считает Анна.

По словам сибирячки, она не готова к новым авариям. У нее нет обогревателя или бойлера.

— Уже вторую неделю дома температура +20. В этом сентябре очень спасает фен после мытья головы. Никогда им вообще не пользовалась раньше. Болею уже две недели, — отмечает Анна.

Жительница с Ватутина думает о переезде из Новосибирска, потому что с каждым годом ситуация с отоплением и горячей водой ухудшается. И пока у нее надежды на решение проблемы нет.

«Готовы к оперативному устранению дефектов»

СГК после аварий вложила в теплосети дополнительные деньги Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2024 году СГК после январских аварий дополнительно направила на работы на левом берегу 1 миллиард рублей. Цель — повысить надежность. Общий объем вложений в теплосетевые коммуникации в Новосибирске за 2024 год — 6 миллиардов рублей.

— Мы сделали абсолютно всё необходимое и зависящее от компании, чтобы свести к минимуму риски возможных отключений в новом отопительном сезоне. Это стоило не только серьезных финансовых вложений и большого труда наших сотрудников и подрядчиков, но также доставило немалый дискомфорт горожанам из-за раскопок и отключений, — заявили в пресс-службе компании.

В СГК уточнили, что проделанная работа уже предотвратила немало крупных повреждений, которые могли случиться зимой 2024–2025 года.

— Хотелось бы пообещать, что дефектов не будет совсем, но мы находимся в несколько другой реальности. Только второй год ведем программу модернизации теплосетей — в городе всё еще высок процент трубопроводов с существенным износом. Мы полностью готовы к оперативному устранению дефектов, если они возникнут, — заявили в компании.

«Большая часть дефектов — в правобережной части»

На левом берегу обнаружили меньше дефектов, чем на правом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В этом году в левобережной части города под ремонт попал 21 километр теплотрасс на 24 участках. Это 2/3 от ремонтной программы НТСК по всему городу на 2024 год. На Кировский район пришлось 9 километров и 12 километров — на Ленинский.

— В частности, ремонтируем трубопровод по улице Пархоменко, ставший причиной массового отключения в январе 2024 года: два участка общей протяженностью 1,2 километра диаметром 700 миллиметров. Другую крупную теплосеть — по улице Бородина до Петухова, диаметром 1000 миллиметров, меняем на протяжении почти 800 метров, — перечислили в пресс-службе СГК.

Полностью перекладывают трубопровод и тепловые камеры на магистральной теплосети на улице Петропавловская. Этот участок считается проблемным. Характеристики улучшили на 665 метрах.

Если говорить про внутриквартальные сети, то больше всего под замену попали трубы в Ленинском районе. Самыми протяженными стали теплосети на улице Котовского — 3,4 километра, и на улице Новосибирской — 2,4 километра. В Кировском заменят трубопроводы на улицах Сибиряков-Гвардейцев — 1,6 километра, и по 3-у переулку Бурденко — 1,5 километра.

СГК по решению специальной комиссии также занялась анализом и изменением существующей системы теплоснабжения. В частности будут изменены режимы работы ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировской котельной. В 2024 году компания должна разработать проектно-инженерные решения и реализовать их в 2025 году. Сейчас СГК ищет подрядчика, который проведет проектирование.

Также в этом году СГК изменила подход к опрессовкам. Испытательное давление для магистральных теплосетей было увеличено, чтобы выявить максимум возможных дефектов.

— В целом по городу выявлено свыше 1220 дефектов — с годовым приростом 14%. Большая часть дефектов в правобережной части, — отметили в пресс-службе.

Также дополнительно 33 километра теплосетей проверили при помощи роботов, в том числе на 13 магистралях левого берега. По итогам диагностики на 16% объектов выявлены дефекты, на этих участках начался ремонт, он пока продолжается.

В прошлом году большой проблемой стало то, что из-за одной-двух аварий отключилось огромное количество домов. После этого СГК начала работать над разделением зон теплоснабжения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

— Идет строительство узла подпитки из зоны теплоснабжения ТЭЦ-3 в зону ТЭЦ-2. Подрядчик — ООО «НПП-Энергия» — завершил первый этап: сделаны необходимые врезки, ведется подбор оборудования. Работы планируется закончить до конца декабря 2024 года, — отметили в СГК.

«Все живем как на пороховой бочке»

Из-за аварий в январе в Новосибирске вводили режим ЧС Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Эксперт в сфере ЖКХ Владимир Алабугин называет несколько причин аварий на левом берегу. Это и износ инженерных сетей, и отсутствие альтернативных сетей для доставки теплоносителя на районные тепловые пункты. А также нарушение разветвленности инженерных сетей от ТЭЦ до районных теплопунктов, отсутствие резервных источников теплоснабжения, консервация Кировской районной котельной.

— К сожалению, городу досталось достаточно запущенное коммунальное хозяйство, которое существует в условиях критического недофинасирования и отсутствия ремонта и модернизации. В настоящий момент мы все живем как на пороховой бочке — рвануть может в любом месте. И самый опасный момент — при наступлении заморозков и повышении параметров. И это касается не только магистральных, но и внутриквартальных инженерных сетей, — объясняет Владимир Алабугин.

Лучшим решением проблемы может стать полная модернизация устаревших сетей. Но при существующих объемах финансирования это невозможно. По информации Владимира Алабугина, в этом году из-за того, что ремонтов было много по всему городу, не везде успели провести испытания.

— Я не уверен, что этот сезон мы пройдем без серьезных аварий. В настоящее время мы больше занимаемся операциями по спасению и поддержанию в городе жизненно важных инженерных сетей, находимся в постоянном напряжении. При этом нагрузки на эти сети растут в связи с активной застройкой. Ни о какой серьезной модернизации я не слышал, — высказал свое мнение эксперт.

При этом в городе хватает источников теплоснабжения, но инженерные сети оставляют желать лучшего. Сейчас, считает новосибирец, лучше лишние пару недель посидеть без горячей воды и на сниженных параметрах, чем повторно пройти через зимние аварии.

Другая большая проблема для ЖКХ и для инженерных сетей — что их много, а вот специалистов для их обслуживания катастрофически не хватает.

— И эта проблема постепенно смещается и усугубляется от крупных ресурсоснабжающих предприятий в ТСЖ и управляющие компании, большинство из которых не имеют своих специалистов и аварийно-ремонтных служб, что на фоне растущего износа инженерных сетей будет становиться более ощутимым, — добавляет Владимир Алабугин.

Эксперт считает, что надеяться на какие-то легкие и малозатратные решения по обеспечению энергетической безопасности города бессмысленно. По его мнению, нужно затягивать пояса и готовиться к дальнейшим спасательным операциям. Не расслабляться и ждать непредсказуемых сценариев.

Что еще почитать по теме?

«На нервной почве получила инсульт»: больше 100 человек объединились, чтобы засудить СГК — чего они боятся и ждут от процесса.

«Зачем обещать было?» Как живет самый известный грузчик Новосибирска Рза Рзаев — с семьей, но без гражданства.