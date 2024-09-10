«Зачем обещать было?» Как живет самый известный грузчик Новосибирска Рза Рзаев — с семьей, но без гражданства

Отправляясь в гости к Рзе, журналисты, разумеется, рассчитывали застать всю семью в сборе. Не вышло: 10-летняя Масума учится в первую смену, а жена самого известного грузчика Новосибирска все еще соблюдает траур по умершей сестре Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Рза Рзаев — без сомнения, самый знаменитый грузчик Новосибирска, а то и всего мира. Публикации о нем выходили в том числе в Financial Times, а знаменитая фотография, на которой он в облаках пара и сиянии полицейских мигалок переносит через реку кипятка ребенка, заняла первое место в международном конкурсе. После коммунального ЧП 17 января к мужчине пришла настоящая слава: новосибирцы решили подарить ему на день рожденья билеты домой, чтобы мужчина мог увидеть семью, а после со сцены Народной премии НГС-2024 Иосиф Пригожин и вовсе попросил власти дать бесстрашному грузчику гражданство. Обрадованный Рза перевез жену и двух дочек в Новосибирск, но на этом положительные изменения в его жизни закончились. Журналисты НГС побывали в гостях у семьи и узнали, как сейчас живет грузчик, на которого единочасно свалилась народная любовь.

Семья

Дом на Котовского, в котором Рза Рзаев с женой Эльмирой и дочками снимает квартиру, окружен не только забором, но глубокими раскопанными рвами, на дне которых лежат толстые магистральные трубы — как будто напоминание о январских событиях.

Полгода назад он жил здесь же, но квартира кажется неуловимо другой. Из коридора, гостиной и кухни исчезла неуютная стерильность, какая иногда бывает в жилище занятых чистоплотных холостяков. В углу гостиной — маленькое рабочее место с учебниками за седьмой класс, на столе — не только фрукты, печенье и конфеты, но и домашнее ежевичное варенье, неуловимо отдающее орехом и домашним уютом. К Рзе приехала семья.

Забыть о событиях января у Рзы не получается: разрытые в июне трубы никто и не думает закапывать назад, а в квартире уже несколько месяцев нет горячей воды Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Правда, собраться всем вместе им все равно удается нечасто: глава семьи встает в четыре утра и сразу уезжает, возвращается уже после шести. Он работает водителем и грузчиком, а еще хозяин машины разрешает «калым делать» — брать дополнительные заказы.

Дочери Рзы Рзаева учатся в разные смены. Младшая, Масума, в первую, старшая, Ругая — во вторую. Постоянно бывает дома только Эльмира, но не потому, что девочки несамостоятельные или суровый восточный муж-деспот не дает ей работать.

— Патент, — это 6,5 тысячи рублей. В месяц, — выразительно поднимает брови Рза. — А я и так сейчас в долги залез, когда мы переезжали, да к первому сентября готовились.

Рза стал героем Народной премии НГС в 2024 году Источник: Сеть городских порталов

Гражданство мужчине так никто и не дал. Эльмира, учительница домоводства по образованию, вполне была готова работать и продавцом в магазине, но пока занимается только домом.

— Я в мэрию письмо написал, они мне ответили, что посодействуют, что в полицию переслали. А потом говорят: «нет оснований». Женщина мне сказала, что, если я хочу гражданство, должен пойти на СВО, бумажку с номером телефона дала. И я не понимаю: если нельзя помочь было, зачем обещать было? — не понимает Рза Рзаев.

Ругае нравится рисовать, раньше она занималась в кружке. Теперь внеклассные активности под вопросом Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Предложенный ему вариант, который, возможно, подошел бы молодому бессемейному парню, Рзу не устраивает категорически. Во-первых, у него дети, и дочкам в первую очередь нужны оба родителя. Во-вторых, Эльмира, Ругая и Масума все равно бы не получили вожделенное гражданство и остались в Новосибирске на птичьих правах — без отца, без работы, а если бы случилась заминка с выплатами, как иногда происходит с военнослужащими, то и без денег.

Жить легальными, но все же мигрантами, супругам категорически не хочется. На вопрос, думал ли он, хотя бы теоретически, о том, чтобы жена поработала нелегально, он искренне возмущается: где бы ни работал, всегда все было честно. Во всем.

Заявление, возможно, очень громкое. Но в него легко поверить, глядя, как искренне 45-летний мужчина обижается, что ему публично пообещали награду, а потом оказалось, что это были просто слова.

Зачем нужно гражданство

В месяц семья тратит порядка 100 тысяч рублей. Только аренда квартиры обходится под 30 тысяч, а еще нужно оплачивать патент (в перспективе — два патента), кормить и одевать двух девочек, которые стремительно растут.

— У нас ведь даже полисов [ОМС] нет, — впервые подает голос застенчивая Эльмира. — Мне из школы позвонили, попросили принести. А у нас их нет, только платно лечимся, даже дети.

На память о январьских событиях Рзе остались многомесячные раскопы вокруг двора, отсутствие горячей воды да несколько красивых снимков. Самый известный из них мы не могли ему не подарить Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Впрочем, сказать, что Рзе Рзаеву совсем не помогли, стало бы некоторым преувеличением. Публично о гражданстве говорил разве что Иосиф Пригожин, который таких решений явно не принимает. И хотя в 73-й школе, где девочки уже начинали учиться, места для них не нашлось, их взяли в гимназию №17.

— У меня тут подружек никаких пока еще, в старой школе остались, — бойко рассказывает Ругая. — А моя ЛП (лучшая подружка. — Прим.ред.) раньше нас переехала, но в Баку. И вот этот браслет я никогда-никогда не сниму, потому что это ее подарок.

— Где тебе нравится больше, в Азербайджане или в Новосибирске?

— В Новосибирске, — немедленно отвечает девочка. — В Азербайджане слишком жарко.

На общих основаниях семья Рзы получит гражданство через 5 лет. К тому моменту его младшая дочка станет подростком, а старшая и подавно закончит школу Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Большая часть жизни девочки и вправду прошла в Новосибирске, и где ее Родина — вопрос дискуссионный. Ругая чисто, без малейшего акцента говорит по-русски, учится почти на одни пятерки, а на вопрос, есть ли в школе предмет, который она учит с удовольствием, а не потому что нужно учиться, моментально выпаливает:

— Биология! Я хочу быть хирургом, а хирургу нужно знать биологию.

Полгода назад девочка хотела стать архитектором, но это вполне объяснимо: ей двенадцать. Она без пяти минут подросток, но все еще ребенок, непосредственный и увлеченный тем же, чем и ее новосибирские сверстницы: кей-попом, рисованием, танцами.

Рза с удовольствием демонстрирует успехи дочек Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Раньше девочка занималась в изостудии и ходила в кружок. Сейчас продолжение занятий зависит от того, смогут ли ее родители вылезти из финансовой ямы. И вряд ли Рзу и Эльмиру не беспокоит то, что рассчитывать на обучение в медицинском университете за счет бюджета могут только граждане России.

На вопрос, потянет ли он дочкину учебу на коммерческой основе, он говорит, хотя и не так уверенно:

— Я как-нибудь найду подработку, детей обязательно надо обеспечить!

Да и до университета ли, если семья не может даже взять ипотеку.

— Я бы платил, плачу же за съемную, — рассуждает грузчик. — Из своей квартиры тебя, по крайней мере, съехать не попросят.

Масума учится в первую смену Источник: предоставлено Рзой Рзаевым

Для семьи эта тема явно больная. Даже Ругая, которую родители от этих проблем явно ограждают, с готовностью рассказывает, что бы сделала в своей собственной комнате (первым делом повесила бы картинки с Black Pink — корейской музыкальной группой).

В принципе, у семьи всегда остается право на получение гражданства в общем порядке — это значит постоянно жить в Новосибирске пять лет. Не навещать старенькую маму Рзы и осиротевших племянников Эльмиры. Расстаться с идеей об ипотеке — вряд ли ее охотно дадут 50-летнему грузчику, которым будет Рза в 2029-м. Надеяться, что правила не будут ужесточены, а сроки — удлинены: в марте 5-летний срок депутаты предложили увеличить вдвое.

Долгое время семье приходилось жить на две страны Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Чтобы узнать о перспективах получения Рзой Рзаевым гражданства, НГС направил запрос в пресс-службу регионального главка МВД. Ответить на момент публикации полицейские не успели, но уже на следующий день после получения запроса журналисту перезвонили из отдела по делам миграции, чтобы узнать подробности ситуации, в которой оказался грузчик.

При этом в сотне километров от Новосибирска, в Тогучине, другой иностранец, Эльгюн Амиров, 21 июля сбил двоих подростков на мопеде, а 24 июля получил российское гражданство и основной документ.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы, пострадавшие в коммунальных ЧП середины января 2024 года, объединились, чтобы засудить СГК. Их количество растет так быстро, что работники Центрального суда не успевают добавлять новые фамилии в карточку дела на сайте.