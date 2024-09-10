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Как живет самый известный грузчик Новосибирска Рза Рзаев

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Семья Авария в непогоду истории «Зачем обещать было?» Как живет самый известный грузчик Новосибирска Рза Рзаев — с семьей, но без гражданства

«Зачем обещать было?» Как живет самый известный грузчик Новосибирска Рза Рзаев — с семьей, но без гражданства

За народного героя со сцены Народной премии НГС просил Иосиф Пригожин — российские власти ему не вняли

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Отправляясь в гости к Рзе, журналисты, разумеется, рассчитывали застать всю семью в сборе. Не вышло: 10-летняя Масума учится в первую смену, а жена самого известного грузчика Новосибирска все еще соблюдает траур по умершей сестре

Рза Рзаев — без сомнения, самый знаменитый грузчик Новосибирска, а то и всего мира. Публикации о нем выходили в том числе в Financial Times, а знаменитая фотография, на которой он в облаках пара и сиянии полицейских мигалок переносит через реку кипятка ребенка, заняла первое место в международном конкурсе. После коммунального ЧП 17 января к мужчине пришла настоящая слава: новосибирцы решили подарить ему на день рожденья билеты домой, чтобы мужчина мог увидеть семью, а после со сцены Народной премии НГС-2024 Иосиф Пригожин и вовсе попросил власти дать бесстрашному грузчику гражданство. Обрадованный Рза перевез жену и двух дочек в Новосибирск, но на этом положительные изменения в его жизни закончились. Журналисты НГС побывали в гостях у семьи и узнали, как сейчас живет грузчик, на которого единочасно свалилась народная любовь.

Семья

Дом на Котовского, в котором Рза Рзаев с женой Эльмирой и дочками снимает квартиру, окружен не только забором, но глубокими раскопанными рвами, на дне которых лежат толстые магистральные трубы — как будто напоминание о январских событиях.

Полгода назад он жил здесь же, но квартира кажется неуловимо другой. Из коридора, гостиной и кухни исчезла неуютная стерильность, какая иногда бывает в жилище занятых чистоплотных холостяков. В углу гостиной — маленькое рабочее место с учебниками за седьмой класс, на столе — не только фрукты, печенье и конфеты, но и домашнее ежевичное варенье, неуловимо отдающее орехом и домашним уютом. К Рзе приехала семья.

Забыть о событиях января у Рзы не получается: разрытые в июне трубы никто и не думает закапывать назад, а в квартире уже несколько месяцев нет горячей воды

Правда, собраться всем вместе им все равно удается нечасто: глава семьи встает в четыре утра и сразу уезжает, возвращается уже после шести. Он работает водителем и грузчиком, а еще хозяин машины разрешает «калым делать» — брать дополнительные заказы.

Дочери Рзы Рзаева учатся в разные смены. Младшая, Масума, в первую, старшая, Ругая — во вторую. Постоянно бывает дома только Эльмира, но не потому, что девочки несамостоятельные или суровый восточный муж-деспот не дает ей работать.

— Патент, — это 6,5 тысячи рублей. В месяц, — выразительно поднимает брови Рза. — А я и так сейчас в долги залез, когда мы переезжали, да к первому сентября готовились.

Рза стал героем Народной премии НГС в 2024 году

Гражданство мужчине так никто и не дал. Эльмира, учительница домоводства по образованию, вполне была готова работать и продавцом в магазине, но пока занимается только домом.

— Я в мэрию письмо написал, они мне ответили, что посодействуют, что в полицию переслали. А потом говорят: «нет оснований». Женщина мне сказала, что, если я хочу гражданство, должен пойти на СВО, бумажку с номером телефона дала. И я не понимаю: если нельзя помочь было, зачем обещать было? — не понимает Рза Рзаев.

Ругае нравится рисовать, раньше она занималась в кружке. Теперь внеклассные активности под вопросом

Предложенный ему вариант, который, возможно, подошел бы молодому бессемейному парню, Рзу не устраивает категорически. Во-первых, у него дети, и дочкам в первую очередь нужны оба родителя. Во-вторых, Эльмира, Ругая и Масума все равно бы не получили вожделенное гражданство и остались в Новосибирске на птичьих правах — без отца, без работы, а если бы случилась заминка с выплатами, как иногда происходит с военнослужащими, то и без денег.

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Жить легальными, но все же мигрантами, супругам категорически не хочется. На вопрос, думал ли он, хотя бы теоретически, о том, чтобы жена поработала нелегально, он искренне возмущается: где бы ни работал, всегда все было честно. Во всем.

Заявление, возможно, очень громкое. Но в него легко поверить, глядя, как искренне 45-летний мужчина обижается, что ему публично пообещали награду, а потом оказалось, что это были просто слова.

Зачем нужно гражданство

В месяц семья тратит порядка 100 тысяч рублей. Только аренда квартиры обходится под 30 тысяч, а еще нужно оплачивать патент (в перспективе — два патента), кормить и одевать двух девочек, которые стремительно растут.

— У нас ведь даже полисов [ОМС] нет, — впервые подает голос застенчивая Эльмира. — Мне из школы позвонили, попросили принести. А у нас их нет, только платно лечимся, даже дети.

На память о январьских событиях Рзе остались многомесячные раскопы вокруг двора, отсутствие горячей воды да несколько красивых снимков. Самый известный из них мы не могли ему не подарить

Впрочем, сказать, что Рзе Рзаеву совсем не помогли, стало бы некоторым преувеличением. Публично о гражданстве говорил разве что Иосиф Пригожин, который таких решений явно не принимает. И хотя в 73-й школе, где девочки уже начинали учиться, места для них не нашлось, их взяли в гимназию №17.

— У меня тут подружек никаких пока еще, в старой школе остались, — бойко рассказывает Ругая. — А моя ЛП (лучшая подружка. — Прим.ред.) раньше нас переехала, но в Баку. И вот этот браслет я никогда-никогда не сниму, потому что это ее подарок.

— Где тебе нравится больше, в Азербайджане или в Новосибирске?

— В Новосибирске, — немедленно отвечает девочка. — В Азербайджане слишком жарко.

На общих основаниях семья Рзы получит гражданство через 5 лет. К тому моменту его младшая дочка станет подростком, а старшая и подавно закончит школу

Большая часть жизни девочки и вправду прошла в Новосибирске, и где ее Родина — вопрос дискуссионный. Ругая чисто, без малейшего акцента говорит по-русски, учится почти на одни пятерки, а на вопрос, есть ли в школе предмет, который она учит с удовольствием, а не потому что нужно учиться, моментально выпаливает:

— Биология! Я хочу быть хирургом, а хирургу нужно знать биологию.

Полгода назад девочка хотела стать архитектором, но это вполне объяснимо: ей двенадцать. Она без пяти минут подросток, но все еще ребенок, непосредственный и увлеченный тем же, чем и ее новосибирские сверстницы: кей-попом, рисованием, танцами.

Рза с удовольствием демонстрирует успехи дочек

Раньше девочка занималась в изостудии и ходила в кружок. Сейчас продолжение занятий зависит от того, смогут ли ее родители вылезти из финансовой ямы. И вряд ли Рзу и Эльмиру не беспокоит то, что рассчитывать на обучение в медицинском университете за счет бюджета могут только граждане России.

На вопрос, потянет ли он дочкину учебу на коммерческой основе, он говорит, хотя и не так уверенно:

— Я как-нибудь найду подработку, детей обязательно надо обеспечить!

Да и до университета ли, если семья не может даже взять ипотеку.

— Я бы платил, плачу же за съемную, — рассуждает грузчик. — Из своей квартиры тебя, по крайней мере, съехать не попросят.

Масума учится в первую смену

Для семьи эта тема явно больная. Даже Ругая, которую родители от этих проблем явно ограждают, с готовностью рассказывает, что бы сделала в своей собственной комнате (первым делом повесила бы картинки с Black Pink — корейской музыкальной группой).

В принципе, у семьи всегда остается право на получение гражданства в общем порядке — это значит постоянно жить в Новосибирске пять лет. Не навещать старенькую маму Рзы и осиротевших племянников Эльмиры. Расстаться с идеей об ипотеке — вряд ли ее охотно дадут 50-летнему грузчику, которым будет Рза в 2029-м. Надеяться, что правила не будут ужесточены, а сроки — удлинены: в марте 5-летний срок депутаты предложили увеличить вдвое.

Долгое время семье приходилось жить на две страны

Чтобы узнать о перспективах получения Рзой Рзаевым гражданства, НГС направил запрос в пресс-службу регионального главка МВД. Ответить на момент публикации полицейские не успели, но уже на следующий день после получения запроса журналисту перезвонили из отдела по делам миграции, чтобы узнать подробности ситуации, в которой оказался грузчик.

При этом в сотне километров от Новосибирска, в Тогучине, другой иностранец, Эльгюн Амиров, 21 июля сбил двоих подростков на мопеде, а 24 июля получил российское гражданство и основной документ.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы, пострадавшие в коммунальных ЧП середины января 2024 года, объединились, чтобы засудить СГК. Их количество растет так быстро, что работники Центрального суда не успевают добавлять новые фамилии в карточку дела на сайте.

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Рза Рзаев Российское гражданство Коммунальное ЧП
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Комментарии
66
ПЛУТ
10 сентября 2024, 10:15
Ну да это же не Депардье. Он то нужнее.
солдат
10 сентября 2024, 10:52
Дайте что ли Харис и Трампу российское гражданство ... сорвём выборы в Америке и ввергнем их в пучину хаоса ...
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