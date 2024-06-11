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Происшествия Авария в непогоду Новосибирцы получили 1,5 миллиона рублей компенсации из-за ожогов во время январской аварии на теплосетях

Новосибирцы получили 1,5 миллиона рублей компенсации из-за ожогов во время январской аварии на теплосетях

Пока выплат добились четыре человека

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Из-за кипятка пострадали 11 человек

Четыре новосибирца получили 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда из-за ожогов, полученных во время коммунальной аварии на тепловых сетях. Трубы прорвало 17 января 2024 года. Пострадали 11 человек, они получили ожоги различной степени тяжести.

— Требования по четырем искам прокурора добровольно удовлетворены ответчиками, гражданам выплачена компенсация морального вреда на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.

Еще 7 исков сейчас рассматриваются.

Тепловая сеть по ул. Петропавловская принадлежит АО «СИБЭКО», с 16 июня 2021 года передана в аренду ООО «НТСК». Трубопровод теплосети относится к опасным производственным объектам, имеет 3 класс опасности.

С 1 июля 2022 года «НТСК» — единая теплоснабжающая организация в Новосибирске. Ранее эту функцию выполняло АО «Сибэко». По информации сервиса RusProfile, «НТСК» зарегистрировано в 2018 году, генеральный директор — Максим Рябенко. До 28 мая 2024 года учредителем было АО «СГК-Новосибирск», кто владеет компанией сейчас, не указано. В 2023 году «НТСК» получила чистую прибыль в 479 миллиона рублей при выручке в 17 миллиардов. На сайте «СГК» указано, что «НТСК» является теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске.

Управление Ростенхнадзора выявило 162 нарушения требований промышленной безопасности в работе «Новосибирской теплосетевой компании» после январских аварийных отключений тепла на левом берегу города.

Ранее стало известно, что пенсионер заключил мировое соглашение с «НТСК».

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Коммунальная авария Прорыв теплосети Прокуратура Новосибирской области Ленинский район
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