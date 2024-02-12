162 нарушения в работе «НТСК» нашли после коммунальных аварий в Новосибирске — что грозит энергетикам

Управление Ростенхнадзора выявило 162 нарушения требований промышленной безопасности в работе «Новосибирской теплосетевой компании» после январских аварийных отключений тепла на левом берегу города. В отношении фирмы и ее четырех должностных лиц возбуждены административные производства по ч. 1 статьи 9.1. КоАП.
— Проверкой установлено: не проводится экспертиза промышленной безопасности на зданиях и сооружениях, не оформляются результаты проверки готовности участков тепловых сетей после проведения восстановительного ремонта, отсутствует тепловая изоляция трубопроводов, имеются дефекты в виде свищей на трубопроводах, течей на сальниковых компенсаторах и другие нарушения, — сообщили в Ростехнадзоре.
Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов наказывается административным штрафом в 20–30 тысяч рублей для должностных лиц и 200–300 тысяч для юридических лиц. Возможно и административное приостановление деятельности организации сроком до девяноста суток.
«НТСК» имеет статус единой теплоснабжающей организации Новосибирска. НГС обратился за комментарием в пресс-службу организации, при получении ответа материал будет дополнен.
Напомним, в причинах двух январских аварий на левобережье также разбирается специальная комиссия, созданная по инициативе губернатора НСО Андрея Травникова. На даннный момент о каких-либо ее выводах официально не сообщалось. Объявленный режим чрезвычайной ситуации на сегодняшний день не отменен.