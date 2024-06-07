Новосибирец получит от энергетиков полмиллиона — мужчина обварил ноги во время коммунальной аварии

— В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению о добровольном возмещении истцу ущерба в размере 500 000 рублей. Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска, — отметили в управлении судебного департамента региона.

Из материалов дела следует, что пострадавший Виктор Т. ехал на своем автомобиле в сторону улицы Котовского. Клубы пара затруднили проезд, мужчина припарковал машину, отправившись дальше пешком. Пройдя несколько шагов по луже кипятка, он сильно обварил ноги. Суд расценил ожоги как вред здоровью средней степени тяжести.

С 1 июля 2022 года «НТСК» — единая теплоснабжающая организация в Новосибирске. Ранее эту функцию выполняло АО «Сибэко». По информации сервиса RusProfile, «НТСК» зарегистрировано в 2018 году, генеральный директор — Максим Рябенко. До 28 мая 2024 года учредителем было АО «СГК-Новосибирск», кто владеет компанией сейчас, не указано. В 2023 году «НТСК» получила чистую прибыль в 479 миллиона рублей при выручке в 17 миллиардов. На сайте «СГК» указано, что «НТСК» является теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске.

