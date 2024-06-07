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Город Новосибирец получит от энергетиков полмиллиона — мужчина обварил ноги во время коммунальной аварии

Новосибирец получит от энергетиков полмиллиона — мужчина обварил ноги во время коммунальной аварии

Сибиряк стал жертвой прорыва трубопровода на Петропавловской в январе 2024 года

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Из-за коммунального коллапса в Новосибирске вводили режим чрезвычайной ситуации

В Новосибирске энергетическая компания НТСК заключила мировое соглашение с пенсионером, которому обварило ноги во время масштабной коммунальной аварии 17 января 2024 года.

— В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению о добровольном возмещении истцу ущерба в размере 500 000 рублей. Производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска, — отметили в управлении судебного департамента региона.

Из материалов дела следует, что пострадавший Виктор Т. ехал на своем автомобиле в сторону улицы Котовского. Клубы пара затруднили проезд, мужчина припарковал машину, отправившись дальше пешком. Пройдя несколько шагов по луже кипятка, он сильно обварил ноги. Суд расценил ожоги как вред здоровью средней степени тяжести.

С 1 июля 2022 года «НТСК» — единая теплоснабжающая организация в Новосибирске. Ранее эту функцию выполняло АО «Сибэко». По информации сервиса RusProfile, «НТСК» зарегистрировано в 2018 году, генеральный директор — Максим Рябенко. До 28 мая 2024 года учредителем было АО «СГК-Новосибирск», кто владеет компанией сейчас, не указано. В 2023 году «НТСК» получила чистую прибыль в 479 миллиона рублей при выручке в 17 миллиардов. На сайте «СГК» указано, что «НТСК» является теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске.

Тепловая сеть по ул. Петропавловская принадлежит АО «СИБЭКО», с 16 июня 2021 года передана в аренду ООО «НТСК». Трубопровод теплосети относится к опасным производственным объектам, имеет 3 класс опасности.

Как сообщали ранее в минздраве, всего ожоги из-за январского прорыва трубы получили 13 человек. За событиями вокруг одной из самых крупных коммунальных аварий в Новосибирске мы следили в режиме онлайн.

Управление Ростенхнадзора выявило 162 нарушения требований промышленной безопасности в работе «Новосибирской теплосетевой компании» после январских аварийных отключений тепла на левом берегу города.

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Прорыв трубопровода Коммунальная авария Прорыв трубы Коммунальный коллапс
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