Без отопления в мороз: как Новосибирск переживает крупную коммунальную аварию — онлайн-трансляция

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СГК показала трубу, которую достали с места крупной аварии на Петропавловской. В 05:30 утра специалисты СГК у себя в телеграм-канале сообщили, что дефектный участок теплосети демонтировали.
— Готовим к монтажу новую трубу. Напомним, поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году, а в 1990 году проходил капитальный ремонт, — добавили в пресс-службе СГК.
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Авария на теплотрассе произошла вчера, 17 января. На месте ЧП поднялся столб пара, а по улицам полилась вода. 13 человек получили ожоги. Под отключение попали около ста домов, в Ленинском и Кировском районах произошло «снижение параметров». Читатели сообщают о холодных трубах в домах практически всего левого берега. Восстановить ход событий вчерашнего дня можно с помощью хроники НГС.
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