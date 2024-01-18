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Авария в непогодуОнлайн-трансляция

Без отопления в мороз: как Новосибирск переживает крупную коммунальную аварию — онлайн-трансляция

Рано утром СГК достали поврежденную трубу

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Часть жителей левого берега пережила ночь без отопления после крупной коммунальной аварии на Петропавловской, которая произошла вчера, 17 января, днем. Сегодня, 18 января, по данным «Яндекс.Погоды», температура на улице опустится до -26 градусов, в квартирах жителей становится холоднее, часть школьников сегодня не учатся. НГС собирает всё, что известно об аварии и ее последствиях, в онлайн-трансляции.

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СГК показала трубу, которую достали с места крупной аварии на Петропавловской. В 05:30 утра специалисты СГК у себя в телеграм-канале сообщили, что дефектный участок теплосети демонтировали.

— Готовим к монтажу новую трубу. Напомним, поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году, а в 1990 году проходил капитальный ремонт, — добавили в пресс-службе СГК.

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Авария на теплотрассе произошла вчера, 17 января. На месте ЧП поднялся столб пара, а по улицам полилась вода. 13 человек получили ожоги. Под отключение попали около ста домов, в Ленинском и Кировском районах произошло «снижение параметров». Читатели сообщают о холодных трубах в домах практически всего левого берега. Восстановить ход событий вчерашнего дня можно с помощью хроники НГС.

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АварияНовосибирскОтоплениеСГК
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