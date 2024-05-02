Это провал: журналистка НГС завалила ЕГЭ по истории с вопросами про военные события — а вы бы сдали?

В 2017 году корреспондент НГС уже сдавала экзамен по истории Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сдача ЕГЭ — это для многих нервное, выматывающее и тяжелое мероприятие. Часто школьники после экзаменов хотят навсегда забыть это время. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова тоже так думала, а потом решила вновь проверить свои знания по истории на акции «ЕГЭ для родителей» и провалилась. Как это произошло и какие вопросы поставили в тупик, читайте в материале НГС.

«Что сложного в вашем ЕГЭ?»

В лицее № 200 собрались несколько десятков родителей. В руках у них паспорта и черные гелевые ручки, а на лицах немного растерянный взгляд и улыбки. Атмосфера, конечно, крайне отличается от той, что на самом деле на экзамене. Нет нервозности, перешептываний, повторений.

Перед началом выходит директор, которая с улыбкой благодарит всех родителей, которые пришли в 15:00 в будний день, чтобы попробовать сдать экзамен. Акция «ЕГЭ для родителей» проходит почти каждый год, и в этот раз выбор пал на экзамен по истории. Родители проходят через металлоискатель, рассаживаются по местам и начинают обсуждение с учителями. Вообще акция создана, чтобы взрослые могли понять, что представляет из себя ЕГЭ и как дети его сдают. По этой причине у родителей забирают телефоны, проверяют карманы и зачитывают инструктаж.

Один из отцов объяснил, что пришел на экзамен для взрослых после спора с детьми. Однажды мужчина сказал им: «Что там сложного в вашем ЕГЭ?» — и после этого они предложили ему прийти и проверить самому.

Учительница лицея объясняет, что наблюдатели во время экзамена стараются доброжелательно относится к детям и никто не хочет испортить им настрой. Вспоминает и прошлогодний ЕГЭ — тогда детям особенно не повезло. В регионе установилась аномальная погода и решать задания приходилось в +35... +40 градусов. Родители в классы тогда приносили вентиляторы, но это не спасало.

Дальше начинается инструктаж, который, кажется, все, кто сдавал ЕГЭ, помнят наизусть. Причем даты из истории я не помню, а то, что экзамен — это лишь одно из жизненных испытаний, улеглось в укромный уголок мозга. Дальше начинается перечисление строгих правил по тому, как записывать, как менять ответы и так далее. Родители интересовались разными аспектами: спрашивали, что будет делать ребенок, если ему плохо, или как можно списать.

Многие из тех, кто сдавал ЕГЭ, даже через несколько лет помнят правила оформления и порядок проведения экзамена Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После долгого обсуждения все вернулись к вопросам. И если первые с соотнесением дат и событий показались мне легкими, то уже третий вопрос поставил в тупик. В основном, потому что он касался новейшей истории, а точнее СВО. Нужно было соотнести участников и события, в одном из пунктов была фамилия В. А. Жога. К моему стыду, я не так сильно интересуюсь новостями СВО, чтобы сразу же вспомнить, кто это и как он связан с событиями спецоперации. Но логическими размышлениями и попыткой перечислить все знакомые мне имена я всё-таки смогла ответить на этот вопрос правильно. Повеселил меня и вопрос про «защиту русских земель от половцев». Он попался спустя пару недель после интервью Владимира Путина американскому журналисту.



Так как результат теста мне не пришел ни на почту, ни в каких-то других мессенджерах, то точно свой результат я назвать не смогу. Я даже не сфотографировала ответы, чтобы потом проверить. Но по моим ощущениям, я завалила каждый вопрос. Сам факт того, что это был экзамен по истории, который в 2017 году я сдала почти на 90 баллов, угнетал еще больше. А ведь я понимаю, что родителям дают упрощенные вопросы. Да и пишут экзамен взрослые не 03:55, а всего лишь один час.

После экзамена я проверила ошибки через интернет и оказалось, что не помню, кто такой Андрей Чохов, кто участвовал в битве за Москву во время Великой Отечественной войны и даже в каком веке был поход Лжедмитрия на Москву. Причем все события Смуты я помню хорошо, но вот именно годы вылетели из головы. Самостоятельная проверка показала, что на половину вопросов я ответила правильно.

«Она списывать будет?»

Прочитав все вопросы, я грустно вздохнула и достала телефон, чтобы сфотографировать вопросы для публикации. Тут же оживился мужчина, который сидел за соседней партой.



— А почему у нее телефон? Она что, списывать будет? — спросил он учительницу.



Я немного нервно засмеялась и сказала, что списывать мне смысла нет, а учительница объяснила, что я журналист, и мне телефон разрешили оставить. Сама ситуация поставила меня немного в тупик, и я вспомнила тех самых учеников из анекдотов, которые рассказывают, что ты списываешь.



Экзамен был упрощен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Я вернулась к вопросам и решила посчитать, сколько из них относится к военной тематике. Оказалось, что больше 50%. Не было вопросов про революцию, про дворцовые перевороты или про экономические реформы. Я с ностальгией вспомнила свои любимые темы по культуре, про жизнь Елизаветы Петровны или Екатерины Великой.





Последним я решила прочитать самый сложный вопрос, по которому, по сути, надо написать эссе. Я этого не сделала, так как вопрос я абсолютно не поняла. А еще я совсем не помню правил написания ответов на письменные вопросы по истории.

Прочитав фрагменты, ученик должен был указать название битвы, про которую идет речь, и на каком этапе Великой Отечественной войны это произошло. Это был уже второй вопрос про название битвы Великой Отечественной в тесте на 9 вопросов. В тексте была вот такая фраза: «Преимущество "тигров" заключалось в том, что они могли бить на 1,5 километра, а у нас преимущество — в том, что у нас танк очень маневренный. И когда наш Т-70 вступил в бой с двумя немецкими "тиграми", побил экипаж одного, а потом и второго». И тут же шел вопрос: «В чем, по мнению автора одного из воспоминаний, заключалось преимущество советских танков перед немецкими?» Вопрос поставил меня в тупик, пришлось несколько раз перечитать текст, просто чтобы понять. Как будто экзамен нужно сдать не по знаниям, а по пониманию текста. Или нужно рассказать, что советские танки были лучше немецких. Не знаю, правильно ли я ответила, но написала «маневренность».

Родителям объяснили, как правильно заполнять бланки с ответами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ответив на то, что знала, а на что не знала, написав наугад, я сдала свой бланк и вышла из кабинета. Два года назад с математики, которая оказалась намного легче, я уходила с веселым настроением. Задания там потешили мое эго. Теперь же я шла за своей курткой в грустном расположении духа. В кабинете, где все оставили вещи, стояли учительницы. Они рассуждали о том, что многие женщины уже вышли, а вот мужчины продолжают сидеть на месте.



— История это мужская тема всё-таки, — говорит одна из учительниц.



Ее фраза еще больше застревает у меня в голове и окончательно убивает остатки хорошего настроя. Может ли так говорить учитель, который преподает в том числе девочкам, непонятно.

А как бы прошли вы?

Мы сохранили вопросы, которые были в ЕГЭ для родителей. Мы не претендуем, что такие же вопросы встречаются в самом ЕГЭ. Возможно, их упростили ради акции. При этом у детей нет возможности выбрать варианты ответов. Проверьте свои знания в небольшом тесте.

ТЕСТ 1 / 5 Установите соответствие между событиями и годами.



а) «стояние» на реке Угре;

б) издание Декрета о земле;

в) открытие первой железной дороги между Санкт-Петербургом и Царским Селом;

г) запуск в эксплуатацию первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске



1. 1480 г.

2. 1791 г.

3. 1837 г.

4. 1917 г.

5. 1954 г.

6. 1985 г.



В ответе нужно прописать только последовательность цифр. (В настоящем ЕГЭ вариантов ответа нет). 2436

1523

1435

3234 2 / 5 Расположите в хронологической последовательности исторические события.



1. Отмена крепостного права в России.

2. Открытие Америки Х. Колумбом.

3. Крещение Руси.



231

312

321

132 3 / 5 Установите соответствие между событиями (явлениями, процессами) и участниками этих событий (явлений, процессов).



а) защита русских земель от половцев;

б) Чесменское сражение;

в) Сталинградская битва;

г) специальная военная операция (СВО).



1. А. Г. Орлов.

2. В. А. Жога.

3. П. А. Столыпин.

4. В. И. Чуйков.

5. Князь Владимир Мономах.

6. Иван IV.



Записать нужно только цифры. 5142

5314

6132

6324 4 / 5 Установите соответствие между деятелями науки и культуры и сферами их деятельности.



а) Андрей Чохов;

б) И. П. Павлов;

в) Феофан Грек;

г) С. П. Королев.



1. Зодчество.

2. Иконописание.

3. Разработка теории высшей нервной деятельности.

4. Создание первых космических аппаратов.

5. Литейное дело.

6. Создание неевклидовой геометрии. 1354

3245

5324

2316 5 / 5 Укажите Генерального секретаря ЦК КПСС в год, когда была выпущена данная памятная медаль. Андропов

Брежнев

Черненко

Горбачев

Хрущев

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