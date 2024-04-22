«Приходится экономить на еде». Сколько сейчас стоят услуги репетиторов и есть ли в них необходимость

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с помощью репетитора обходится в среднем в 100 000 рублей в год по одному предмету Источник: Максим Серков / NGS42.RU











После уроков в школе «доучиться» еще и у репетитора — тенденция последних лет. При бесплатном образовании родителям школьников приходится вкладываться в знания регулярно. Согласно данным опроса, которые провели СК «Росгосстрах Жизнь» и компании Skillfactory, практически половина россиян ежемесячно тратят на допзанятия более 10 000 рублей.

Корреспондент MSK1.RU попыталась разобраться, действительно ли без репетиторов сейчас не обойтись, окупятся ли вложения в будущем и почему в школах не готовят к выпускным экзаменам.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Школьной программы недостаточно»

Анастасия учится в 9-м классе в специализированной школе. По мнению ее мамы Светланы Игнатьевой, знаний, полученных на уроках, недостаточно. Начиная с третьего класса девочка посещает репетитора.

— Многие родители чуть ли не с 1-го класса брали своим детям репетиторов, потому что школа, скажем так, чисто физически не может дать ученикам тот объем, который необходим, — считает Светлана Игнатьева. — За услуги репетитора мы платим — 1400 рублей. По московским меркам это очень дешево.

Сейчас, чтобы подготовиться к ОГЭ, к репетитору по английскому добавились педагоги по русскому языку и математике. Стоимость допзанятий по столичным меркам бюджетная, 1200 рублей за час. Потому что проходят уроки онлайн, а сами репетиторы живут не в Москве.

— Гарантирован ли высокий балл на экзамене? Тут, конечно, не угадаешь, — считает Светлана Игнатьева. На репетиторов в месяц у нас уходит от 16 000 до 20 000 рублей. Сумма немаленькая, — говорит Светлана.

Приходится на чем-то экономить. Например, на еде. Светлана Игнатьева, мама ученицы 9-го класса

«Цена урока зависит от опыта педагога»

Если в регионах для онлайн-занятий можно найти репетитора за 1200 рублей в час, то при необходимости очных уроков в Москве цены начинаются от 1500 и напрямую зависят от квалификации педагога.

Елизавета Стогний берет частных учеников уже более 4 лет. Преподает английский и русский языки.

— Я беру за час 1500 рублей. Эту цену устанавливала исходя из того, что по образованию я не педагог, пока учусь в гуманитарном университете, на факультете международных отношений. А у студентов всегда дешевле. Цены в целом разные. Репетиторы берут за час и 2000, и 3000 рублей, — считает Елизавета Стогний.

Репетитора-студента можно найти даже за 500 рублей за час занятий, а опытные репетиторы просят порой и по 5000 за час. Елизавета Стогний, студентка-репетитор

Общий чек за услуги репетиторов зависит и от уровня подготовки школьника, говорит педагог по русскому языку и литературе Анна Царегородцева. При средней стоимости одного занятия в 2500 рублей за год придется отдать порядка 100 000, а если ребенок «не тянет», то сумма автоматически умножается на два.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Лучше начинать готовится к экзаменам с октября и по май, и тогда будет достаточно того, чтобы ребенок занимался раз в неделю. Если же начать заниматься в декабре, то лучше брать уроки два раза в неделю, — рассказала Анна Царегородцева. — У меня урок идет обычно полтора или два часа, цена — от 2500 до 3000 рублей. По Москве это средний ценник. В регионах — дешевле.

Если ребенок придет ко мне в феврале или в марте и я пойму, что его уже не подготовлю, тогда, скорее, его не возьму, даже за большие деньги Анна Царегородцева, репетитор по русскому языку и литературе

Опыт и квалификация репетитора, а не количестве подготовленных к ЕГЭ стобалльников влияет на цены. По словам педагога по английскому языку Асият Кодзовой, преподаватели тоже вкладываются в свое развитие и это стоит денег.

— Цены на услуги репетиторов действительно бывают высокие, — считает Асият Кодзова. — Я могу на примере своего предмета разобрать, из чего они образуются. Во-первых, учитывается преподавательский стаж, дополнительные курсы по методике. Например, педагоги, которые проходили кембриджские курсы, сдавали экзамены CAE или CPE, тем самым подтвердили свой уровень языка или прошли курсы Celta или Deltа, получив обширные знания по методике преподавания. Такие педагоги, конечно, могут запросить немаленькую сумму за урок, но это показывает их компетентность.

Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Сэкономить на услугах репетитора можно, считает педагог по английскому языку Анастасия Харитонова, но лишь в том случае, если школьник самостоятельный.

— Если ученик не очень самостоятельный, то репетитор ему нужен — это 100%, потому что работать самостоятельно с купленными курсами он просто не сможет. Если же подросток способен сам себя организовать, то лучше брать курсы подготовки к ЕГЭ. Это выйдет дешевле, — рассказала Анастасия Харитонова. — Если ученик никогда не видел, как пишется ЕГЭ, скорее всего, не напишет на хороший балл, даже при хороших знаниях предмета.

Экономия ради знаний

Репетиторы и родители учеников сходятся во мнении, что подготовиться к экзаменам в школе и успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ невозможно. Учителя дают базу, и выделить время на скрупулезный подход к каждому школьнику в рамках урока просто не могут. А требования на итоговых испытаниях знаний достаточно жесткие.

Ирина занимается английским языком даже во время поездки на отдых Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Мама семиклассницы Ирины Дарья Сафронова уверена, что на ОГЭ через два года ее дочь покажет хороший результат. Недаром девочка занимается с репетитором английский языком уже несколько лет.



— Раньше я платила всего 700 рублей за занятие, сейчас — 1000. Тогда как моя подруга платит репетитору 4000 рублей за час. Плюс ко всему наш педагог уже начинает потихоньку подготавливать мою дочь к ОГЭ, разбирают некоторые задания. Так что в будущем Ире будет очень легко сдать экзамен, не придется специально готовиться, — считает Дарья Сафронова. — Мне не приходится экономить на еде, но, наверное, в чем-то экономлю на себе: на одежде, каких-то своих занятиях, не хватает денег починить машину, тогда как она уже давно стоит в гараже и требует ремонта. Но в любом случае я совсем не жалею о потраченных деньгах на учебу своего ребенка.

Английский язык для дочери важен, и в будущем всё обязательно окупится. Дарья Сафронова, мама школьницы