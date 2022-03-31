«Это я тупая или задания?»: как журналистка НГС сдавала ЕГЭ по математике (пройдите тест и вы)

Дискуссии вокруг ЕГЭ не останавливаются, то вспыхивая, то вновь затихая. Поколение ЕГЭ одни считают тупыми, другие — нет. Недовольные есть и среди молодых людей — особенно тех, кому достался более сложный вариант. В Новосибирске 29 марта прошла акция, где любой взрослый мог сдать экзамен. Акция называется «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» и в основном направлена на мам и пап выпускников. Журналистка НГС Елизавета Шаталова сдавала единый государственный экзамен в 2017 году — в этот раз решила проверить свои знания и присоединилась к акции.
Акция проходила в лицее
Лишь одно из жизненных испытаний
Математику, правда профильную, у меня в этом году сдает младший брат. Так как я училась в усиленном классе по математике, то отлично помню мое удивление, когда открыла билеты 2022. Комплексные числа… Серьезно? Задания выглядят намного сложнее, чем пять лет назад. Тем не менее я надеялась, что базовая остается всё еще простой.
В моем
В школе всё как и на экзамене. Атмосфера только повеселее, и вокруг бегают журналисты. Паспорт, металлоискатель, сложности с проходом. К этому у меня вопросов никогда и не было. Взрослые не хотят, чтобы дети списывали. Но они всё равно списывают. Это, наверное, тяжелее с каждым годом, но шпаргалку на бедре никто не отменял.
В классе родители задают интересующие их вопросы, начиная от «А в какую школу отправят моего ребенка для сдачи?» и заканчивая «А что делать, если на экзамене закончится ручка?» Учителя спокойно отвечают на все вопросы, но сами пытаются родителям объяснить немного другое.
— На каждом экзамене бывает, что ребенок нервничает. Они иногда даже в клеточки не попадают из-за трясущихся рук. Родители должны проследить, чтобы ребенок выспался, получил все родительские благословения. Самая главная цель, чтобы ребенок знал, что солнце завтра взойдет и что это просто экзамен. Он не самый сложный в их жизни, — напоминает родителям учительница.
Для родителей всё вокруг любопытно и необычно. Они удивляются, что всё настолько жестко, что нельзя выходить без паспорта перед экзаменом, а во время экзамена нельзя брать с собой паспорт. Кто-то волнуется и нервно смеется — экзамен, даже если он не настоящий, всё равно экзамен.
— Для вас мы самую базовую базу выбрали, — улыбается учительница.
Зачем было прибегать к таким уловкам, становится непонятно. Я сразу думаю о плохих последствиях, когда родитель ругается на своего ребенка со словами: «Да ваш ЕГЭ фигня. Почему ты не можешь написать его на пятерку?» Но когда сидела в классе, то обрадовалась намеку, что задания нам дали попроще.
Перед ЕГЭ нам объясняют, что воду и еду детей просят хранить в углу. Школьник должен выйти из класса, попить воду и зайти обратно. Это было самым удивительным за всё время экзамена. Отвлекать детей от сдачи экзамена, чтобы они попили воду, странно.
Многое за пять лет не изменилось. Например, текст перед началом экзамена, который зачитывает учитель. «ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний» и меня относит в прошлое и мою школу, когда ЕГЭ не казался просто жизненным испытанием.
Это реальные задания?
Экзаменатор зачитывает текст медленно, с расстановкой. Она напоминает, как нужно писать цифры и буквы, чтобы машина их считала. В школе нас специально тренировали писать цифры для ЕГЭ, тут же приходится каждую сверять с бланком.
Родителям и мне заодно выдали всего 10 заданий и сказали решить их за 40 минут. В оригинальном ЕГЭ заданий 20, и дают на них почти 4 часа.
Первый вопрос, который появляется у меня в голове, когда я беру листок с заданиями: «А куда из моего мозга делась информация о таблице умножения?» Чтобы вспомнить, сколько будет 4 умножить на 7 уходит непозволительно много времени. Но проблема даже не в этом, как оказалось. Как я обнаружила позже, в первом же задании я забыла правила очередности при решении примеров (привет, второй класс). Но эту погрешность я исправляю быстро, и просочиться в ответы она не успевает.
А дальше всё идет слишком гладко. Многие ответы пугают своей простотой. Соотнести вещи и их возможную массу. То, что бегемот — 3 тонны, догадаться несложно. Дольше всего я застреваю на самых простых заданиях. «Найдите нижнюю точку в графике» или «Посчитайте по клеточкам, какая здесь площадь». Я по четыре раза перечитываю текст задачки в попытках понять, кто и как хочет меня обмануть. Оказывается, никто не хочет.
Более или менее трудными для меня стали задания с процентами и вероятностью. Оба они заставляли о чем-то подумать и вспомнить какие-то правила. Правда, с процентами я просто вспомнила распродажи, а вероятность посчитала практически наугад.
Многие задания строятся лишь на том, что их надо внимательно прочитать. И всё. Правда, экзамен-то по математике, а не по чтению. Некоторые на логику, что вообще-то неплохо. Заданий, где нужны были из ряда вон выходящие формулы, тоже не было. Возможно, все эти дискриминанты, формулы Виета и «Пифагоровы штаны» спрятаны во второй части, которую нам не дали, но в первой остатки школьных знаний применить не удалось. И куда их теперь девать?
Я повторяю свою собственную традицию, которой обзавелась во время ЕГЭ, а потом пользовалась четыре года в университете: провожу пальцами по ответам, делаю глубокий вдох, выдох и иду сдавать. Легкое волнение появляется всё равно, но проверять уже поздно.
— Оказывается, надо просто внимательно читать, — говорит одна мама в коридоре.
— Я поняла, что совсем не считаю в жизни. Всё в телефоне, — говорит вторая.
Они веселые, гурьбой проходят обратно через металлоискатель.
Результаты нам обещают прислать до 1 апреля, но приходят они уже на следующий день. 10 из 10 заданий выполнено, похвалу от учительницы я получила. Но вопрос, как бы я решила реальный экзамен, остается.
Мини-экзамен по математике
Мы подготовили небольшой тест и для читателей НГС. Старались подбирать задания, которые были бы максимально близки к заданиям на акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Вам мы сделаем с вариантами ответов. В реальном ЕГЭ такого нет. Задания взяты с сайта «Яндекс.Репетитор».