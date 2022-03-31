«Это я тупая или задания?»: как журналистка НГС сдавала ЕГЭ по математике (пройдите тест и вы)

Лишь одно из жизненных испытаний

Математику, правда профильную, у меня в этом году сдает младший брат. Так как я училась в усиленном классе по математике, то отлично помню мое удивление, когда открыла билеты 2022. Комплексные числа… Серьезно? Задания выглядят намного сложнее, чем пять лет назад. Тем не менее я надеялась, что базовая остается всё еще простой.