Вопросы с подвохом, бесполезные репетиторы и недостаток сна. Как российские школьники готовятся к ЕГЭ

Для экзамена по английскому языку, по ее мнению, важно не столько знание языка, сколько понимание вопросов.

— Задания по английскому похожи на те, которые мы видели в школьных учебниках, но они сложнее. Но к нему хотя бы подготовиться можно и набить руку. Чем больше вариантов делаешь, тем лучше они получаются. Мы с репетитором вспоминали правила грамматики, я сама старалась побольше читать на английском, в том числе вслух. В говорении и письме секрет в том, чтобы заучить типовые выражения, которые будешь использовать, и помнить структуру. Кажется, раньше для эссе давали только одну тему, а теперь можно выбирать из двух. Это удобнее, если одна из тем непонятна. С чтением и аудированием надо быть повнимательнее, там иногда бывают вопросы с подвохом, — рассказала Екатерина.