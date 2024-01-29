Вопросы с подвохом, бесполезные репетиторы и недостаток сна. Как российские школьники готовятся к ЕГЭ

К 1 февраля ученики 11-х классов должны определиться с предметами, которые они будут сдавать на ЕГЭ. Выбор этот всегда сложный и нервный. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с выпускниками
Как готовятся гуманитарии
Студентка журфака МГУ Екатерина считает, что главное — начать подготовку заранее и понять, как выполнять задания.
— Самым легким экзаменом считается русский язык, к нему даже в школе можно подготовиться спокойно. Главное — повторить правила и научиться задания решать, а дальше они все друг на друга похожи, — рассказала студентка.
Сложнее всего Кате дался экзамен по литературе. Прочитать все произведения, по ее мнению, практически нереально. Поэтому ребята спасаются краткими содержаниями. Хотя все книги есть в школьной программе.
— Для литературы важно научиться формулировать свои мысли, но за год постоянного написания сочинений это можно сделать легко. Тестовую часть я решила без ошибок очень быстро, потому что все термины и задания мне были знакомы. Чем больше решаешь тестов, тем легче на экзамене, — объяснила девушка.
Для экзамена по английскому языку, по ее мнению, важно не столько знание языка, сколько понимание вопросов.
— Задания по английскому похожи на те, которые мы видели в школьных учебниках, но они сложнее. Но к нему хотя бы подготовиться можно и набить руку. Чем больше вариантов делаешь, тем лучше они получаются. Мы с репетитором вспоминали правила грамматики, я сама старалась побольше читать на английском, в том числе вслух. В говорении и письме секрет в том, чтобы заучить типовые выражения, которые будешь использовать, и помнить структуру. Кажется, раньше для эссе давали только одну тему, а теперь можно выбирать из двух. Это удобнее, если одна из тем непонятна. С чтением и аудированием надо быть повнимательнее, там иногда бывают вопросы с подвохом, — рассказала Екатерина.
Как готовятся технари
Студент мехмата МГУ Эрик рассказал, что для технарей есть много «сливов», по которым можно подготовиться к ЕГЭ, в том числе по математике. Русским языком он занимался на онлайн-курсах, но они ему не очень помогли. Самым сложным предметом для него стала профильная математика.
— Математикой я много занимался и вне репетиторства, по всяким сливам курсов и так далее. В основном искал много бесплатных материалов в интернете, варианты, интересные, более сложные задачи, теорию. То, что мне не додал репетитор, я добрал интернетом, — рассказал он.
При этом гораздо легче ему дались задания по физике.
— В физике тебе дают в том числе теоретические вопросы, и ты либо знаешь ответ, либо не знаешь. Я занимался с репетитором и много зубрил, решал варианты. А с математикой тяжелее: там у тебя есть задачи, тебе нужно их решать, это задействует больше умственных ресурсов, — объяснил студент.
Самым легким из своих экзаменов Эрик считает информатику. Он занимался ей гораздо меньше, при этом сдал на том же уровне, что и остальные предметы. Готовиться, по его мнению, лучше по курсам в интернете, потому что соотношение цены и качества совсем другое, чем с репетиторами, а ведут курсы молодые преподаватели, которые больше понимают структуру ЕГЭ.
Как готовятся к химбио
Студент РНИМУ им. Н. И. Пирогова Егор считает самым главным в своей подготовке четкий план действий. Он еще летом перед
— К счастью, химия и биология всегда были моими любимыми предметами в школе, поэтому многое мне приходилось только повторять. Мне самому химия кажется сложнее биологии, там много названий, которые приходится заучивать, а большинство терминов из биологии у нас на слуху, — рассказал студент.
По его словам, эффективнее всего совмещать репетиторство с онлайн-уроками. Сейчас существует также множество сайтов для подготовки к ЕГЭ по предметам в игровом формате.
— Я делал карточки и занимался с репетитором, а еще постоянно смотрел вебинары. Многое зарисовывал и старался перевести на понятный для меня язык. Готовился примерно до середины весны, потом решал полные варианты и возвращался к темам, которые мне плохо понятны, — добавил Егор.
Как проходил ЕГЭ
Все ребята сходятся во мнении, что результаты пробников — не показатель. Их можно написать очень плохо, и это станет стимулом учиться дальше, а можно очень хорошо — и расслабиться.
— Мне каждый экзамен давался сложно именно с моральной точки зрения. Кого-то досматривали очень подробно прямо при нас, в туалет постоянно стучались проверяющие, воду и еду нужно было оставить вне аудитории. У меня не было шпор, но даже я переживала, — рассказала Екатерина.
При этом, по мнению студентов, важнее всего — не теряться и внимательно решать задания, а также выспаться перед экзаменом, даже если нервы сдают.
Ранее мы публиковали размышления преподавателей о том, действительно ли нужны уроки литературы в школах.