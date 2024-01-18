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Авария в непогоду

Как выглядит 61-летняя труба, из-за которой произошла вторая крупная авария на левом берегу — фото

Трубу капитально ремонтировали больше 30 лет назад

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Из-за прорыва по улицам города побежал кипяток

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СГК показала трубу, которую достали с места крупной аварии на Петропавловской. В 05:30 утра специалисты СГК у себя в телеграм-канале сообщили, что дефектный участок теплосети демонтировали.

— Готовим к монтажу новую трубу. Напомним, поврежденный трубопровод был проложен в 1963 году, а в 1990 году проходил капитальный ремонт, — добавили в пресс-службе СГК.

К земляным работам СГК приступила вчера в 21:30. По данным мэрии Новосибирска, завершение ремонтных работ на аварийном участке ожидается около 09:00 часов. НГС утром 18 января начал онлайн-трансляцию о том, как переживает Новосибирск вторую коммунальную аварию за неделю.

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