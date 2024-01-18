«Кожа быстро слезла с ног»: очевидцы сообщают о пострадавшем во время ночного прорыва трубы в Новосибирске

— Знаю, что обварил ноги, кожа, по словам очевидцев, быстро слезла с ног. Соседа увезли на скорой, — рассказала женщина, ссылаясь на переписку в чате дома.

Очевидцы сообщаются в телеграм-канале «АСТ-54 Black» о том, что после прорыва владелец соседнего автомобиля при попытке отогнать свою машину, провалился в лужу, обварил ноги.