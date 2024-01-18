freedom
СЕЙЧАС -29°С
Пробки 3/10
usd 88.35
eur 96.05
Тема дняКак выглядит труба, из-за которой случилась авария
Все новости
Все новости
Авария в непогоду

«Кожа быстро слезла с ног»: очевидцы сообщают о пострадавшем во время ночного прорыва трубы в Новосибирске

Соседи уверяют, что мужчину увезла скорая помощь

7

Пострадавшего госпитализировали

Поделиться

Ночью около дома на улице Волховской, 39 в Новосибирске произошел очередной прорыв теплосети. Автомобилист, пытавшийся отогнать свою машину, обварил ноги. Информация об этом НГС подтвердила соседка пострадавшего.

— Знаю, что обварил ноги, кожа, по словам очевидцев, быстро слезла с ног. Соседа увезли на скорой, — рассказала женщина, ссылаясь на переписку в чате дома.

Очевидцы сообщаются в телеграм-канале «АСТ-54 Black» о том, что после прорыва владелец соседнего автомобиля при попытке отогнать свою машину, провалился в лужу, обварил ноги.

В пресс-службе СГК рассказали НГС, что теплосеть не относится к ведомству компании. Управляющий УК «Высотник», который представился Николаем, заявил, что информация о пострадавшем не поступала.

— У нас прорыв теплотрассы, которая относится к дому. Теплосети разбираются чья она, но точно не относится к дому. Мы всю ночь вызывали, техник работал. Прорвало в третьем часу ночи, — рассказал управляющий Николай.

НГС также запросил информацию о пострадавшем в пресс-службе новосибирского Минздрава.

За тем, как жители левобережья переживают второй день коммунальный аварии, мы следим в режиме онлайн.

Авария на теплотрассе произошла вчера, 17 января. На месте ЧП поднялся столб пара, а по улицам полилась вода, ранее в Минздраве сообщили, что 13 человек получили ожоги.

По теме

Коммунальная аварияМашинаАвтомобильВодительПострадавший
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter