«Кожа быстро слезла с ног»: очевидцы сообщают о пострадавшем во время ночного прорыва трубы в Новосибирске

Ночью около дома на улице Волховской, 39 в Новосибирске произошел очередной прорыв теплосети. Автомобилист, пытавшийся отогнать свою машину, обварил ноги. Информация об этом НГС подтвердила соседка пострадавшего.
— Знаю, что обварил ноги, кожа, по словам очевидцев, быстро слезла с ног. Соседа увезли на скорой, — рассказала женщина, ссылаясь на переписку в чате дома.
Очевидцы сообщаются в телеграм-канале «АСТ-54 Black» о том, что после прорыва владелец соседнего автомобиля при попытке отогнать свою машину, провалился в лужу, обварил ноги.
В пресс-службе СГК рассказали НГС, что теплосеть не относится к ведомству компании. Управляющий УК «Высотник», который представился Николаем, заявил, что информация о пострадавшем не поступала.
— У нас прорыв теплотрассы, которая относится к дому. Теплосети разбираются чья она, но точно не относится к дому. Мы всю ночь вызывали, техник работал. Прорвало в третьем часу ночи, — рассказал управляющий Николай.
НГС также запросил информацию о пострадавшем в пресс-службе новосибирского Минздрава.
За тем, как жители левобережья переживают второй день коммунальный аварии, мы следим в режиме онлайн.
Авария на теплотрассе произошла вчера, 17 января. На месте ЧП поднялся столб пара, а по улицам полилась вода, ранее в Минздраве сообщили, что 13 человек получили ожоги.