«На нервной почве получила инсульт»: больше 100 человек объединились, чтобы засудить СГК — чего они боятся и ждут от процесса

Спустя 7 месяцев после страшной коммунальной аварии пострадавшие жители Новосибирского левобережья собрались в суде, чтобы вместе потребовать у энергетиков компенсации морального вреда Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В Центральном районном суде Новосибирска начали рассматривать коллективный иск жителей Ленинского и Кировского районов Новосибирска, которые в тридцатиградусные морозы в январе 2024 года остались без горячей воды и отопления на долгие дни, а то и недели. Процесс идет, мягко говоря, не быстро, и в заседании 22 августа суд вновь не смог уйти дальше стадии ходатайств: все новые и новые истцы продолжают присоединяться к требованиям своих соседей. В зале заседаний побывали и журналисты НГС, чтобы узнать, чего ждут жертвы коммунальных катастроф от суда и следующего отопительного сезона.

Горячие реки и холодные батареи

Затяжные январские морозы для изношенной, проложенной полвека назад коммунальной инфраструктуры Новосибирска стали фатальными. За неделю в городе произошло сразу две серьезные аварии. Сначала Ленинский и Кировский районы остались без тепла и горячей воды ночью 11 января. Последствия порыва на магистральной трубе энергетики рассчитывали устранить в тот же день, но авария оказалась куда серьезнее, чем предполагалось.

В часть домов тепло не вернулось и 16 января, а уже 17 в городе произошла новая авария. Из-под асфальта забил настоящий гейзер, сразу несколько людей получили серьезные ожоги. А дома, наоборот, начали вымерзать.

— Первые два дня после аварии мы с дочкой были вынуждены спать дома, потому что в школе занятия никто не отменял. Спали в одной комнате, в шапках, включали обогреватель. Потом уехали к подруге на правый берег, и произошло второе отключение. Оно получилось более кратковременным, но дом долго остывал и потом долго отогревался. Полноценное тепло мы почувствовали только в феврале, — говорит одна из многочисленных истцов, жительница дома на Выставочной, 34 Евгения Подоскина.

Интересы жителей Ленинского и Кировского района представляют трое юристов и депутат Горсовета Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Последствия двух аварий, каждая из которых ударила по ее жилью, женщина перечисляет коротко и емко.

— Протечки были. У меня есть замечательные кадры, когда с потолка фактически льется вода. Вообще всем, кто сомневается в обоснованности наших требований морального вреда, я рекомендую поздней осенью выйти с раскладушкой на улицу и так переночевать ночки четыре. В принципе, то же самое получится, — резюмирует она.

В некоторые дома тепло между двумя авариями дать так и не сумели, но по вине энергетиков или коммунальщиков, еще не известно Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Похожие истории могут рассказать абсолютно все истцы по делу.

— Мой ТОС («Дружба». — Прим.ред.) находится на территории между Пархоменко и Котовского, от Ватутина до Ленинского рынка. В него входят 63 дома, и все они пострадали, — говорит председатель объединения Светлана Рудакова. — У кого неделю отопления не было, у кого 10 дней. Болели дети маленькие, для которых последствия переохлаждения могут быть критическими. Сердечников много пострадало. У кого суставы больные, артрозы, тоже у всех здоровье ухудшилось.

— Я после этого всего (аварии. — Прим.ред.) на нервной почве получила инсульт головного мозга, — тут же иллюстрирует ее слова конкретным примером еще одна пострадавшая от отключений, пенсионерка Валентина Симоненко. — У меня правнук маленький, трех лет нет, у нас холодно, я волновалась, звонила по всем телефонам — и вот заработала. Уже дважды отлежала в больнице.

Валентина Симоненко (слева) после аварии перенесла инсульт. Пенсионерка уверена, что все из-за нервов. Ее приятельнице, председателю ТОС «Дружба» Светлане Рудаковой в преддверие новой зимы тоже неспокойно Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Если о наболевшим каждый истец расскажет хотя бы вкратце, процесс рискует затянуться не на месяцы — на годы. А их количество медленно, но неуклонно растет.

Суд идет

Перед началом заседания может показаться, что дело интересует лишь юристов, представителей «Новосибирской теплосетевой компании», истцов и управляющих компаний, которые по делу проходят как третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, да немногочисленных жителей левобережья вроде Евгении. Но это ошибка.

Мест в зале отчетливо не хватает — и это несмотря на то, что в процесс не пришла и десятая часть истцов Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Изначально подписи под заявлением поставило всего порядка 10 человек. В день заседания 22 августа в карточке дела на сайте Центрального районного суда уже были указы 40 фамилий (одна из них — скрытая). Но и эта информация уже устарела.

— С нашей стороны уже 105 человек подали заявления. Со стороны наших коллег, по-моему, еще около 40, — говорит Ольга Нечаева, представляющая интересы группы истцов. — То есть в целом к 150 приближается количество людей. Думаю, что количество еще может увеличиться, если в СМИ дело будет широко освещаться. Большой наплыв желающих у нас произошел после того, как на сайте Центрального районного суда была опубликована информация о рассмотрении иска.

Истцов суд готов ждать вплоть до стадии прений — и это изрядно усложняет и затягивает рассмотрение дела. Значительная часть пострадавших жителей левобережья — пенсионеры, которые судопроизводство прежде видели разве что на экранах телевизоров. Кто-то раз за разом забывает предоставить юристам копию паспорта, другие не могут подписать заявление.

Рассмотрение дела может непрогнозируемо затянуться: к коллективному иску продолжают присоединяться пострадавшие Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В новых и новых ходатайствах звучат десятки фамилий.

Чем ближе к назначенному часу, тем больше людей занимают места в зале. Окна открыты настежь, в них бьет солнце. И если сначала помещение кажется просторным и прохладным, а истцы избегают прямых лучей, в итоге свободные скамейки остаются только в клетке для подсудимых, а в зале становится ощутимо жарко.

— Это надолго, — разочарованно догадывается Валентина Симоненко, сидящая на скамейке перед журналистами.

Быстрого рассмотрения дела действительно никто не ждет. В канцелярии по гражданским делам журналистам накануне заседания еще обещают, что 22 августа состоится рассмотрение дела по существу, но в реальности судье все еще приходится рассматривать многочисленные ходатайства сторон.

Представители теплосетовой компании, кажется, уверены: настоящие виновники того, что тепло в дома не удалось подать сразу, — управляющие компании Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Ответчики, например, попросили привлечь в качестве третьего лица мэрию Новосибирска: именно муниципалитет проверял, готовы ли коммуникации к отопительному сезону.

— У нас […] спор будет, скорее, кто не исполнил обязательства поставить отопление в конкретные квартиры: все-таки это «НТСК», которая до границы [магистрали] ресурсы поставила, или управляющая компания как исполнитель коммунальных услуг. Работу и тех, и других оценивает орган местного управления, — обратилась к суду представитель теплосетевой компании.

С 1 июля 2022 года «НТСК» — единая теплоснабжающая организация в Новосибирске. Ранее эту функцию выполняло АО «Сибэко». По информации сервиса RusProfile, «НТСК» зарегистрировано в 2018 году, генеральный директор — Максим Рябенко. До 28 мая 2024 года учредителем было АО «СГК-Новосибирск», кто владеет компанией сейчас, не указано. В 2023 году «НТСК» получила чистую прибыль в 479 миллиона рублей при выручке в 17 миллиардов. На сайте «СГК» указано, что «НТСК» является теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске. Истцы по коллективному иску употребляют названия компаний «СГК» и «НТСК» как синонимы.

Процесс обещает быть долгим Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В суде чиновникам действительно придется выступить. Но не возражавшие истцы все же считают, что главный виновник того, что десятки (по версии «НТСК») или сотни (по версии пострадавших от коммунальных аварий новосибирцев) домов замерзли именно из-за «НТСК». Якобы компания инвестировала в коммуникации значительно меньше, чем была обязана по концессии.

Но вопрос, должны ли платить истцам компенсации (просят они всего по 10 тысяч рублей), и если да, то кто, ответит суд.

Зима близко

Но жителей Левобережья волнуют и другие, куда более болезненные, чем уже пережитые, аварии.

Валентину Симоненко настолько огорчает рост тарифов, что она прямо посреди заседания просит у судьи слова и обращается к представителям ответчика. Тут же одновременно и жалуется, и объясняет, почему говорит не по рассматриваемому вопросу: просто до «НТСК» никогда не дозвониться.

Но самое главное, что очень скоро начнется новая осень, а за ней — новая зима.

— Работает «СГК» до сих пор, и работает не очень [хорошо]. Порывы продолжаются. Дороги-то [на месте раскопов] они сделали. Но потом опять на тех же самых местах все разрыли, — невесело смеется Светлана Рудакова. — Порывы происходят на тех же местах, что и раньше. На Пархоменко, 8, например, 1 августа провалился мусоровоз, и до сих пор [промоина] не заделана. Как мы войдем в эту зиму? Не знаю. Очень опасно.

Представители истцов уверены, что к иску захотят присоединиться больше людей Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Возможно, к следующему заседанию эти вопросы станут еще более актуальными: если не повезет с погодой, 10 октября она, вместе со всеми остальными собственниками, уже может испытать на себе сюрпризы нового отопительного сезона.

НГС обратился в ООО «НТСК» с просьбой прокомментировать отношение компании к коллективному иску — юристы, представляющие энергетиков, в зале суда говорить не стали, переадресовав журналиста в пресс-службу. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее НГС писал о том, какие версии коммунальных ЧП рассматривают эксперты — от гидроудара до таинственной аномалии в системе регулирования. Итоги проверки озвучены не были.