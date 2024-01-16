«Физически не могут запустить всю махину»: как новосибирцы неделю страдают в холодных квартирах — новый репортаж после ЧП

Новосибирск продолжает справляться с последствиями крупной аварии, которая произошла на прошлой неделе 11 января на левом берегу. В тот день там прорвало теплотрассу, дома отключили от тепла, а когда систему начали запускать повторно, не все дома удалось подключить сразу. Некоторые жители левого берега до сих пор вынуждены держать обогреватели включенными, пытаясь параллельно попасть на горячую линию спецслужб. Многие из пострадавших — это пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Сегодня, 16 января, корреспонденты НГС посетили замерзающие квартиры и посмотрели, как люди содержат свой быт в экстремальных условиях, — подробнее в материале.
«Живу здесь 50 лет, и каждый год одно и то же»
Многие не один год страдают из-за отсутствия тепла в квартирах. Например, старожил дома на улице Космическая, 12/1 Григорий Федорович рассказал, что, начиная с советских времен, дому нужен особый подход: здание построено по чешской системе, и это означает, что система отопления обслуживается иначе, нежели в соседних домах. Цены за отопление и горячую воду, при этом, остаются неизменными.
— Они не учитывают индивидуальные особенности этого дома. И из раза в раз все начинается с самого начала. Вот мы бьемся, бьемся, но аварии не прекращаются. В том году больше недели не было тепла. Но самое главная беда — они вскрывают систему, а потом переподключают, и вот такие действия приводят к тому, что мы имеем сейчас, — объясняет Григорий Федорович.
«Тазичное время»
Соседи подтверждают, что это не первый случай, когда зимой отключают отопление. Вдобавок, некоторые квартиры лишились горячей воды, что возвращает пятиэтажку в «тазичное» время — именно так жильцы описывают последнюю неделю.
— Горячей воды нет от слова совсем. Максимум, она бежит тонкой струей. Вечером, около 10 часов, вообще невозможно помыться. Я встаю в 6 утра на работу, и даже тогда нет воды горячей. Еле бежит холодная. И так приходится ждать до 9 утра, но напора нет все равно. На пятом этаже люди особенно мучаются, им приходится откручивать насадки в душе, чтобы хоть как-то его принять. Так жить невозможно, у меня, например, двое детей, и один из них сегодня не пошел в школу, заболел, — рассказывает жительница дома на ул. Космическая 12/1
Другая проблема, с которой пришлось столкнуться людям, связана с плесенью — на первом этаже сырость в квартирах приводит к распространению грибка. Отслойка обоев, чрезмерно влажный и холодный воздух, и ряд других проблем — все это беспокоит жильцов.
Питомцы тоже в беде
Питомцы страдают не меньше в экстремальных условиях. Корреспонденты НГС получили сообщение, что во многих квартирах есть животные, укутанные буквально в три слоя тряпок, шарфов и прочих относительно теплых вещей. Например, одна из пострадавших сообщила нашей редакции, что ее кот мерзнет около недели. Пока Наталья в отъезде, за животным присматривают соседи и согревают его, насколько это возможно.
— В 2023 году тоже отключали отопление из-за аварии, но никогда не было так, чтоб прям на неделю. Причем в тот раз тоже авария произошла во время морозов, — поделилась Наталья в беседе с журналистом НГС.
Обращение к нужным инстанциям
Пока одни жильцы сообщили о бездействии местных властей, другие активно поддерживают диспетчерские службы и управляющие компании. Как оказалось, основная проблема связана с нехваткой кадров: сантехники, операторы, слесари, электрики.
— Всегда дозваниваюсь, заявки принимаются, слесари приходят, перезапускают систему, но так как на 60 домов всего 6 слесарей, они физически не могут запустить всю эту махину. Почему? Потому что все завоздушено, нужно спустить воздух, — объясняет одна из жительниц дома на ул. Геодезическая, 23
Для такого объема работ необходимо как минимум еще два сотрудника, рассказывают пострадавшие.
— Катастрофическая нехватка специалистов. Нет инженеров. Произошло сокращение в ЖКХ. Нет диспетчера, который как раньше сидел, — говорят жильцы.
Сегодня журналистам НГС удалось встретить главу Ленинского района Александра Гриба и команду СГК около одного из проблемных зданий на ул. Римского-Корсакова.
— Где-то стояки все равно перехватывают, где-то воздух попадает снова, мы спускаем. Сегодня обращений поступает меньше, людей мы не бросаем — кто-то нуждается в помощи, некоторых мы перевозим. В основном люди остаются. Даже ночью социальные службы сюда выезжали. Трех инвалидов мы перевезли.
Сегодня с утра в мэрии сообщали, что на контроле было 87 многоквартирных домов, из них 50 — в Кировском районе и 37 — в Ленинском. Специалисты работают круглые сутки, сегодня СГК выделило 7 бригад для осмотра жилых помещений.
Наши читатели также продолжали сообщать адреса домов, где они замерзали всю ночь — здесь можно почитать, откуда приходили жалобы.