«Физически не могут запустить всю махину»: как новосибирцы неделю страдают в холодных квартирах — новый репортаж после ЧП

— Горячей воды нет от слова совсем. Максимум, она бежит тонкой струей. Вечером, около 10 часов, вообще невозможно помыться. Я встаю в 6 утра на работу, и даже тогда нет воды горячей. Еле бежит холодная. И так приходится ждать до 9 утра, но напора нет все равно. На пятом этаже люди особенно мучаются, им приходится откручивать насадки в душе, чтобы хоть как-то его принять. Так жить невозможно, у меня, например, двое детей, и один из них сегодня не пошел в школу, заболел, — рассказывает жительница дома на ул. Космическая 12/1