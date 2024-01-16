«Управляющая компания забрала людей себе»: Новосибирск шестой день переживает последствия коммунальной аварии

В управляющей компании «Про-Свет» корреспонденту НГС заявили, что пригласили к себе жильцов двухэтажки и напоили чаем, после чего их забрали родные. По данным УК, сейчас по этому адресу проводят работы аварийные службы.



— В связи с аварией, которая была на Троллейном жилмассиве 11 января, дома были отключены. Их запускали. Но дело в том, что дом очень сложный, деревянный <…> 15 января там вырубило свет. Управляющая компания взяла к себе людей — там у нас инвалиды. Они переждали, мы напоили их чаем, а потом приехали родственники и забрали их. На данный момент работает СГК, там очень большой порыв. Вчера с вечера раскопали. 2-й переулок Римского-Корсакова, 7 — в работе, на отогрев и восстановление электричества, — заверили в организации.

