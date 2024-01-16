«Управляющая компания забрала людей себе»: Новосибирск шестой день переживает последствия коммунальной аварии

Спустя шесть дней после крупной коммунальной аварии, произошедшей на левобережье, новосибирцы продолжают сообщать в редакцию НГС о холоде в своих домах.
Елена, жительница деревянной двухэтажки во 2-м переулке Римского-Корсакова, 7 заявила корреспонденту, что после аварии в ее доме наблюдаются проблемы не только с отоплением. Также, по ее словам, уже несколько дней там нет электричества и воды.
Как утверждает девушка, некоторым жильцам дома, в том числе ее родственникам, управляющая компания предложила переночевать в своем офисе. Однако ее это возмутило, так как он располагается на цокольном этаже.
— Я живу вместе с онкобольным отцом и бабушкой-пенсионеркой, у которой уже были инфаркты, — заявила Елена.
В управляющей компании «Про-Свет» корреспонденту НГС заявили, что пригласили к себе жильцов двухэтажки и напоили чаем, после чего их забрали родные. По данным УК, сейчас по этому адресу проводят работы аварийные службы.
— В связи с аварией, которая была на Троллейном жилмассиве 11 января, дома были отключены. Их запускали. Но дело в том, что дом очень сложный, деревянный <…> 15 января там вырубило свет. Управляющая компания взяла к себе людей — там у нас инвалиды. Они переждали, мы напоили их чаем, а потом приехали родственники и забрали их. На данный момент работает СГК, там очень большой порыв. Вчера с вечера раскопали. 2-й переулок Римского-Корсакова, 7 — в работе, на отогрев и восстановление электричества, — заверили в организации.
Где еще жалуются на холод: адреса
Об отсутствии отопления в своих домах и квартирах НГС также заявили жители Римского-Корсакова, 8 и 12; Троллейной, 41; Космической, 12/1; Комсомольской, Геодезической, 23; Серафимовича, 1; Карла Маркса, 3а, 7 и 13; Саввы Кожевникова, 1; Пермитина, 3/1; Блюхера, 55. Корреспондент обратилась за комментарием в пресс-службу СГК и отправила запрос в мэрию.
Хотя, несмотря на холод в некоторых домах, за последнюю неделю поток жалоб на отсутствие отопления в редакцию НГС всё же уменьшился.
В мэрии назвали сроки устранения последствий коммунальной аварии.