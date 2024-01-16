В мэрии Новосибирска опять назвали сроки устранения последствий коммунальной аварии

В Новосибирске 16 января планируют закончить регулировку теплоснабжения после коммунальной аварии на левом берегу, которая произошла 11 января. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев:
— В планах на сегодняшний день — завершить полностью постоячную регулировку, отогрев отдельных стояков, чтобы нормализовать все системы отопления потребителей. За вчерашний день мы получили 610 обращений по левому берегу по качеству теплоснабжения. Это значительно меньше, чем 12–14 января, когда количество доходило до 1800. Есть уверенность, что сегодня регулировка будет завершена.
На контроле по левому берегу находится 87 домов. 50 — в Кировском районе, 37 — в Ленинском. Там проводят регулировку. Управляющим компаниям помогают специалисты «Сибирской генерирующей компании» и МУП «Энергия».
— Задача — максимально за сегодняшний день последствия аварии устранить. Думаю, все это понимают. К этому нужно стремиться, сделать все, чтобы это произошло, — заявил исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов.
Накануне Олег Клемешов говорил, что тепло в большинство домов собираются вернуть до конца дня.
О том, как Новосибирск пережил коммунальную аварию, НГС рассказывал в онлайн-трансляции.
В некоторых жилых домах на левом берегу новосибирцы остались без тепла на четыре дня. Как они с этим спроавляются — читайте в репортаже.