В мэрии Новосибирска опять назвали сроки устранения последствий коммунальной аварии

— В планах на сегодняшний день — завершить полностью постоячную регулировку, отогрев отдельных стояков, чтобы нормализовать все системы отопления потребителей. За вчерашний день мы получили 610 обращений по левому берегу по качеству теплоснабжения. Это значительно меньше, чем 12–14 января, когда количество доходило до 1800. Есть уверенность, что сегодня регулировка будет завершена.

