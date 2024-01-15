Скинулись на слесаря, переезжали в одну комнату, спасались от потопа: репортаж из домов новосибирцев, живущих 4 дня без тепла

— За стенкой соседи, у них однокомнатная квартира. Батарея у нас параллельная идет, спаренная. Я к ним сейчас зашла буквально час назад. У них в кухне чуть тепленькая батарея, а в комнате такая же холодная, как у нас, — рассказывает Анна.



Истории про коммунальную аварию в Ленинском районе у большинства начинаются одинаково. «Проснулись, а дома холодно». То же самое произошло и на Пермитина, 12.

— Мы проснулись от того, что холодно было. Конечно, всё отключалось. Мы два дня были вообще без отопления. Потом в зале подключили. Когда СГК рапортовала, что всё: всем дали отопление — действительно, у нас в зале отопление заработало. Но не более того. Батарея была 52 градуса при подключении, — вспоминает местная жительница.