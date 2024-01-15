Скинулись на слесаря, переезжали в одну комнату, спасались от потопа: репортаж из домов новосибирцев, живущих 4 дня без тепла

Спустя четыре дня после аварии, которая произошла 11 января в Новосибирске, жители некоторых домов левого берега продолжали замерзать в своих квартирах. Десятки, если не сотни сообщений, приходили в редакцию НГС каждый день, начиная с четверга. И хотя саму трубу достаточно быстро починили, последствия аварии устранить удалось не сразу. Из-за того что отопительную систему, по сути, пришлось запускать второй раз, вскрылись многие проблемы. Некоторых жителей затопило, кому-то пришлось брать всё в свои руки и самим настраивать отопление в своих домах. Корреспонденты НГС съездили в несколько замерзающих домов — подробности в материале.
«Мы замерзаем, честно говоря»
В доме на улице Пермитина, 12, как рассказывает хозяйка одной из квартир Анна, проблема с отоплением старая. Когда мы зашли в подъезд, Анна отметила, что на улице теплее. В квартире женщины отопление работает только в двух комнатах из трех.
— За стенкой соседи, у них однокомнатная квартира. Батарея у нас параллельная идет, спаренная. Я к ним сейчас зашла буквально час назад. У них в кухне чуть тепленькая батарея, а в комнате такая же холодная, как у нас, — рассказывает Анна.
Истории про коммунальную аварию в Ленинском районе у большинства начинаются одинаково. «Проснулись, а дома холодно». То же самое произошло и на Пермитина, 12.
— Мы проснулись от того, что холодно было. Конечно, всё отключалось. Мы два дня были вообще без отопления. Потом в зале подключили. Когда СГК рапортовала, что всё: всем дали отопление — действительно, у нас в зале отопление заработало. Но не более того. Батарея была 52 градуса при подключении, — вспоминает местная жительница.
В квартире Анны работает только один стояк. И пока на улице тепло, всё еще не так страшно. Но жители с ужасом думают о холодах. Анна написала обращения и в СК, и в прокуратуру, и в ГЖИ. Последние ответили, что в ситуации разбираются.
— Практически все, кто в домовом чате (это примерно 28 человек), еще в декабре писали, что батареи холодные. Это было в декабре. Проблему не решили, но на улице потеплело. Когда на улице
Квартира женщины как будто оборудована под проблемы с отоплением. В комнатах стоят обогреватели, ветродуйки и инфракрасный обогреватель. Анна растерянно называет это коллапсом и отмечает, что у жителей Пермитина, 12 он начался еще в декабре.
— Для того чтобы батареи заработали, нужно, чтобы сантехник пришел и сделал перезапуск. Может быть, что-то изменится. Сильно мы не надеемся, — добавила Анна.
Когда корреспонденты НГС выходили из подъезда, встретили местную жительницу Светлану (имя изменено), которая подтвердила, что дома большие проблемы с отоплением. У нее в квартире тепло вроде бы дали 12 января, в пятницу, как и всем. Но две комнаты в ее четырехкомнатной квартире так и не отапливаются.
— В туалете и в ванной, а также на кухне тоже чуть теплая батарея, а две комнаты они вообще не топят. Мы замерзаем, честно говоря. Особенно ночью неприятно. Если у кого-то обогреватели есть или ветродуйки и теплые вентиляторы, то им маленько лучше, но это всё равно только одну комнату греть, — рассуждает Светлана.
«Если бы мы прождали еще сутки, то наверняка бы замерзло»
А вот жители дома на Серафимовича, 30 пришли в такое отчаяние, что сами заказали работников, чтобы вернуть тепло. Как рассказали корреспондентам НГС местные жители, у них в квартирах температура опустилась до 2–3 градусов.
— Отключили отопление ночью, поэтому, естественно, что мы заметили это только утром, когда начала падать температура. Нам сказали, что после устранения аварии дома подключат. Единственное, что сделали, это спустили водную систему, чтобы ее не переморозило. После чего мы ждем, когда подключат. 12-го числа аварию устранили, и ничего, — вспоминает старшая по дому Ирина.
Жители практически сразу начали бить тревогу, но, по их словам, оказались в информационном пузыре. Им никто ничего не мог сказать, дать сроки. Номера в управляющей компании не работали и на них не отвечали.
— Самое-самое, наверное, неприятное в том, что совершенно невозможно ничего узнать. Сегодня, если вы звоните в аварийную или техническую службу, диспетчерскую службу, то вам там отвечает записанный голос, что в таких-то местах авария до устранения. Но аварию устранили в первый же день, а информация не поменялась, — добавила Ирина.
Несколько дней жители просто пытались обзванивать все возможные номера. В воскресенье, 14 января, старшая по дому сдалась и даже позвонила в МЧС по Новосибирской области с вопросом, является ли температура в +2 градуса в квартире чрезвычайной ситуацией. В МЧС ее жалобу записали и пообещали передать ответственным лицам.
— Соседка проявила инициативу и предложила вариант. Написала, что есть специалисты, которые готовы наш дом подключить за деньги. Поэтому мы просто их пригласили. Они приехали в течение двух часов. Запустили всю эту нашу систему отопления, включили, теперь мы с теплом и счастливы, — продолжила Ирина.
За специалистов жители дома Серафимовича, 30 отдали 6 тысяч рублей. Как объясняет старшая по дому, им нужно было скинуться по 250 рублей.
— От управляющей компании вообще до сих пор ни слуху, ни духу. Связи фактически у нас нет ни с кем. В доме ничего не замерзло, слава богу, даже в подъездах не успело пока замерзнуть. Если бы мы прождали еще сутки, то наверняка бы замерзло. А вот у меня 3 градуса было сегодня утром уже в угловом доме, — рассказала жительница дома Светлана, которая и предложила вызвать специалистов.
До воскресенья жителям на Серафимовича пришлось несладко. Спали некоторые прямо в одежде. Как рассказала одна из жительниц, ей приходилось выходить в подъезд, чтобы немного отогреть руки.
— Вот у нас ребенок, например, он начал подкашливать. Ребенок — инвалид. Мы ездим на реабилитацию, и, соответственно, вся реабилитация согласована. Стоит это достаточно дорого, а если он простывает, соответственно, мы уже не ездим, — рассуждает подошедший к собранию на улице житель дома.
«Захожу в комнату, а тут надувается пузырь в потолке»
На Степной, 59 выключение и последующее подключение тепла привело к крупным проблемам — несколько квартир в доме затопило кипятком. Такие инциденты сегодня, 14 января, произошли сразу в нескольких домах. Как рассказала жительница дома, которая позвала журналистов на Степную, 59, проблемы с отоплением были с декабря, но такого жители не ожидали.
— С осени у нас проблемы постоянно. Перед Новым годом промыли батарею. Неделю где-то батареи нормальные были. Потом раз — включили, и всё, — рассказала жительница дома.
Особенно сильно пострадала квартира другого местного жителя Льва и его девушки, которую они снимают. Девушка была дома, когда случилась авария. По ее словам, сначала горячая вода потекла по окнам.
— Я начала ее вытирать, я сначала вообще не поняла, что произошло. Позвонила Лёве, он мне сказал выключить свет. Я полностью свет выключила, захожу в комнату, а тут надувается пузырь в потолке. Я запаниковала, — вспоминает жительница квартиры на пятом этаже.
Лев был на работе, когда квартиру начало топить, но когда он узнал о ситуации, то сразу же поехал домой. Еще по дороге молодой человек вызвал все службы. Пока специалисты пытались понять, как отключить воду, пузырь наполнялся. В итоге Лев и девушка пошли предупреждать соседей.
— Пострадала наша квартира, квартира под нами и еще третий этаж, — перечисляет Лев. Когда пузырь лопнул, вылившаяся вода поднялась примерно на пять сантиметров над полом. Черпать помогали все соседи.
Во время инцидента отопление снова отключили.
— Сейчас вот у меня на кухне батарея опять ослабевает. Опять уже почти холодная у меня. И у соседки тоже еле-еле теплая батарея. А сначала всё жарило, — рассказала жительница с первого этажа.
Как рассказала сибирячка, в доме на Степной, 59 уже разрывало трубу в декабре перед Новым годом. Тогда стояли сильные морозы, и жители начали массово жаловаться.
Во всех трех описанных выше домах управляющая компания — ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района». Корреспонденты НГС направили запрос по описанным случаям в приемную УК.
ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» было создано 15 марта 2006-го. По данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников — 85 человек. Выручка за прошлый год составила 588,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,9 миллиона. За время существования компания заключила 532 контракта с государством на сумму 69,9 миллиона рублей.
Вскрыли чердак и узнали правду
На Станиславского, 6 отопление не дали только в один из подъездов дома. Там отопление также исчезло 11 января около двух часов ночи. Жители несколько дней не поднимали панику, так как знали, что на теплотрассе множество проблем. Многие включили обогреватели и попытались выжить в замерзающем доме. В пятницу вечером отопление запустили во всем доме, но подъезд, где живет Артем, остался холодным.
— Приезжаю в управляющую, всё закрыто. Висят номера для диспетчерских. Звоню по одному номеру, бесполезно, то есть по 10–15 минут идет звонок, и всё сбрасывается. Вчера за день звонил порядка 15 и сегодня уже 8 раз. Трубку взяли один-единственный раз вчера и сказали, что приняли заявку, — рассказал Артем.
Артем как профессиональный строитель посовещался с соседями и решил вскрыть чердак. Он взял болгарку и разрезал замок. Поднявшись, он увидел, что трубы разморожены. Тогда мужчина решил позвонить старшей по дому — через нее получилось получить информацию от управляющей компании.
— Мне сообщили, что у УК нет запчастей, то есть в компании всё знают. При этом мы четыре дня сидим без отопления, и никто ничего не делает, — поделился Артем.
Артем также пытался связаться с диспетчерской городской службой по номеру 051, а также отправил заявку в службу 112. На момент подготовки материала квартиры продолжали остывать.
Семья одной из жительниц дома Алисы переехала в одну комнату, кроме людей туда же переселили рыбок и двух кошек. В холодной части помещений осталась только черепаха. Одну комнату, по словам женщины, отогревать с помощью электроприборов намного проще.
— 12-го числа в 10 утра я подала заявку. После этого дозвониться до аварийной службы невозможно. У меня ребенок 18 лет, в очередной раз пытается заболеть, так как только пережил грипп, — рассказала Алиса.
Управляющая компания на Станиславского, 6 — ООО «Ампер». По данным сайта ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», эта компания входит в структуру «Службы заказчика». Корреспондент НГС также направила запрос в УК, также по этим жалобам запросы направлены в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответов не было.
Что еще почитать по теме?
«Мы замерзаем»: в Новосибирске в десятках домов на левом берегу нет отопления уже четвертый день.
«Парило с вечера»: темнота и ледяной плен — репортаж с места масштабной аварии, которая в мороз оставила без тепла тысячи людей.
Еще одно «кольцо ада». Почему из-за одной аварии на левом берегу может замерзнуть половина Новосибирска? Объяснение СГК.