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Авария в непогоду

Еще одно «кольцо ада». Почему из-за одной аварии на левом берегу может замерзнуть половина Новосибирска? Объяснение СГК

На этой территории не в первый раз выявлен серьезный дефект

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К обеду без тепла оставались 68 домов

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Утром 11 января в Ленинском районе Новосибирска больше 100 домов остались без отопления в 20-градусный мороз. При этом улицы затопило водой. Это не первый случай, когда из-за прорыва на одном участке левого берега множество жителей остаются без тепла. Ранее НГС выяснил, что это связано с особенностью системы теплоснабжения в этой части города. Рассказываем подробнее.

Сети на левом берегу в Новосибирске устарели, в последние годы проходит их замена. Но массовые отключения из-за аварий также объясняются особенностью системы теплоснабжения на левом берегу.

— В отличие от правобережных ТЭЦ, источники тепла на левом берегу — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировская котельная — соединены трубами в единую закольцованную систему. Это означает, что системы источников не локализованы друг от друга, — объясняла пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» в 2021 году.

Тепло от источников в Кировском и Ленинском районах попадает в общую систему трубопроводов и после этого распределяется между потребителями. В результате, если на крупной магистрали происходит порыв, это может сказаться на жителях любого района на левом берегу — в домах могут отключить тепло или понизить температуру в батареях.

Сегодня на месте порыва на улице Пархоменко главный инженер теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Сергей Срыбных также рассказал об особенностях территории:

— На левом берегу сложная схема теплоснабжения. У нее три источника: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировская котельная. Сегодня ночью произошёл дефект на улице Пархоменко, который нарушил гидравлический режим по всем трем зонам. Сейчас в зоне отключения теплоснабжения 68 домов. Точные причины аварии мы сможем сообщить только после демонтажа трубопровода.

НГС рассказывает обо всем, что известно о коммунальной аварии, в онлайн-трансляции. Из-за инцидента следователи уже возбудили уголовное дело.

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