Еще одно «кольцо ада». Почему из-за одной аварии на левом берегу может замерзнуть половина Новосибирска? Объяснение СГК

Утром 11 января в Ленинском районе Новосибирска больше 100 домов остались без отопления в 20-градусный мороз. При этом улицы затопило водой. Это не первый случай, когда из-за прорыва на одном участке левого берега множество жителей остаются без тепла. Ранее НГС выяснил, что это связано с особенностью системы теплоснабжения в этой части города. Рассказываем подробнее.

