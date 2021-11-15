Особенный левый берег. Почему в Горском и Станиславском жилмассивах регулярно пропадает тепло

В схеме теплоснабжения можно найти внутриквартальные трубы, которые уложили в 1941 году. Например, такие есть на улице Крашенникова на левом берегу и на Толстого в Октябрьском районе. Теплосети 1946 года можно найти на Новоуральской в Пашино. В департаменте энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска НГС сообщили, что длина труб 1941 года на улице Крашенникова — 46 и 9 метров. Они обеспечивают теплом дома № 2 и 4.



— В 2019, 2020, 2021 годах проводились текущие ремонты дефектных участков указанных тепловых сетей. Срок службы трубопроводов, учитываемый при проектировании по требованиям нормативно-технической документации, действующей на тот период, составлял не менее 25 лет. То есть трубопроводы со сроком службы более 25 лет имеют износ 100%, — сообщил НГС пресс-центр мэрии.

Почему «лихорадит» левый берег?



Несмотря на то, что устаревшие сети есть по всему городу, на левом берегу из-за прорывов отключают больше домов.

