Особенный левый берег. Почему в Горском и Станиславском жилмассивах регулярно пропадает тепло

СГК назвала причины перебоев с отоплением на левом берегу в Новосибирске
С начала отопительного сезона в Новосибирске регулярно поступают жалобы на отсутствие тепла или низкие параметры отопления. Мерзнуть осенью пришлось жителям Станиславского жилмассива, Горского, домов на улицах Тульской и Оловозаводской. Однако самым серьезным прорывом на левом берегу стала авария в Северо-Чемском жилмассиве, когда в позапрошлом году 19 ноября 43 дома остались без тепла. В тот день температура на улице составила -23 градуса. Уже тогда власти заявляли, что, несмотря на попытки предотвратить подобные аварии, левый берег «будет продолжать так или иначе лихорадить». НГС поговорил с независимым экспертом в сфере ЖКХ и «Сибирской генерирующей компанией», чтобы разобраться, из-за чего это происходит и что нужно делать, чтобы жители Кировского и Ленинского районов смогли жить в тепле.
«Железо массово устало»
Всего с начала отопительного сезона на новосибирских теплосетях устранили 860 дефектов. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 10%. При этом 35% повреждений нашли на левом берегу. За почти два месяца трубы здесь прорывались 280 раз, из них 61 дефект обнаружили на магистральных трубопроводах, которые обеспечивают теплом сотни домов. Такие данные сообщает СГК.
По данным мэрии, к 11 ноября с начала отопительного сезона в Кировском и Ленинском районах устранили 304 повреждения на теплосетях, из них 68 — на магистральных, 236 — на внутриквартальных, то есть на 5,5% больше по сравнению с 2020 годом.
По данным схемы теплоснабжения Новосибирска, актуализированной на 2022 год, теплосети в таких крупных микрорайонах, как Горский и Станиславский, прокладывали в
— Мы говорим про крупные микрорайоны. В Горском большая часть внутриквартальных сетей была проложена в первой половине
В схеме теплоснабжения можно найти внутриквартальные трубы, которые уложили в 1941 году. Например, такие есть на улице Крашенникова на левом берегу и на Толстого в Октябрьском районе. Теплосети 1946 года можно найти на Новоуральской в Пашино. В департаменте энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска НГС сообщили, что длина труб 1941 года на улице Крашенникова — 46 и 9 метров. Они обеспечивают теплом дома
— В 2019, 2020, 2021 годах проводились текущие ремонты дефектных участков указанных тепловых сетей. Срок службы трубопроводов, учитываемый при проектировании по требованиям нормативно-технической документации, действующей на тот период, составлял не менее 25 лет. То есть трубопроводы со сроком службы более 25 лет имеют износ 100%, — сообщил НГС пресс-центр мэрии.
Почему «лихорадит» левый берег?
Несмотря на то, что устаревшие сети есть по всему городу, на левом берегу из-за прорывов отключают больше домов.
— Основные магистральные трубопроводы проложены
Тепло от источников в Кировском и Ленинском районах попадает в общую систему трубопроводов и после этого распределяется между потребителями. В результате, если на крупном трубопроводе произойдет прорыв, это может сказаться на жителях любого района на левом берегу — в домах могут отключить тепло или понизить температуру в батареях.
Ответственность УК
В некоторых случаях проблемы возникают из-за состояния оборудования в самих домах или в центральных тепловых пунктах.
— Иногда из-за особенностей внутридомовых систем, их неудовлетворительного состояния или некачественной подготовки к отопительному сезону таких систем невозможно настроить равномерное распределение тепла внутри зданий, чтобы жителям стандартных и угловых квартир было одинаково комфортно, — объясняет СГК.
Наладкой внутридомовых сетей занимаются управляющие компании. В случае, если им не удается решить проблему или специалисты понимают, что дело не в оборудовании в доме, они обращаются за помощью к ресурсоснабжающей организации.
Что делать?
Сейчас для предотвращения прорывов летом в городе проводят испытания на теплосетях. Для этого дома отключают от горячего водоснабжения. Но этот метод не всегда помогает обнаружить дефекты.
— Во-первых, трубы, особенно с высоким износом, продолжают стареть и после испытаний. Во-вторых, запуск отопления — это тоже немалое испытание для труб: не только давлением, но и высокой температурой, — уточнили энергетики.
СГК разработала программу «Надежный левый берег», которая направлена на улучшение качества теплоснабжения в этой части Новосибирска. По проекту планируют повысить эффективность оборудования на 35 ЦТП, к которым подключены 366 зданий.
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— Любой здравомыслящий инвестор должен понимать, что все вложенные средства не пропадут. Что деньги, пусть не завтра, а в какой-то обозримой перспективе, вернутся. Но мы находимся там, где находимся. Но к альткотельной вроде бы пошли, — говорит Сергей Бухаров.
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