В Новосибирске хотят поднять тариф на тепло на 7,2%. Разбираемся, зачем это нужно и сколько придется платить

По данным наших коллег из Красноярска, в этом году стоимость отопления выросла на 4,59%, с 1766,5 до 1847,58 рубля за Гкал. При этом горожане платят за услугу только в те месяцы, когда квартиры отапливают.



— В конечном счете, я не являюсь сторонником альтернативной котельной, тем более для Красноярска. В Канске, может, еще есть что обсуждать, потому что там довольно непростая история и по части теплоисточников, и по состоянию инфраструктуры, тарифов, у которых есть большой разбег из-за разных участников, — уточнил Роман Казаков.



В Красноярске в этом году закрыли 15 неэффективных котельных. За 10 лет в теплосети планируют вложить 15 миллиардов рублей, 3,5 заложены на 2021 год.



— Объем строительства, реконструкции и ремонта магистральных и распределительных сетей в 2021 году увеличился в 4 раза. Высокими темпами идет замещение малых котельных, что крайне важно для оздоровления экологии миллионного Красноярска, — рассказал НГС Евгений Афанасьев, министр ЖКХ и энергетики Красноярского края.



В других городах Сибири, которые уже перешли в зону альткотельной, отметили снижение тарифа на тепло для части потребителей. Например, в Барнауле цена упала на 40,9%, до 1072 руб/Гкал для 3 5 000 горожан, в Бийске — на 41,4%, то есть до 1018 руб/Гкал для 1 5 70 0 жителей, таким образом в городе уравняли цены на тепло.

«Этот спор бесконечный»

Новосибирские общественники и депутаты по-разному относятся к нюансам перехода на метод альтернативной котельной. При этом те, с кем поговорил НГС, согласны, что теплосети города находятся в удручающем состоянии, а потому требуют серьезного ремонта.



— Когда в городе такой большой износ теплового хозяйства и происходит авария, от тепла отключается большое количество потребителей. В настоящее время я знаю только общие цифры в отношении того, на сколько хотят поднять тариф. Мне хочется, чтобы были представлены данные о том, как изменятся показатели по износу. В любом случае необходимы вложения средств, — считает депутат горсовета Наталья Пинус.



Она подчеркнула, что пять лет назад в городе были митинги против однократного увеличения тарифа на 15%. Теперь рост станет ежегодным и составит около 7%.



— На самом деле, это люди еще не очень осознали, — считает Наталья Пинус. — Это огромные деньги. В итоге СГК ничего не вложит, они вернут эти инвестиции. Как при этом улучшится ситуация с теплосетевым хозяйством, пока непонятно.



О неопределенности говорит и депутат горсовета от КПРФ Александр Бурмистров:

— Декларируется, что ускоренными темпами якобы должны вестись работы по ремонту теплосетей. При этом, насколько я смог разобраться, обязательства объектно не сформулированы. Что будет происходить с ремонтом теплосетей, пока не ясно. Какого-то документа, в котором обосновано, куда эти средства пойдут, в каком объеме и метраже, я получить не смог. Поэтому пока не хватает данных, чтобы ответить, что будет с теплосетями и не уйдут ли средства на уголь или будут как-то защищены.



Директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков пояснил, что программы ремонта с перечнем объектов будут формировать на срок не более полутора-двух лет. Это необходимо, чтобы при планировании работ учитывать текущее состояние сетей и цены на материалы.

— Все обязательства, которые возьмет на себя СГК в случае принятия программы опережающих инвестиций, закрепят в схеме теплоснабжения города, которая ежегодно актуализируется. Исполнение будет на контроле Минэнерго РФ и региональных властей, — пояснил Андрей Колмаков.

Алексей Мазур, политолог и аналитик сайта «Тайга.инфо», считает, что преимущество перехода на альткотельную заключается в том, что рост тарифа будет постепенным, а СГК сможет просчитывать свою прибыль.



— Они знают, какие поступления у них будут и что экономию, которую достигнут, у них не вычтут. Поэтому опережающими темпами начнут вкладывать деньги в ремонт теплосетей. Мы можем спорить о справедливости повышения тарифа, этот спор бесконечный. Но то, что резко изменится количество вложений в ремонт теплосетей, это однозначно. Мы уже видим, что трубы рвутся часто. Думаю, что альтернатива достаточно понятна — либо отключение тепла, либо какое-то решение проблемы. Мне кажется, такого взрыва недовольства из-за роста тарифа, как в 2017 году, не будет, — объяснил аналитик.



Сергей Бухаров в разговоре с НГС отметил, что переход в другую ценовую зону — пока единственная альтернатива тарифному регулированию в России:

— Устанавливается потолок для цены, по которой отпускают энергию для конечного потребителя. Ниже можно продавать, выше — нет. Формула, по которой цена рассчитывается, может давать заоблачные цифры — десятки процентов роста, а реально продавать будут дешевле. Это дает предсказуемость и для самих потребителей, например, семейного бюджета и бизнеса. Других вариантов, законодательно установленных, в России нет. Если мы говорим, что надо вкладываться в инфраструктуру, чтобы она не развалилась, тоже вариантов нет, только альткотельная. Если придумают что-то другое, то можно обсуждать.



Сроки перехода

Переговоры мэрии Новосибирска, департамента по тарифам Новосибирской области и СГК о переходе в зону альтернативной котельной уже завершились.

— Сейчас, по нашему мнению, наступил этап принятия властью решения о том, нужны ли инвестиции в теплоснабжение города. Принятое решение будет известно, надеемся, до середины ноября, — говорит Андрей Колмаков.



По данным, озвученным во время заседания комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам, компания планирует отнести Новосибирск к новой ценовой зоне во второй половине 2022 года.

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В марте этого года НГС разобрался в нюансах новой концессии на тепло, которую планируют заключить с СГК на 10 лет. Ее решили заключить несмотря на то, что по старым договорам компания не выполнила часть обязательств. Объясняем, почему концессия вызвала много вопросов и как связана с тарифами.

Летом стало известно, что у СГК появился конкурент на новосибирском рынке. Одна из фирм связана с «СибЭКО», а другая — с предполагаемым сокурсником Владимира Путина. Компании заинтересовались теплосетями, которые собирались передать СГК по концессии. НГС выяснил, кому выгодно соперничество и как оно скажется на новосибирцах.