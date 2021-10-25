В Новосибирске хотят поднять тариф на тепло на 7,2%. Разбираемся, зачем это нужно и сколько придется платить

Эксперты рассказали о повышении тарифов на тепло в Новосибирске
Отопление в Новосибирске — горячая тема для обсуждений в СМИ, потому что с начала отопительного сезона горожане регулярно сообщают о холодных батареях, на улицах начинают бить фонтаны (там, где их быть не должно), а машины проваливаются под асфальт. Износ труб при этом остается довольно высоким, а ремонта, который успевают сделать летом, недостаточно для того, чтобы это исправить. Основной проблемой остается финансирование — средств на перекладку изношенных теплосетей недостаточно. При этом власти и «Сибирская генерирующая компания» продолжают искать способы облегчить ситуацию. На прошлой неделе стало известно, что Новосибирск собираются перевести в новую ценовую зону альтернативной котельной. По подсчетам специалистов, так в реконструкцию сетей удастся вложить 15 миллиардов рублей за 10 лет. Но компенсировать это будут за счет роста тарифа — ежегодно он будет повышаться на 7,2%.
НГС поговорил с представителями «Сибирской генерирующей компании», независимыми экспертами в сфере ЖКХ и энергетики, депутатами и инженерами. Мы выяснили, в каком состоянии сейчас находятся трубы в Новосибирске, в чем суть метода альтернативной котельной и почему тариф будет расти, а также узнали, как он уже работает в Красноярске. Читайте подробности в нашем материале.
Что такое альтернативная котельная
Для того чтобы определить стоимость тарифа на тепло по новому методу, рассчитывается, во сколько обойдется строительство современной котельной, инфраструктуры для нее и стоимость содержания. Исходя из этого, производится расчет стоимости 1 Гкал тепла на этой «альтернативной котельной». Модели выбирают в зависимости от того, какой вид топлива используют в конкретном городе. Для Новосибирска это бурый уголь.
Полученную цену сравнивают с тарифом, который уже действует на территории.
— Если тариф выше цены альтернативной котельной, это может свидетельствовать о том, что система неэффективна. И тариф замораживается до того года, когда его значение сравняется с ценой альтернативной котельной. От года к году цена индексируется на инфляцию. Если тариф ниже, то для предотвращения резкого скачка при переходе от тарифа к предельной цене принимается график доведения до уровня этой цены, который утверждается губернатором, — пояснил НГС независимый эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров.
13 октября, во время выступления в Законодательном собрании Новосибирской области, генеральный директор новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков заявил, что стоимость одной гигакалории с НДС вырастет с 1505 до 1606 рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», «Сибирская генерирующая компания» основана в июле 2009 года. Генеральный директор — Герман Мустафин. 99,9% компании принадлежит АО «Сибирская угольная энергетическая компания», 0,1% — ООО «Новосибирская теплосетевая компания». СГК выступает управляющей компанией «СибЭКО». В 2020 году выручка организации составила 4,3 млрд рублей, чистая прибыль — 17,2 млрд рублей (большая часть доходов от участия в других организациях).
За 10 лет «СибЭКО», которое входит в состав СГК, предлагает вложить в сети 15 млрд рублей. Рост тарифа будет постепенным — ежегодно на 2,9% плюс процент инфляции. Таким образом, по предварительным данным, в первый год цена вырастет на 7,2%, а каждый следующий — на 6,9%.
— Новая модель рынка тепловой энергии решает проблему прогнозируемости тарифа на период, достаточный для принятия серьезных инвестиционных решений (10–15 и более лет) и создает реальные предпосылки для притока финансирования в объекты теплоснабжения. Традиционная система расчета тарифа очень трудоемка и потенциально коррупциогенна. Это десятки коробок документов, в которых сложно разобраться даже специалистам. Новая модель предполагает единый принцип расчета на всю страну. Посчитать цену альтернативного строительства новой котельной может любой человек на сайте Минэнерго. «Подкрутить» расчет в угоду кому-нибудь невозможно, — говорит Георгий Попов, заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.
Объясним расчет цены для потребителя на конкретном примере. Один из корреспондентов НГС живет в квартире площадью в 33 квадратных метра в доме 1977 года постройки. Там прописан один человек. С 1 июля 2021 года его среднемесячная плата за отопление составляет около 995 рублей. В случае если цена увеличится на 7,2%, плата составит 1066,64 рубля. Когда в следующем году произойдет повышение на 6,9%, стоимость поднимется до 1140,23 рубля.
— Средняя квартира в доме, где не открываются форточки, закрыт подъезд и заменены окна, потребляет
Средства планируют вложить в реконструкцию теплосетей, перекачивающие насосные станции и центральные тепловые пункты. Также в программу входит строительство газовых источников на месте устаревших угольных котельных, прокладка теплосетей, восстановление линий горячего водоснабжения. Для повышения экологичности производства на
Огромный износ и наследие перестройки
По данным СГК, в 2020 году на теплосетях в Новосибирске выявили 4296 дефектов. При этом 72% труб, которые находятся в ведении компании, используют дольше 25 лет.
— Дефекты выявляются и в межотопительный, и в отопительный сезон. Их общее количество за год на сегодня — 4 тысячи. Основная причина этих дефектов — недоремонт тепловых сетей, — заявил во время выступления в Заксобрании Дмитрий Перязев, глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска.
Оксана Царапкина, эксперт в сфере ЖКХ, считает, что проблема износа теплосетей возникла еще во время перестройки:
— Ремонты теплосетей в достаточном количестве не выполнялись с 1989–1990 года до прихода СГК. Затраты были заложены в тариф, деньги собирали с населения, в том числе на ремонт теплосетей, но в полной мере эти программы не выполнялись. И теперь люди вынуждены повторно платить.
Другой эксперт, инженер управляющей компании Андрей Радюков, отметил, что СГК, придя в город, получила «наследие» «СибЭКО».
— Запущенность многое значит. Если взять старый фонд — например, теплосети на Сибиряков-Гвардейцев, Громова — там стоят элеваторные узлы, им для работы требуется высокое давление, чтобы на доме все работало. При этом нагрузка увеличивается, нужно устанавливать центральный тепловой пункт. Если бы провели модернизацию, то нагрузка бы уменьшилась. Дома тоже часто не проходят модернизацию, жители не готовы за это платить, их всё устраивает. Люди почему-то не готовы платить за содержание, за комфорт.
Альткотельные в Сибири
Красноярск перешел в новую тарифную зону в этом году. По данным сайта СГК, в этом году в городе запланировали строительство, ремонт и модернизацию более 50 км теплотрасс и 140 тепловых камер. Объем работ вырос на 59%. По наблюдениям Романа Казакова, председателя координационного совета межрегионального общественного движения «Народный контроль в сфере ЖКХ» в Красноярске, количество ремонтов в этом году в городе выросло.
— Что касается в целом картины по Красноярску, износ был достаточно высокий, порядка 40–50%. На мой взгляд, средств, которые СГК получала, хватало для проведения необходимых ремонтов, обеспечения бесперебойного и безаварийного отопительного сезона. Количество ремонтов, на мой взгляд, увеличилось. Нужно ли было это делать — не знаю. Например, можно в подъезде делать ремонт каждые два года, вопрос в том, нужно ли. Я думаю, что предприятие, имея достаточное количество выручки за электроэнергию, вполне могло бы часть средств направлять на содержание теплосетевой инфраструктуры. Было принято решение, что нужно дать больше денег на ремонты. Но нужны ли эти ремонты — вопрос, — пояснил Роман в разговоре с НГС.
По данным наших коллег из Красноярска, в этом году стоимость отопления выросла на 4,59%, с 1766,5 до 1847,58 рубля за Гкал. При этом горожане платят за услугу только в те месяцы, когда квартиры отапливают.
— В конечном счете, я не являюсь сторонником альтернативной котельной, тем более для Красноярска. В Канске, может, еще есть что обсуждать, потому что там довольно непростая история и по части теплоисточников, и по состоянию инфраструктуры, тарифов, у которых есть большой разбег из-за разных участников, — уточнил Роман Казаков.
В Красноярске в этом году закрыли 15 неэффективных котельных. За 10 лет в теплосети планируют вложить 15 миллиардов рублей, 3,5 заложены на 2021 год.
— Объем строительства, реконструкции и ремонта магистральных и распределительных сетей в 2021 году увеличился в 4 раза. Высокими темпами идет замещение малых котельных, что крайне важно для оздоровления экологии миллионного Красноярска, — рассказал НГС Евгений Афанасьев, министр ЖКХ и энергетики Красноярского края.
В других городах Сибири, которые уже перешли в зону альткотельной, отметили снижение тарифа на тепло для части потребителей. Например, в Барнауле цена упала на 40,9%, до 1072 руб/Гкал для 3
«Этот спор бесконечный»
Новосибирские общественники и депутаты по-разному относятся к нюансам перехода на метод альтернативной котельной. При этом те, с кем поговорил НГС, согласны, что теплосети города находятся в удручающем состоянии, а потому требуют серьезного ремонта.
— Когда в городе такой большой износ теплового хозяйства и происходит авария, от тепла отключается большое количество потребителей. В настоящее время я знаю только общие цифры в отношении того, на сколько хотят поднять тариф. Мне хочется, чтобы были представлены данные о том, как изменятся показатели по износу. В любом случае необходимы вложения средств, — считает депутат горсовета Наталья Пинус.
Она подчеркнула, что пять лет назад в городе были митинги против однократного увеличения тарифа на 15%. Теперь рост станет ежегодным и составит около 7%.
— На самом деле, это люди еще не очень осознали, — считает Наталья Пинус. — Это огромные деньги. В итоге СГК ничего не вложит, они вернут эти инвестиции. Как при этом улучшится ситуация с теплосетевым хозяйством, пока непонятно.
О неопределенности говорит и депутат горсовета от КПРФ Александр Бурмистров:
— Декларируется, что ускоренными темпами якобы должны вестись работы по ремонту теплосетей. При этом, насколько я смог разобраться, обязательства объектно не сформулированы. Что будет происходить с ремонтом теплосетей, пока не ясно. Какого-то документа, в котором обосновано, куда эти средства пойдут, в каком объеме и метраже, я получить не смог. Поэтому пока не хватает данных, чтобы ответить, что будет с теплосетями и не уйдут ли средства на уголь или будут как-то защищены.
Директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков пояснил, что программы ремонта с перечнем объектов будут формировать на срок не более полутора-двух лет. Это необходимо, чтобы при планировании работ учитывать текущее состояние сетей и цены на материалы.
— Все обязательства, которые возьмет на себя СГК в случае принятия программы опережающих инвестиций, закрепят в схеме теплоснабжения города, которая ежегодно актуализируется. Исполнение будет на контроле Минэнерго РФ и региональных властей, — пояснил Андрей Колмаков.
Алексей Мазур, политолог и аналитик сайта «Тайга.инфо», считает, что преимущество перехода на альткотельную заключается в том, что рост тарифа будет постепенным, а СГК сможет просчитывать свою прибыль.
— Они знают, какие поступления у них будут и что экономию, которую достигнут, у них не вычтут. Поэтому опережающими темпами начнут вкладывать деньги в ремонт теплосетей. Мы можем спорить о справедливости повышения тарифа, этот спор бесконечный. Но то, что резко изменится количество вложений в ремонт теплосетей, это однозначно. Мы уже видим, что трубы рвутся часто. Думаю, что альтернатива достаточно понятна — либо отключение тепла, либо какое-то решение проблемы. Мне кажется, такого взрыва недовольства из-за роста тарифа, как в 2017 году, не будет, — объяснил аналитик.
Сергей Бухаров в разговоре с НГС отметил, что переход в другую ценовую зону — пока единственная альтернатива тарифному регулированию в России:
— Устанавливается потолок для цены, по которой отпускают энергию для конечного потребителя. Ниже можно продавать, выше — нет. Формула, по которой цена рассчитывается, может давать заоблачные цифры — десятки процентов роста, а реально продавать будут дешевле. Это дает предсказуемость и для самих потребителей, например, семейного бюджета и бизнеса. Других вариантов, законодательно установленных, в России нет. Если мы говорим, что надо вкладываться в инфраструктуру, чтобы она не развалилась, тоже вариантов нет, только альткотельная. Если придумают что-то другое, то можно обсуждать.
Сроки перехода
Переговоры мэрии Новосибирска, департамента по тарифам Новосибирской области и СГК о переходе в зону альтернативной котельной уже завершились.
— Сейчас, по нашему мнению, наступил этап принятия властью решения о том, нужны ли инвестиции в теплоснабжение города. Принятое решение будет известно, надеемся, до середины ноября, — говорит Андрей Колмаков.
По данным, озвученным во время заседания комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам, компания планирует отнести Новосибирск к новой ценовой зоне во второй половине 2022 года.
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