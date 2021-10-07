Жители левого берега Новосибирска пожаловались на отсутствие горячей воды и отопления

Вечером в четверг, 7 октября, сразу несколько жителей левого берега Новосибирска пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды.



— Отключен полностью теплоноситель из-за аварии на улице Тульской. Причины и время ликвидации уточняется. Информация от председателя ТСЖ на Гэсстроевской, — сообщил один читатель.

— В домах по ул. Гэсстроевская, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 до сих пор нет отопления, а иногда и вода горячая бежит еле теплая. Сначала нас кормили телефонограммами от СГК, что идет настройка. Но на улице уже минус, а мы всё еще без отопления, — пожаловалась читательница.