У СГК появились два конкурента в борьбе за теплосети Новосибирска. Это хорошо или плохо? И что известно о новых компаниях?

СГК, по его мнению, достаточно изучила специфику региона и «ведет себя аккуратно». В случае же, если концессионером станет не она, а другая компания, СГК, вероятно, придется арендовать у победителя конкурса часть комплекса — отсюда рост издержек.



Независимый эксперт в области энергетики Сергей Бухаров приводит для такой ситуации понятную аналогию:



— Для СГК появится дополнительная головная боль. СГК является единой теплоснабжающей организацией по своей зоне ответственности, и перед потребителями отвечает она, в том числе рублем. А теперь представьте: вы обязались кому-то испечь и доставить хлеб, но перевозчик, который вызвался его довезти, уронил его в воду. Говоря юридическим языком, вы в порядке регресса потом можете с перевозчика убытки свои взыскивать, но вашему потребителю от этого ни тепло, ни холодно.



Сергей Бухаров предполагает, что появившаяся конкуренция может принести потребителю повышение тарифов.



— У нас очень мало информации, это мои предположения. Но вот что потребителя из Новосибирска должно волновать. Если мы смотрим, сколько процедурно займет времени проведение конкурса, открыв 115-й ФЗ «О концессионных соглашениях», это 90 дней, а может быть и более. Не меньше трех месяцев. Но через полтора месяца нужно будет разворачивать систему, так как начинается отопительный сезон. Кто, на каком основании будет всё это время эксплуатировать эти сети? Как жителя центра города меня бы волновал этот вопрос, — добавил он.



О возможных сбоях в теплоснабжении из-за затягивания определенности в вопросе концессии говорит и главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.



— Со стороны может показаться, что концессия очень выгодна для СГК, раз уж энергетики так долго говорят о ее целесообразности. Этим может объясняться интерес сторонних компаний, не работающих в теплоснабжении Новосибирска. Кто-то может рассчитывать на отступное либо на иное выгодное предложение. Вряд ли кто-то всерьез рассчитывает справиться с этой концессией без СГК. Другой вопрос, что условия концессии в конкурсной процедуре могут измениться и утратить актуальность для СГК. Если концессия в итоге не состоится на приемлемых для СГК условиях, не состоится и в целом программа опережающих инвестиций на 20,5 миллиарда, заявленная энергетиками. В нынешнем сценарии концессия является ее неотъемлемой частью. Для компании это, безусловно, не потери. Просто меньше отремонтируют и модернизируют в ближайшие годы, — объясняет он.

