У СГК появились два конкурента в борьбе за теплосети Новосибирска. Это хорошо или плохо? И что известно о новых компаниях?

В Новосибирске за концессию по теплосетям, помимо СГК, поборются еще две компании
Новосибирскими теплосетями, которые власти собирались отдать СГК по концессии, заинтересовались еще две компании — из Новосибирска и Московской области. Конкурс за право заключить концессию состоится, правда, времени на его проведение почти нет — впереди маячит отопительный сезон. Корреспондент НГС Ксения Лысенко поговорила с экспертами о внезапно возникшей конкуренции — кому выгодно соперничество в тепловой сфере и выиграют ли от этого простые горожане.
Что такое концессия и кто раньше эксплуатировал городские теплосети? Объясняем кратко
Часть теплового комплекса Новосибирска перешла в частные руки еще в
Покупка «СИБЭКО» позволила СГК зайти в Новосибирскую область, поскольку ранее холдинг работал только на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Сейчас на долю станций СГК приходится порядка 23–25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
Концессионные соглашения на теплосети для Новосибирской области — не что-то новое. Именно СГК, а точнее, «СИБЭКО», в конце 2017 года заключила с мэрией два соглашения — на котельные и трассы, которые к ним прилегают. Концессия предполагает, что мэрия отдаст частникам на время свое имущество (в данном случае тепловой комплекс), чтобы компания привела его в порядок. Компания потратит собственные деньги на содержание теплового хозяйства, но будет получать с временного имущества прибыль.
А зимой этого года мэрия Новосибирска, МУП «Энергия», областное правительство и компания СГК досрочно расторгли две концессии, которые заключались на шесть лет. СГК должна была вложить более 600 миллионов рублей, но вложила меньше и не исполнила всех обязательств, за что и заплатит компенсацию почти в 240 миллионов рублей.
Тогда же было объявлено: грядет новая концессия, поскольку предыдущую объявили «неактуальной». На этот раз соглашение будет заключаться не на шесть, а на десять лет.
Какое-то время считалось, что концессионное соглашение вновь получит СГК. Хотя бы просто потому, что у компании был определенный план действий и заманчивое обещание вложить круглую сумму — 5,5 миллиарда рублей (2,5 миллиарда из них в первые три года) в развитие теплосетей города. Вдобавок к этому у СГК появилась программа опережающих инвестиций, по ней она обещала добавить еще 15 миллиардов рублей к инвестициям в тепловой комплекс.
И вот когда, казалось бы, вопрос с концессией был практически решен, случилось неожиданное: о своем желании эксплуатировать тепловые сети Новосибирска заявили еще две компании.
Кто будет соперничать с СГК
По данным издания «КоммерсантЪ», новые участники заскочили буквально в последний вагон. Предложение о заключении концессионного соглашения с властями города разместила «Новосибирская теплосетевая компания» (входит в СГК), сбор заявок должен был закончиться 26 июля. В случае если бы заявок от других участников не поступило — а так и было какое-то время после опубликования предложения — концессию бы получила СГК.
Но другие претенденты все-таки нашлись: это «Криводановская теплогенерирующая компания» (КТГК) и «РКап концессионная компания
Первая компания зарегистрирована в Новосибирской области, по данным «Контур.Фокуса», в ней совсем нет работников (число сотрудников — 0 человек). Ее указанный вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Компания существует с 2018 года, выручка в 2020 году составила 113 миллионов рублей с небольшим. Сейчас в Арбитражном суде рассматриваются 15 дел, где КТГК выступает ответчиком, на общую сумму 26 миллионов рублей. Компания уже частично проиграла два дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам с «Газпром межрегионгаз Новосибирск». За время своего существования компания также подала 9 аналогичных исков и выиграла 4 из них на сумму 9,1 миллиона рублей, в частности у администрации Криводановского сельсовета.
КТГК имеет историческую связь со структурами СГК — когда-то ее учредителем было АО «СИБЭКО» (управляет СГК). В 2019 году у компании сменился учредитель, теперь это ООО «Энергетическая сетевая компания».
Генеральный директор «Криводановской теплогенерирующей компании» — Александр Корнилов. Ему же принадлежит доля в 95,2% в «Энергетической сетевой компании». Александр Корнилов не смог прокомментировать вопросы корреспондента НГС, как объяснили в КТГК, он «в разъездах».
Вторая компания — «РКап КК
В случае с «РКап КК
А в СГК так прокомментировали неожиданную конкуренцию:
— На днях заявки о готовности к участию в конкурсе подали другие участники рынка — это нормальный процесс. Соответственно, решение властей города определит конкурс. На этом этапе считаем некорректным давать какие-либо дополнительные комментарии.
И что всё это на самом деле значит? Мнение экспертов
По словам управляющего партнера компании DSO Consulting Сергея Дьячкова, концессия по сути «готовилась под СГК», поэтому появление новых участников стало в определенном смысле неожиданностью.
— Не совсем понятно, кто выиграет и что будет дальше. Конкуренция — это хорошо, я всегда это говорил, но мне кажется, наличие этих конкурентов, которые, наверное, никогда не работали в Новосибирской области, в некотором образе усложняет процесс. Мы готовились к тому, что СГК будет участником конкурса и выиграет, но сейчас возможны сложности вот какого рода. Компания, которая никогда не работала в Новосибирской области, которая не очень хорошо разбирается в том, что нужно делать, будет ли она успешна и удобна для новосибирцев? С другой стороны, конкурс — это потенциал того, что компании не будут жадничать. Наверное, они будут биться инвестициями в комплекс Новосибирска. Есть и плюсы, и минусы в этом, — считает он.
СГК, по его мнению, достаточно изучила специфику региона и «ведет себя аккуратно». В случае же, если концессионером станет не она, а другая компания, СГК, вероятно, придется арендовать у победителя конкурса часть комплекса — отсюда рост издержек.
Независимый эксперт в области энергетики Сергей Бухаров приводит для такой ситуации понятную аналогию:
— Для СГК появится дополнительная головная боль. СГК является единой теплоснабжающей организацией по своей зоне ответственности, и перед потребителями отвечает она, в том числе рублем. А теперь представьте: вы обязались кому-то испечь и доставить хлеб, но перевозчик, который вызвался его довезти, уронил его в воду. Говоря юридическим языком, вы в порядке регресса потом можете с перевозчика убытки свои взыскивать, но вашему потребителю от этого ни тепло, ни холодно.
Сергей Бухаров предполагает, что появившаяся конкуренция может принести потребителю повышение тарифов.
— У нас очень мало информации, это мои предположения. Но вот что потребителя из Новосибирска должно волновать. Если мы смотрим, сколько процедурно займет времени проведение конкурса, открыв 115-й ФЗ «О концессионных соглашениях», это 90 дней, а может быть и более. Не меньше трех месяцев. Но через полтора месяца нужно будет разворачивать систему, так как начинается отопительный сезон. Кто, на каком основании будет всё это время эксплуатировать эти сети? Как жителя центра города меня бы волновал этот вопрос, — добавил он.
О возможных сбоях в теплоснабжении из-за затягивания определенности в вопросе концессии говорит и главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.
— Со стороны может показаться, что концессия очень выгодна для СГК, раз уж энергетики так долго говорят о ее целесообразности. Этим может объясняться интерес сторонних компаний, не работающих в теплоснабжении Новосибирска. Кто-то может рассчитывать на отступное либо на иное выгодное предложение. Вряд ли кто-то всерьез рассчитывает справиться с этой концессией без СГК. Другой вопрос, что условия концессии в конкурсной процедуре могут измениться и утратить актуальность для СГК. Если концессия в итоге не состоится на приемлемых для СГК условиях, не состоится и в целом программа опережающих инвестиций на 20,5 миллиарда, заявленная энергетиками. В нынешнем сценарии концессия является ее неотъемлемой частью. Для компании это, безусловно, не потери. Просто меньше отремонтируют и модернизируют в ближайшие годы, — объясняет он.
Новосибирцам компания СГК также известна тем, что она перевела