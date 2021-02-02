СГК должна выплатить Новосибирску почти 240 миллионов. Рассказываем почему

СГК выплатит Новосибирску почти 240 миллионов рублей
Мэрия Новосибирска, МУП «Энергия», правительство Новосибирской области и «Сибирская энергетическая компания» досрочно расторгли две концессии, по которым СГК должна была вложить в теплосети и котельные города более
Две концессии мэрия Новосибирска заключила с СГК в 2017 году.
— Срок реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения составлял
К объектам концессии относятся ТЭЦ и теплосети протяженностью
В декабре 2019 года гендиректор компании Степан Солженицын предложил расторгнуть эти соглашения, так как они утратили актуальность, и заключить вместо них новое, говорится на сайте СГК. По этой концессии компания сможет вложить в теплосети города
Договоры расторгли с помощью мирового соглашения 26 января. Теперь СГК должна выплатить мэрии
— СГК выплачивает городу и МУП «Энергия» сумму, указанную в мировом соглашении, так как концессионные соглашения
Также СГК должна выплатить
— Полученные средства планируется в летнее время 2021 года направить на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение теплосетевого комплекса города, — добавили в пресс-центре мэрии.
Ранее представитель СГК Пётр Бажин рассказал, на каких условиях компания может вложить