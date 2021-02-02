СГК должна выплатить Новосибирску почти 240 миллионов. Рассказываем почему

Две концессии мэрия Новосибирска заключила с СГК в 2017 году.

— Срок реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения составлял 6 лет (до 31 декабря 2023 года), в течение которых суммарный объем инвестиций должен был составить 655 151 340 рублей, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

К объектам концессии относятся ТЭЦ и теплосети протяженностью 71 км .

В декабре 2019 года гендиректор компании Степан Солженицын предложил расторгнуть эти соглашения, так как они утратили актуальность, и заключить вместо них новое, говорится на сайте СГК. По этой концессии компания сможет вложить в теплосети города 5,5 млрд рублей за 10 лет . Пока это предложение обсуждается с мэрией, горсоветом и правительством Новосибирской области.

Договоры расторгли с помощью мирового соглашения 26 января. Теперь СГК должна выплатить мэрии 239,2 млн рублей.