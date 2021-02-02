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СГК должна выплатить Новосибирску почти 240 миллионов. Рассказываем почему

Компания расторгла два соглашения с городом

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Средства мэрия направит на ремонт теплосетевого комплекса

Средства мэрия направит на ремонт теплосетевого комплекса

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СГК выплатит Новосибирску почти 240 миллионов рублей

Мэрия Новосибирска, МУП «Энергия», правительство Новосибирской области и «Сибирская энергетическая компания» досрочно расторгли две концессии, по которым СГК должна была вложить в теплосети и котельные города более 600 млн рублей за 6 лет. Их признали неактуальными. Власти и компания заключили мировое соглашение, и теперь СГК предстоит выплатить городу почти 240 млн рублей, так как она не успела выполнить все свои обязательства по старым договорам. Вскоре с ней могут заключить новую концессию на 10 лет. Прошлые соглашения утратят силу 1 июля.

Две концессии мэрия Новосибирска заключила с СГК в 2017 году.

— Срок реконструкции и эксплуатации объектов теплоснабжения составлял 6 лет (до 31 декабря 2023 года), в течение которых суммарный объем инвестиций должен был составить 655 151 340 рублей, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.

К объектам концессии относятся ТЭЦ и теплосети протяженностью 71 км.

В декабре 2019 года гендиректор компании Степан Солженицын предложил расторгнуть эти соглашения, так как они утратили актуальность, и заключить вместо них новое, говорится на сайте СГК. По этой концессии компания сможет вложить в теплосети города 5,5 млрд рублей за 10 лет. Пока это предложение обсуждается с мэрией, горсоветом и правительством Новосибирской области.

Договоры расторгли с помощью мирового соглашения 26 января. Теперь СГК должна выплатить мэрии 239,2 млн рублей.

— СГК выплачивает городу и МУП «Энергия» сумму, указанную в мировом соглашении, так как концессионные соглашения № 13 и 14 расторгаются досрочно и выполнены не в полном объеме, — объяснили НГС в пресс-службе «Сибирской концессионной компании».

Также СГК должна выплатить 66,1 млн рублей муниципальному предприятию «Энергия» за оборудование, которое предприятие купило для котельной № 35. Компания передаст в собственность муниципалитета имущество двух центральных тепловых пунктов и проводящих теплосетей на улицах Чулымской и Ельцовской.

— Полученные средства планируется в летнее время 2021 года направить на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение теплосетевого комплекса города, — добавили в пресс-центре мэрии.

Ранее представитель СГК Пётр Бажин рассказал, на каких условиях компания может вложить 20 млрд рублей в ремонт труб в Новосибирске. При этом результаты работ будут заметны не ранее чем через 5 лет.

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СГКконцессиямировое соглашение
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