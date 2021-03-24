Мэрия Новосибирска захотела отдать теплосети в частные руки. Куда уйдут миллиарды, которые платят горожане

Кто старое помянет



26 января 2021 года власти и компания заключили мировое соглашение (переход от разрыва старых концессий к заключению новых). По этому мировому соглашению компания СГК выплатит городу почти 240 миллионов рублей (так как по старым не успела выполнить свои обязательства). Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» в своей авторской колонке на НГС указал на то, что после разрыва концессии Новосибирск не досчитался миллионов, так как деньги на концессию заложили в тарифы на тепло, то есть часть денег горожане уже заплатили, а работы компания так и не провела.



— Более того, в тариф на 2018–2021 годы включены суммы больше, чем было потрачено и получено по мировому соглашению. Разница между тем, что СИБЭКО собрал, и тем, что вернул и потратил, — 26 миллионов рублей, — подсчитал Михаил Рязанцев.

Однако СГК опровергла дополнительный рост тарифов для возврата своих инвестиций. В компании подчеркнули, что мировое соглашение утверждено судом, который учел обстоятельства и интересы сторон.

— По условиям мирового соглашения о досрочном расторжении концессий СИБЭКО выплатит городу 239,2 миллиона рублей и в пользу МУП — 66,1 миллиона рублей (с НДС) — за оборудование. Также передадим безвозмездно в собственность муниципалитета имущество двух блочно-модульных ЦТП и подводящих тепловых сетей по улицам Чулымская и Ельцовская, на которые СГК потратила более 50 миллионов рублей. Такую сумму запросил муниципалитет, и СГК полностью принимает это решение, — сообщили в СГК. — Таким образом, ни одного неучтенного рубля не существует. И мы в точности исполняем решение суда об утверждении мирового соглашения, гарантируем прозрачность на каждом этапе перечисления денег в бюджет и пересмотра тарифов.

Планы СГК по новой концессии

Новое концессионное соглашение планируют заключить на 10 лет. Объем вложений СГК в рамках этого договора — 5,5 миллиарда рублей. Столько денег компания планирует вложить в ремонт и строительство новых теплосетей.

По информации СГК, в Новосибирске 70,4% теплосетей нуждаются в замене. Деньги потратят по нескольким направлениям.

По условиям соглашения, 1 миллиард 998 миллионов компания планирует вложить в техперевооружение и реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью 50 км.

В аналогичные работы на магистральных теплосетях протяженностью 18,5 км вложат 1,4 миллиарда рублей.

На реконструкцию 129 ЦТП, в том числе на восстановление циркуляции горячего водоснабжения, запланировано 1,2 миллиарда рублей.

900 миллионов решили потратить на строительство восьми новых газовых блочно-модульных котельных. Также СГК планирует построить 3,2 км новых теплосетей, чтобы перевести потребителей тепла котельных Новосибирского электровозоремонтного завода на ТЭЦ-5 .

Вопросы к новой концессии

Проект будущей концессии представили в Совете депутатов, однако, как пояснила депутат Наталья Пинус, это, скорее, жест доброй воли. Формально мэрия не обязана согласовывать концессионное соглашение с депутатами, несмотря на то, что речь идет о соглашениях, которые отражаются на многих сферах, в том числе бюджетной, социальной. Кроме того, подчеркнула депутат, такие сделки имеют тарифные последствия.

Наталья Пинус констатировала, что тема очень сложная, возможно поэтому никто из коллег в нее глубоко не погрузился. По ее словам, в представленном концессионном соглашении есть несколько пунктов, которые вызвают вопросы (которые сформулированы после консультаций с серьезными профессионалами в этой сфере, подчеркнула депутат).

Первое: инвестор вложит 5,5 миллиардов, которые возьмет из тарифа. А прибыль будет около 8 миллиардов.

— Исходя из расчетов, которые мы сделали, около 8 миллиардов заложено в тарифе нормативной прибыли концессионера. Это тоже тарифные деньги, — объясняет депутат. — В СГК сказали, что цифра не соответствует действительности. Но у меня есть ссылки на приложение к этому соглашению, откуда мы взяли эти цифры. Другое дело, может быть, они сказали, что она не соответствует действительности, потому что выше. В свою очередь я направила запросы, что, если не такая, то какая. Они не говорят.

Если проще: концессионер планирует потратить 5,5 миллиарда, получить прибыль 8 миллиардов, которые тоже должны быть обеспечены тарифом. Вопрос — почему 8 миллиардов?



Второе: по словам Натальи Пинус, тепловые сети отдают городу с коэффициентом износа 74% , а возвращают городу с износом около 79% (ориентировочно).

— Здесь нужно понимать, что параллельно с тем, что идет вложение средств, идет увеличение износа в принципе. Даже эти результаты никак не компенсируются, — отметила депутат.

Третье: вопрос по долгосрочному тарифу.

— Обнаружили, что долгосрочные тарифные планы не были выданы департаментом по тарифам, и только сейчас департамент по тарифам увидел эти планы, которые заложены в концессионном соглашении, хотя они изначально должны исходить от него. Очевидно, что они не будут такими, а какими они будут — пока не понятно. Но то, что они представляли депутатам, — это непонятно кем придуманные цифры. И здесь встает вопрос — что представляли депутатам и какое отношение это имеет к реальности, — объясняет Наталья Пинус.



Четвертое: Наталья Пинус отметила, что в концессионном соглашении отсутствует третья сторона — по закону без третьей стороны соглашение не может быть заключено. Третьей стороной должна быть область в лице губернатора.



— Субъект РФ в лице губернатора НСО в данном соглашении несет обязательства по установлению долгосрочных тарифов и утверждению инвестиционных программ концессионера, — пояснила депутат.

Пятое:

— Меня смущает, что быстрее-быстрее, в июне-июле нужно заключить это соглашение. Потому что на хозяйство мэрии заканчивается срок аренды. Я беспокоюсь, что в этом режиме высокой спешки будут приняты решения, которые касаются всего города, горожан, — в теме, в которой сложно разобраться, — считает Наталья Пинус.



Кроме спешки, по ее словам, остался еще один непонятный момент с имуществом, которое будет строиться в период концессии. Она указала на то, что из соглашения непонятно, чьим оно будет в итоге.

Если проще: в течение 10 лет СГК будет ремонтировать и строить что-то новое. Через 10 лет концессия заканчивается, имущество должны вернуть городу. Вернут ли то новое, построенное компанией? Чье это будет имущество?

Как всё это повлияет на тарифы



Сейчас метод формирования тарифа на тепло — это «Затраты плюс», объяснила Наталья Пинус.

— Он подразумевает — то, что потратила теплогенерирующая компания на обслуживание комплекса, то ей и должно быть компенсировано. При этом возникает куча сложностей. Потому что тратить нужно больше, и потом начинаются суды. И по суду компания может отсудить больше, чем вложила. Тут наслаивается еще и политика. Получается достаточно сложный клубок, который нужно как-то распутать. И каждый год мы не знаем, что нас ждет с этим тарифом. Компания говорит: «Мы потратили столько-то, нужно поднять тариф», — объяснила депутат.



Что такое альткотельная и зачем она нужна

Есть другой вид тарифообразования — альткотельная. Тема прогрессивная, другое дело, подчеркивает Наталья Пинус, на каких условиях всё это реализуется.

Альткотельная — альтернативный метод индексации тарифов. Просчитываются затраты на программу, на определенный срок устанавливается верхнее значение тарифа на тепло для потребителей. Предельная цена — сколько может стоить 1 Гкал тепла, если бы для ее производства потребители построили собственную котельную. Инвесторы гарантированно получают окупаемость вложений. Метод «альтернативной котельной» предусматривает отказ от государственного регулирования тарифов организаций: производителей тепловой энергии, сетевых компаний и теплоснабжающих организаций. Вместо этого конечная цена на тепловую энергию будет устанавливаться по соглашению сторон, но не выше предельного уровня, установленного на несколько лет и контролируемого государством.