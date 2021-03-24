Мэрия Новосибирска захотела отдать теплосети в частные руки. Куда уйдут миллиарды, которые платят горожане

Мэрия отдает Сибирской генерирующей компании все теплосети на 10 лет
Информация о новой концессии СГК мусолится уже второй месяц — первый вопрос был в том, почему заключается новая, если по старым договорам компания не выполнила все обязательства. Следующую концессию планируют заключить не на 6 лет, а уже на 10. Это значит, что до 2031 года вся система отопления города будет в частных руках. Что такое концессия по теплу, почему к новому соглашению столько вопросов и как это связано с тарифами на тепло? Разбираемся вместе.
Как в Новосибирске расторгли концессию с СГК
В феврале мэрия Новосибирска, МУП «Энергия», областное правительство и компания СГК досрочно расторгли две концессии, по которым СГК за шесть лет должна была вложить в ремонт теплосетей и котельных города больше 600 миллионов рублей. Вложила, но не всё — компания не выполнила часть обязательств, правда, должна заплатить за это компенсацию почти в 240 миллионов рублей. Несмотря на то, что срок концессии еще не закончился, соглашение назвали «неактуальным». Актуальным теперь называется новый договор концессии, который планируют заключить не на 6, а уже на 10 лет — так называемая «большая концессия», вызывающая много вопросов, для обсуждения которых даже создали отдельную рабочую группу из депутатов Законодательного собрания.
Концессия — что это значит
Концессия — вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора (или совместно с концедентом) объектов имущества (как правило, недвижимого), находящегося в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу. Концессионное соглашение — форма государственно-частного партнерства, вовлечение частной компании в эффективное управление государственной собственностью или в оказание услуг, обычно оказываемых государством, на взаимовыгодных условиях.
Если проще: например, мэрия отдает на время частной компании свое имущество, чтобы эта компания привела его в порядок, тратила свои деньги на его содержание и, соответственно, получала с него всю прибыль. То есть имущество остается в собственности у мэрии, но эксплуатируется частником (на срок концессионного соглашения). В итоге всё должно работать, при этом мэрия не несет никаких расходов в этот период. Недавний пример концессии — Сандуны и Федоровские бани. Теперь это не городские бани с каким-то номером, а на какой-то срок частные — со своими правилами и ценами. Правда, по условиям концессионных соглашений, у них есть дни посещения для льготников.
Как устроена система отопления в Новосибирске
ТЭЦ или котельные вырабатывают тепло, которое идет по теплосетям до ЦТП, а дальше по внутриквартальным сетям тепло доходит до потребителя.
На сегодня часть теплового комплекса находится в распоряжении города, часть — в собственности Сибирской генерирующей компании. СГК занимается выработкой теплоэнергии и транспортировкой этой теплоэнергии до узлов. От узлов тепло поступает в здания (в батареи) по внутриквартальным сетям, которые сейчас принадлежат муниципалитету (находятся в ведении МУП «Энергия»).
Как теплосети оказались у частников
В частные руки часть теплового комплекса города перешла еще в
О том, как «Новосибиркэнерго» перешло в руки СИБЭКО, подробно рассказывал бывший генеральный директор АО «Новосибирскэнерго» Виталий Томилов изданию «Континент-Сибирь» в 2017 году:
— Губернатор области Виталий Муха (был главой области с 1991 по 1993 и с 1995 по 1999 годы) встретился с Абызовым (в середине
Михаил Абызов — бизнесмен, бывший министр по делам «Открытого правительства». В
Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) создано 18 марта 2004 года (прежнее наименование — закрытое акционерное общество «Новосибирскэнерго»), сообщается на сайте СГК.
В 2017 году появились разговоры, что СИБЭКО хотят продать. В том же интервью Виталий Томилов в качестве потенциальных покупателей называл владельцев энергосистемы Томска и Омска «Интер РАО». Но, по его мнению, большого интереса энергетические активы не вызвали из-за низкой прибыльности и тесного взаимодействия с социальной и политической сферами. Тем не менее покупатель нашелся.
Как в город пришла Сибирская генерирующая компания
В 2018 году новым собственником СИБЭКО стала Сибирская генерирующая компания.
— С приобретением СИБЭКО СГК увеличит свою долю в выработке тепловой и электрической энергии за Уралом. После закрытия сделки бизнес компании прирастет в полтора раза, — сообщили тогда новые владельцы СИБЭКО — компания СГК.
Сибирская генерирующая компания — одна из крупнейших частных энергокомпаний России. До покупки акций СИБЭКО холдинг работал только на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. На долю станций СГК приходится порядка
На сегодня в составе АО «СИБЭКО» (в структуре СГК) находятся четыре новосибирских ТЭЦ (
Первые концессии с Новосибирском
Первые концессионные соглашения с городом заключили в конце 2017 года, еще до покупки СИБЭКО компанией СГК. В договоре подробно расписали план работ на каждый год. Концессии было две — одна на котельные, другая на трассы, которые к ним прилегают. Эти концессии называют 13-я и 14-я — просто их порядковые номера для города.
Мэрия передала компании 26 объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения: котельные и теплосети Новосибирска, Пашино и ОбьГЭСа со всем их имуществом. Предполагалось, что концессионер должен потратить на реконструкцию котельных до 481,3 миллиона рублей, а на теплосети — до 173,8 миллиона рублей.
Тогда в мэрии уточняли, что прибыль СИБЭКО будет в дальнейшем закладываться в тарифы, которые согласовывает департамент по тарифам Новосибирской области. А если концессионер по какой-то причине не получит запланированный доход, убытки ему возместят за счет областного бюджета. В свою очередь депутат Горсовета Наталья Пинус заявила, что документ непрозрачный, например, из него не ясно, в каких случаях будут применяться штрафные санкции к концессионеру.
После концессии
То есть за шесть лет, до 2023 года, СГК должна была реконструировать и обслуживать построенные объекты. На этот же срок был заключен договор аренды на муниципальное имущество.
Компания решила постепенно отказываться от котельных и переключать потребителей на мощности ТЭЦ. Например, Калининская котельная: чтобы переподключить ее на
— Актуальная схема теплоснабжения города диктует цивилизованный подход к энергетике: дымящих труб должно быть меньше, а стоимость тепла — ниже, — говорится в цитате заместителя генерального директора по строительству и ремонтам Новосибирской теплосетевой компании СГК Алексея Заковоротных. Он объяснил, что котельная выводится «в запас», на случай внештатных ситуаций и пиковых нагрузок.
По информации на сайте СГК, всего в 2018 году на мощности новосибирских ТЭЦ перевели потребителей 10 котельных. Алексей Заковоротных объяснял, что компания заинтересована в новых потребителях, прибавке объемов теплоснабжения. Кроме того, напомнил он, это заработок компании.
В этом же году СГК начинает тестировать бурый уголь на
В июле 2019 года в Новосибирске выросла стоимость тепла и воды. Это было второе повышение за год. До этого плату за воду, водоотведение и отопление поднимали 1 января 2019 года. Позже суд признал повышение незаконным.
О том, как ведутся работы, компания СГК регулярно сообщает в средствах массовой информации: что, для чего и сколько на это тратится денег. Директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков подчеркивал, что изначально на ремонт новосибирских генерирующих объектов в 2018 году было выделено 1 миллиард 718 миллионов рублей. Но во время выполнения работ энергетики выявили «узкие места», новые проблемные участки, и руководство Сибирской генерирующей компании решило закрыть все потребности новосибирских станций, выделив дополнительное финансирование.
Всё шло по плану, но в конце прошлого года прежние концессионные соглашения назвали утратившими актуальность. Встал вопрос о заключении новой, «большой» концессии — уже не на 6 лет (с момента заключения прежних прошло чуть больше 3 лет), а на 10.
Зачем нужна новая «большая» концессия
Причину «неактуальности» прошлых концессий объясняют благими намерениями — хочется вкладывать больше в ремонт труб, но приходится тратить на аренду того, что находится в собственности у муниципалитета.
В конце прошлого года специалисты компании рассказывали, что нужно потратить минимум 20 миллиардов рублей, чтобы значительно увеличить масштабы ремонта теплосетей в городе. При этом результаты такого ремонта будут заметны только через 5 лет.
— Компания предлагает мэрии передать ей теплосетевой комплекс муниципалитета в концессию на 10 лет с объемом инвестиций на этот период в 5,5 миллиарда рублей. Но для этого требуется пересмотреть условия эксплуатации: один арендный договор и два договора концессии заменить на единое концессионное соглашение, — объяснили в компании СГК.
То есть по новому соглашению СГК уже не будет платить за аренду муниципального имущества; это значит, что, по сути, весь тепловой комплекс города перейдет в частные руки.
Кто старое помянет
26 января 2021 года власти и компания заключили мировое соглашение (переход от разрыва старых концессий к заключению новых). По этому мировому соглашению компания СГК выплатит городу почти 240 миллионов рублей (так как по старым не успела выполнить свои обязательства). Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» в своей авторской колонке на НГС указал на то, что после разрыва концессии Новосибирск не досчитался миллионов, так как деньги на концессию заложили в тарифы на тепло, то есть часть денег горожане уже заплатили, а работы компания так и не провела.
— Более того, в тариф на 2018–2021 годы включены суммы больше, чем было потрачено и получено по мировому соглашению. Разница между тем, что СИБЭКО собрал, и тем, что вернул и потратил, — 26 миллионов рублей, — подсчитал Михаил Рязанцев.
Однако СГК опровергла дополнительный рост тарифов для возврата своих инвестиций. В компании подчеркнули, что мировое соглашение утверждено судом, который учел обстоятельства и интересы сторон.
— По условиям мирового соглашения о досрочном расторжении концессий СИБЭКО выплатит городу 239,2 миллиона рублей и в пользу МУП — 66,1 миллиона рублей (с НДС) — за оборудование. Также передадим безвозмездно в собственность муниципалитета имущество двух блочно-модульных ЦТП и подводящих тепловых сетей по улицам Чулымская и Ельцовская, на которые СГК потратила более 50 миллионов рублей. Такую сумму запросил муниципалитет, и СГК полностью принимает это решение, — сообщили в СГК. — Таким образом, ни одного неучтенного рубля не существует. И мы в точности исполняем решение суда об утверждении мирового соглашения, гарантируем прозрачность на каждом этапе перечисления денег в бюджет и пересмотра тарифов.
Планы СГК по новой концессии
Новое концессионное соглашение планируют заключить на 10 лет. Объем вложений СГК в рамках этого договора — 5,5 миллиарда рублей. Столько денег компания планирует вложить в ремонт и строительство новых теплосетей.
По информации СГК, в Новосибирске
По условиям соглашения, 1 миллиард 998 миллионов компания планирует вложить в техперевооружение и реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью 50 км.
В аналогичные работы на магистральных теплосетях протяженностью 18,5 км вложат 1,4 миллиарда рублей.
На реконструкцию 129 ЦТП, в том числе на восстановление циркуляции горячего водоснабжения, запланировано 1,2 миллиарда рублей.
900 миллионов решили потратить на строительство восьми новых газовых блочно-модульных котельных. Также СГК планирует построить 3,2 км новых теплосетей, чтобы перевести потребителей тепла котельных Новосибирского электровозоремонтного завода на
Вопросы к новой концессии
Проект будущей концессии представили в Совете депутатов, однако, как пояснила депутат Наталья Пинус, это, скорее, жест доброй воли. Формально мэрия не обязана согласовывать концессионное соглашение с депутатами, несмотря на то, что речь идет о соглашениях, которые отражаются на многих сферах, в том числе бюджетной, социальной. Кроме того, подчеркнула депутат, такие сделки имеют тарифные последствия.
Наталья Пинус констатировала, что тема очень сложная, возможно поэтому никто из коллег в нее глубоко не погрузился. По ее словам, в представленном концессионном соглашении есть несколько пунктов, которые вызвают вопросы (которые сформулированы после консультаций с серьезными профессионалами в этой сфере, подчеркнула депутат).
Первое: инвестор вложит 5,5 миллиардов, которые возьмет из тарифа. А прибыль будет около 8 миллиардов.
— Исходя из расчетов, которые мы сделали, около 8 миллиардов заложено в тарифе нормативной прибыли концессионера. Это тоже тарифные деньги, — объясняет депутат. — В СГК сказали, что цифра не соответствует действительности. Но у меня есть ссылки на приложение к этому соглашению, откуда мы взяли эти цифры. Другое дело, может быть, они сказали, что она не соответствует действительности, потому что выше. В свою очередь я направила запросы, что, если не такая, то какая. Они не говорят.
Если проще: концессионер планирует потратить 5,5 миллиарда, получить прибыль 8 миллиардов, которые тоже должны быть обеспечены тарифом. Вопрос — почему 8 миллиардов?
Второе: по словам Натальи Пинус, тепловые сети отдают городу с коэффициентом износа
— Здесь нужно понимать, что параллельно с тем, что идет вложение средств, идет увеличение износа в принципе. Даже эти результаты никак не компенсируются, — отметила депутат.
Третье: вопрос по долгосрочному тарифу.
— Обнаружили, что долгосрочные тарифные планы не были выданы департаментом по тарифам, и только сейчас департамент по тарифам увидел эти планы, которые заложены в концессионном соглашении, хотя они изначально должны исходить от него. Очевидно, что они не будут такими, а какими они будут — пока не понятно. Но то, что они представляли депутатам, — это непонятно кем придуманные цифры. И здесь встает вопрос — что представляли депутатам и какое отношение это имеет к реальности, — объясняет Наталья Пинус.
Четвертое: Наталья Пинус отметила, что в концессионном соглашении отсутствует третья сторона — по закону без третьей стороны соглашение не может быть заключено. Третьей стороной должна быть область в лице губернатора.
— Субъект РФ в лице губернатора НСО в данном соглашении несет обязательства по установлению долгосрочных тарифов и утверждению инвестиционных программ концессионера, — пояснила депутат.
Пятое:
— Меня смущает, что быстрее-быстрее, в июне-июле нужно заключить это соглашение. Потому что на хозяйство мэрии заканчивается срок аренды. Я беспокоюсь, что в этом режиме высокой спешки будут приняты решения, которые касаются всего города, горожан, — в теме, в которой сложно разобраться, — считает Наталья Пинус.
Кроме спешки, по ее словам, остался еще один непонятный момент с имуществом, которое будет строиться в период концессии. Она указала на то, что из соглашения непонятно, чьим оно будет в итоге.
Если проще: в течение 10 лет СГК будет ремонтировать и строить что-то новое. Через 10 лет концессия заканчивается, имущество должны вернуть городу. Вернут ли то новое, построенное компанией? Чье это будет имущество?
Как всё это повлияет на тарифы
Сейчас метод формирования тарифа на тепло — это «Затраты плюс», объяснила Наталья Пинус.
— Он подразумевает — то, что потратила теплогенерирующая компания на обслуживание комплекса, то ей и должно быть компенсировано. При этом возникает куча сложностей. Потому что тратить нужно больше, и потом начинаются суды. И по суду компания может отсудить больше, чем вложила. Тут наслаивается еще и политика. Получается достаточно сложный клубок, который нужно как-то распутать. И каждый год мы не знаем, что нас ждет с этим тарифом. Компания говорит: «Мы потратили столько-то, нужно поднять тариф», — объяснила депутат.
Что такое альткотельная и зачем она нужна
Есть другой вид тарифообразования — альткотельная. Тема прогрессивная, другое дело, подчеркивает Наталья Пинус, на каких условиях всё это реализуется.
Альткотельная — альтернативный метод индексации тарифов. Просчитываются затраты на программу, на определенный срок устанавливается верхнее значение тарифа на тепло для потребителей. Предельная цена — сколько может стоить 1 Гкал тепла, если бы для ее производства потребители построили собственную котельную. Инвесторы гарантированно получают окупаемость вложений. Метод «альтернативной котельной» предусматривает отказ от государственного регулирования тарифов организаций: производителей тепловой энергии, сетевых компаний и теплоснабжающих организаций. Вместо этого конечная цена на тепловую энергию будет устанавливаться по соглашению сторон, но не выше предельного уровня, установленного на несколько лет и контролируемого государством.
То есть альткотельная — это тоже метод расчета тарифа на тепло.
— Он может быть, а может и не быть несколько выше или ниже текущего тарифа. Тариф для всего Новосибирска может быть немного выше, потому что у нас один из самых низких тарифов в стране. Но это позволяет теплогенерирующей компании планировать свои расходы и вкладывать средства в модернизацию, — объяснила депутат.
По ее мнению, такой тариф позволит обходиться без ежегодных «песен с бубнами и судами», а люди будут каждый год знать, сколько платить. В то же время, подчеркивает депутат, нужно сначала определиться — переходить на альткотельную или нет, а уже потом всё это подстраивать под концессии.
— Если у нас уже появится к этому времени заключенная на 10 лет концессия на муниципальное имущество, то нашего, [муниципального], имущества эти блага от перехода на принцип альтернативной котельной не коснутся. А кто же тогда получит все пироги? Как думаете? — задала она вопрос на своей странице в Facebook.
Что отвечают в СГК
Пресс-служба компании СГК молниеносно отреагировала на пост депутата, которая «увидела подвох» в планах мэрии и СГК, и ответила в своем телеграм-канале.
— Цель любой концессии — привлечь инвестора, который вложит в чужое имущество больше, чем владелец этого имущества вкладывал самостоятельно. Именно поэтому наша компания вложит в городское имущество 5,5 миллиарда рублей — эту цифру мы подтверждаем. И это не связано с тем, перейдет ли Новосибирск когда-нибудь на новую модель рынка тепла или нет, — пояснили в компании. Также в СГК отметили, что пока «продолжается работа по проработке параметров концессионного соглашения, в спокойном рабочем режиме идет согласование условий».
— Утверждение Натальи Ивановны, что «в итоге компания [то есть СГК] получает прибыль около 8 миллиардов рублей, помимо компенсации всех своих затрат» не соответствует действительности. Концессия этого не предполагает, и откуда взялись представленные цифры, совершенно не понятно, — удивились в Сибирской генерирующей компании. — Как непонятны и утверждения о том, что в проекте соглашения представлены калькуляции с завышенными ценами. Заявляем официально: никаких калькуляций мы не представляли, и о чем рассуждает депутат, не понимаем.
Концессия: хорошо или плохо
Как и в
— Мы заинтересованы в стратегическом партнере, который будет обслуживать муниципальные теплосети. Исторически сложилось, что таким партнером для города много лет является компания СИБЭКО, которая в настоящее время входит в СГК, — говорится в растиражированной по всем СМИ цитате начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрия Перязева.
Наталья Пинус подчеркнула, что она не выступает против концессии, вообще такая тенденция прослеживается в других регионах: если есть бизнес, который готов заходить и помогать решать вопросы, то замечательно, только должна быть адекватная оплата.
В качестве успешного опыта концессии Сибирская генерирующая компания приводит Рубцовск (население города на 2019 год — 142 тысячи человек). Концессионный договор заключили на 15 лет, с 2017 по 2032 годы (за этот период инвестиции компании в инфраструктуру теплоснабжения должны быть больше 2 миллиардов рублей).
Компания отчитывается об успехе предприятия на своем сайте. Например, провели техперевооружение и реконструкцию около 13 км тепловых сетей, а также построили пятикилометровую перемычку между южным и северным тепловыми контурами. Это позволило наладить теплоснабжение города от одного надежного источника после закрытия ТЭЦ, сообщается на сайте СГК.
В качестве негативного опыта концессий городской администрации с частными компаниями можно привести Волгоград, где в конце 2020 года ООО «Концессии теплоснабжения» — коммунальный оператор, отвечающий за поставки тепла и горячей воды, а также за многочисленные незарытые траншеи теплопроводов, объявило технический дефолт. В официальном пресс-релизе компания косвенно обвиняла в этом население Волгограда и пандемию коронавируса. На следующий день с аналогичным объявлением вышли «Концессии водоснабжения» — начало 2021 года в Волгограде ознаменовалось чередой крупных аварий на сетях тепло- и водоснабжения.