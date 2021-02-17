Как после разрыва концессии с СГК пропали 26 миллионов. Колонка Михаила Рязанцева

15 февраля состоялось заседание рабочей группы по увеличению доходов бюджета. Группа работает при городском Совете депутатов. У меня был короткий доклад и вопрос к «СИБЭКО» и мэрии: куда делись 26 миллионов рублей?



В 2017 году мэрия и «СИБЭКО» заключили две концессии: № 13 на реконструкцию двух котельных и № 14 на реконструкцию теплосетей микрорайонов Пашино и ОбьГЭС. За 6 лет , до 2023 года , за 655 миллионов рублей концессионер должен был реконструировать и обслуживать построенные объекты. Расплачивались с ним жители города через повышение тарифа.



Но работы на этих объектах практически не велись. За 2018–2020 годы суммарно по двум концессиям их выполнили лишь на 39 миллионов рублей.

