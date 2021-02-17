Как после разрыва концессии с СГК пропали 26 миллионов. Колонка Михаила Рязанцева

Новосибирск не досчитался 26 млн после расторжения концессии с СГК
В начале февраля стало известно, что мэрия Новосибирска, МУП «Энергия», правительство региона и «СИБЭКО» досрочно расторгли две концессии, по которым планировали реконструировать и обслуживать тепловые сети на общую сумму более
15 февраля состоялось заседание рабочей группы по увеличению доходов бюджета. Группа работает при городском Совете депутатов. У меня был короткий доклад и вопрос к «СИБЭКО» и мэрии: куда делись
В 2017 году мэрия и «СИБЭКО» заключили две концессии:
Но работы на этих объектах практически не велись. За
26 января 2021 года мэрия и «СИБЭКО» (теперь компания входит в СГК) заключили мировое соглашение по досрочному прекращению этих концессий. В бюджет города вернули
Но какие суммы власти заложили в тариф за эту концессию?
- 2018 год —
101 миллионрублей,
- 2019 год —
91,717 миллионарублей,
- 2020 год —
90,436 миллионарублей,
- 2021 год —
87,960 миллионарублей.
То есть горожане уже заплатили за три года и еще заплатят в этом году в общем
Более того, в тариф на
Областной департамент по тарифам на запрос Евгения Митрофанова ответил, что изменять тарифы не в их полномочиях, потому что они утверждены в декабре
Глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев сообщил, что сумму разницы учтут при расчете новых тарифов на
Но в этом году за тепло мы будем платить по тарифу, в который уже включены эти невыполненные обязательства. И обратно получим их через муниципальный бюджет? И то не все?
16 января на расширенном совещании в Городском совете депутатов СГК и мэрия презентовали новую концессию на теплосети Новосибирска. Сроком на
На прошлой неделе сибирячка рассказала, как она воюет с ЖЭУ из-за холода в квартире: ее семье приходится спать в шапках в морозы.
Тем временем новосибирцам стали приходить слишком большие счета за отопление. Мы рассказали, как понять, что вас обсчитали, и куда жаловаться.
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