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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"
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Михаил Рязанцев

Координатор движения "Искалеченный Новосибирск"

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Как после разрыва концессии с СГК пропали 26 миллионов. Колонка Михаила Рязанцева

Новосибирцы оплатили невыполненные работы, рассчитываясь за тепло

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Деньги на концессию заложили в тарифы на тепло, и большую часть горожане уже успели заплатить, но работы так и не провели

Деньги на концессию заложили в тарифы на тепло, и большую часть горожане уже успели заплатить, но работы так и не провели

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Новосибирск не досчитался 26 млн после расторжения концессии с СГК

В начале февраля стало известно, что мэрия Новосибирска, МУП «Энергия», правительство региона и «СИБЭКО» досрочно расторгли две концессии, по которым планировали реконструировать и обслуживать тепловые сети на общую сумму более 650 миллионов рублей. К объектам концессии относились ТЭЦ и теплосети протяженностью 71 км. Концессионер должен был вернуть в бюджет почти 240 миллионов рублей. Но координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев заметил, что в накладе «СИБЭКО» не осталась. Публикуем его мнение от первого лица.

15 февраля состоялось заседание рабочей группы по увеличению доходов бюджета. Группа работает при городском Совете депутатов. У меня был короткий доклад и вопрос к «СИБЭКО» и мэрии: куда делись 26 миллионов рублей?

В 2017 году мэрия и «СИБЭКО» заключили две концессии: № 13 на реконструкцию двух котельных и № 14 на реконструкцию теплосетей микрорайонов Пашино и ОбьГЭС. За 6 лет, до 2023 года, за 655 миллионов рублей концессионер должен был реконструировать и обслуживать построенные объекты. Расплачивались с ним жители города через повышение тарифа.

Но работы на этих объектах практически не велись. За 2018–2020 годы суммарно по двум концессиям их выполнили лишь на 39 миллионов рублей.

26 января 2021 года мэрия и «СИБЭКО» (теперь компания входит в СГК) заключили мировое соглашение по досрочному прекращению этих концессий. В бюджет города вернули 239,2 миллиона рублей за концессию и 66,1 миллиона за оборудование, купленное МУП «Энергия». К ним добавили 39 миллионов рублей по выполненным работам. Итого за три года город получил обратно 344 миллиона рублей.

Но какие суммы власти заложили в тариф за эту концессию?

  • 2018 год — 101 миллион рублей,
  • 2019 год — 91,717 миллиона рублей,
  • 2020 год — 90,436 миллиона рублей,
  • 2021 год — 87,960 миллиона рублей.

То есть горожане уже заплатили за три года и еще заплатят в этом году в общем 371 миллион рублей за работы, которые не проводили в должном объеме и в итоге не выполнили.

Более того, в тариф на 2018–2021 годы включены суммы больше, чем было потрачено и получено по мировому соглашению. Разница между тем, что «СИБЭКО» собрал, и тем, что вернул и потратил, — 26 миллионов рублей.

Областной департамент по тарифам на запрос Евгения Митрофанова ответил, что изменять тарифы не в их полномочиях, потому что они утверждены в декабре 2020 года, а соглашение заключили в январе.

Глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев сообщил, что сумму разницы учтут при расчете новых тарифов на 2022 год. При этом прямо сказал, что тарифы у нас не понижаются, просто повышение будет немного меньше. Чуть-чуть.

Но в этом году за тепло мы будем платить по тарифу, в который уже включены эти невыполненные обязательства. И обратно получим их через муниципальный бюджет? И то не все?

16 января на расширенном совещании в Городском совете депутатов СГК и мэрия презентовали новую концессию на теплосети Новосибирска. Сроком на 10 лет и 5,5 миллиарда рублей. Справедливые вопросы прозвучали от депутатов: а исполнят ли?

На прошлой неделе сибирячка рассказала, как она воюет с ЖЭУ из-за холода в квартире: ее семье приходится спать в шапках в морозы.

Тем временем новосибирцам стали приходить слишком большие счета за отопление. Мы рассказали, как понять, что вас обсчитали, и куда жаловаться.

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СГКотопление«СИБЭКО»
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