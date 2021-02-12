«Спим с детьми в шапках, как бомжи на теплотрассе»: сибирячка воюет с ЖЭУ из-за холода в квартире

Жительница Новосибирска воюет с ЖЭУ из-за слишком холодной квартиры
На Новосибирск надвигаются тридцатиградусные морозы — синоптики предупреждают, что ночью температура может опуститься до
Проблема с теплом в моей квартире на улице Выставочной началась осенью — с самого начала отопительного сезона. С ноября мы с двумя детьми живем с обогревателями, которые включаем ежедневно. С тех пор средняя температура в квартире не превышала 20 градусов. Минимум и вовсе был 12 градусов. У нас девятый этаж и угловая квартира, в которой температура должна быть минимум 22 градуса.
Постоянные жалобы в ЖЭУ
До недавнего времени в ЖЭУ кормили одними «завтраками» и объяснениями, что на линии авария. Я устала всё это слушать и позвонила в «Теплосети», где мне сказали, что никаких аварий не было, а спрашивать про температуру нужно в ЖЭУ. То есть проблема закольцевалась. Спустившись в ЖЭУ, узнала, что большинство моих заявок диспетчер просто не записывала.
Мне удалось вызвать специалистов только однажды, хотя я просила об этом каждый раз. В итоге составили один-единственный акт. Пришел инженер и написал, что в комнате +20 градусов, хотя по факту было +16 градусов.
Ранее, в декабре, пришел слесарь и сказал: «Вам нужно поменять батареи и пластиковые окна». Как будто ЖЭУ совсем ни при чем. Оказывается, мне нужно поменять новые батареи, которые я поставила три года назад, и хорошие окна. В этом году дошло до смешного. Пластиковые окна заклеивала, потому что в
И если сравнивать оплату электричества, то в прошлом году в январе у меня ушло 600 рублей, а сейчас — 1600 рублей. Это из-за постоянно работающих обогревателей. И я знаю, что некоторые бабушки экономят электроэнергию и мерзнут. Не каждый может заплатить такую сумму. Я себя не ограничиваю, но и то не могу себе позволить отапливать каждую комнату. Спим с детьми втроем в одной комнате.
Дома мы ходим в теплых костюмах и спим в них же под двумя одеялами. И это при обогревателях. Я не представляю, как при 12 градусах можно спать. Просто нечеловеческие условия. Я с апреля по сентябрь жила с детьми на даче и заплатила там 6 тысяч за электричество, причем печки у нас там нет, только обогреватели. Получилось в три раза дешевле, чем в квартире, где я вынуждена платить и за отопление, и обогреваться двумя обогревателями.
Переезжать опять на дачу?
С ноября живу в квартире и мерзну. В январские морозы с детьми вообще спали в шапках. Как бомжи на теплотрассе. Мне по здоровью нельзя переохлаждаться, потому что может начаться обострение моего заболевания. Его лечение мне обходится в 50 тысяч рублей ежемесячно.
Для меня остается загадкой, почему в этом году возникли такие проблемы с отоплением в моем доме и у соседей. ЖЭУ настаивает, что параметры снижает ТЭЦ, энергетики отправляют опять в ЖЭУ. После последней жалобы на днях нормальное отопление появилось только в одной комнате. Получается, параметры всё же нормальные и проблемы кроются в коммуникациях дома, которые не обслуживаются должным образом? Придется разбираться дальше и тратить огромное количество нервов.
Сколько жалоб и бумаг нужно еще написать, чтобы в квартире вновь появилось тепло? Каждый год стоимость отопления и обслуживания дома только растет, причем в очень ощутимых размерах, а качество жизни только снижается.
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