«Спим с детьми в шапках, как бомжи на теплотрассе»: сибирячка воюет с ЖЭУ из-за холода в квартире

Постоянные жалобы в ЖЭУ № 18 не помогают. Во время январских морозов я видела заявки с жалобой на холод в квартирах не только из нашего дома. Дежурная сказала, что у нее больше 25 заявок от людей, которые мерзнут. Я посмотрела журнал — новосибирцы, как и я, писали о температурах в 15 и 16 градусов.

До недавнего времени в ЖЭУ кормили одними «завтраками» и объяснениями, что на линии авария. Я устала всё это слушать и позвонила в «Теплосети», где мне сказали, что никаких аварий не было, а спрашивать про температуру нужно в ЖЭУ. То есть проблема закольцевалась. Спустившись в ЖЭУ, узнала, что большинство моих заявок диспетчер просто не записывала.

Мне удалось вызвать специалистов только однажды, хотя я просила об этом каждый раз. В итоге составили один-единственный акт. Пришел инженер и написал, что в комнате +20 градусов, хотя по факту было +16 градусов.