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В Новосибирске похолодает до -37 градусов — синоптики рассказали, когда вернется тепло

Вместе с похолоданием в городе прекратятся осадки

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Морозы продержатся в городе ближайшие три дня

Морозы продержатся в городе ближайшие три дня

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Новосибирск ждет потепление после 37-градусных морозов

Синоптики рассказали, как долго в Новосибирске продержится морозная погода. В ближайшие три дня среднесуточная температура опустится ниже климатической нормы на 2–4 градуса.

— На территорию Западной Сибири проникает холодная воздушная масса. Для февраля это не аномальные морозы. У нас случаются затоки холодного воздуха. И по прогнозам февраля как раз в эти дни прогнозировалось среднесуточное похолодание ниже нормы на 2–4 градуса. В течение 13 февраля ожидается снова повышение температур, с запада к нам начнет смещаться тепло, холодный воздух начнет прогреваться, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

11 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ночью усиление морозов до -27... -29 градусов, в пригороде до -32 градусов. Днем -23... -25 градусов. Ветер западный 3–8 м/с.


12 февраля в городе без осадков. В ночные часы -32... -34 градуса, в пригороде до -37 градусов. Днем -23... -35 градусов. Ветер переменный 2–7 м/с.

13 февраля преимущественно без осадков. Ночью -30... -32 градуса. В дневные часы -20... -22 градуса. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.

Днем 9 февраля в Новосибирск вернулись морозы, и снег, который растаял за выходные или выпал в понедельник, стал настоящей угрозой для пешеходов. Посмотрите, какие препятствия им приходится преодолевать в центре города.

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Новосибирскморозыпогода
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