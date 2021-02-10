В Новосибирске похолодает до -37 градусов — синоптики рассказали, когда вернется тепло

Синоптики рассказали, как долго в Новосибирске продержится морозная погода. В ближайшие три дня среднесуточная температура опустится ниже климатической нормы на 2–4 градуса.

— На территорию Западной Сибири проникает холодная воздушная масса. Для февраля это не аномальные морозы. У нас случаются затоки холодного воздуха. И по прогнозам февраля как раз в эти дни прогнозировалось среднесуточное похолодание ниже нормы на 2–4 градуса. В течение 13 февраля ожидается снова повышение температур, с запада к нам начнет смещаться тепло, холодный воздух начнет прогреваться, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.