В Новосибирске похолодает до -37 градусов — синоптики рассказали, когда вернется тепло

Новосибирск ждет потепление после 37-градусных морозов
Синоптики рассказали, как долго в Новосибирске продержится морозная погода. В ближайшие три дня среднесуточная температура опустится ниже климатической нормы на 2–4 градуса.
— На территорию Западной Сибири проникает холодная воздушная масса. Для февраля это не аномальные морозы. У нас случаются затоки холодного воздуха. И по прогнозам февраля как раз в эти дни прогнозировалось среднесуточное похолодание ниже нормы на 2–4 градуса. В течение 13 февраля ожидается снова повышение температур, с запада к нам начнет смещаться тепло, холодный воздух начнет прогреваться, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
11 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ночью усиление морозов до
12 февраля в городе без осадков. В ночные часы
13 февраля преимущественно без осадков. Ночью
Днем 9 февраля в Новосибирск вернулись морозы, и снег, который растаял за выходные или выпал в понедельник, стал настоящей угрозой для пешеходов. Посмотрите, какие препятствия им приходится преодолевать в центре города.