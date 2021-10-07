Вечером в четверг, 7 октября, на пересечении проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали из-под асфальта забил кипяток, а ближайшие улицы заволокло паром от воды. На одном из пешеходных переходов в дороге образовалась яма, куда угодил автомобиль.

Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как люди переходят дорогу в «тумане», из земли бьет кипяток, а застрявшую машину вытаскивают трактором.