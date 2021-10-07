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На проспекте Димитрова из-под асфальта забил фонтан с кипятком — под асфальт провалилась машина

Округу заволокло паром

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В СГК пока не ответили, что стало причиной прорыва и когда его устранят

В СГК пока не ответили, что стало причиной прорыва и когда его устранят

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Вечером в четверг, 7 октября, на пересечении проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали из-под асфальта забил кипяток, а ближайшие улицы заволокло паром от воды. На одном из пешеходных переходов в дороге образовалась яма, куда угодил автомобиль.

Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как люди переходят дорогу в «тумане», из земли бьет кипяток, а застрявшую машину вытаскивают трактором.

По рассказам очевидцев, автомобиль застрял в яме с кипятком передним колесом

По рассказам очевидцев, автомобиль застрял в яме с кипятком передним колесом

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Так выглядит яма, в которой застряла машина

Так выглядит яма, в которой застряла машина

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Однако авто оперативно вытащили из западни с помощью трактора

Однако авто оперативно вытащили из западни с помощью трактора

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Рядом с новосибирским ЦУМом, по информации очевидцев, из-под асфальта буквально забил гейзер

Рядом с новосибирским ЦУМом, по информации очевидцев, из-под асфальта буквально забил гейзер

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Людям приходится переходить дорогу в пару

Людям приходится переходить дорогу в пару

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На месте уже заметили рабочих

На месте уже заметили рабочих

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Корреспондент НГС направила запрос в СГК с просьбой уточнить, что стало причиной прорыва и когда его устранят. На момент публикации новости ответ оттуда не последовал.

Обновление:

В СГК сообщили, что подробности обстоятельств произошедшего выясняют.

— На место оперативно выехала аварийная бригада. Поврежденный участок сейчас отключается. В ближайшее время будет понятен характер дефекта, объем и сроки устранения, — добавили в компании.

В среду, 6 октября, из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались десятки домов на улице Выборной в Новосибирске. При этом на дорогу вылился кипяток.

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СГКкипятокмашина провалилась
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