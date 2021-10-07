Вечером в четверг, 7 октября, на пересечении проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали из-под асфальта забил кипяток, а ближайшие улицы заволокло паром от воды. На одном из пешеходных переходов в дороге образовалась яма, куда угодил автомобиль.
Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как люди переходят дорогу в «тумане», из земли бьет кипяток, а застрявшую машину вытаскивают трактором.
Корреспондент НГС направила запрос в СГК с просьбой уточнить, что стало причиной прорыва и когда его устранят. На момент публикации новости ответ оттуда не последовал.
Обновление:
В СГК сообщили, что подробности обстоятельств произошедшего выясняют.
— На место оперативно выехала аварийная бригада. Поврежденный участок сейчас отключается. В ближайшее время будет понятен характер дефекта, объем и сроки устранения, — добавили в компании.
В среду, 6 октября, из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались десятки домов на улице Выборной в Новосибирске. При этом на дорогу вылился кипяток.