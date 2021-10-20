Как выбирают теплосети, которые отремонтируют в Новосибирске? Объясняет СГК

Сегодня, 20 октября, специалист «Сибирской генерирующей компании» Петр Бажин объяснил, по какому принципу выбирают теплосети в Новосибирске для капитального ремонта.

— Те результаты, которые мы получаем, говорят, что надо отремонтировать уже 400 км сетей. Но можем отремонтировать всего 2–6. Выбираем худшие из худших по многим показатели. Например, сложные, где трудно будет провести ремонт зимой — под трамвайными путями, оживленной магистралью, — рассказал Петр Бажин, советник директора теплосетевого подразделения СГК в эфире сообщества Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

