Как выбирают теплосети, которые отремонтируют в Новосибирске? Объясняет СГК

В Новосибирске нужно отремонтировать 400 км теплосетей
Сегодня, 20 октября, специалист «Сибирской генерирующей компании» Петр Бажин объяснил, по какому принципу выбирают теплосети в Новосибирске для капитального ремонта.
— Те результаты, которые мы получаем, говорят, что надо отремонтировать уже 400 км сетей. Но можем отремонтировать всего 2–6. Выбираем худшие из худших по многим показатели. Например, сложные, где трудно будет провести ремонт зимой — под трамвайными путями, оживленной магистралью, — рассказал Петр Бажин, советник директора теплосетевого подразделения СГК в эфире сообщества Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
С начала отопительного сезона в городе выявили более 600 дефектов на теплосетях. В среднем в день появляются 20–25 нарушений.
На прошлой неделе в Новосибирске произошел крупный прорыв на теплосети. В результате на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных под асфальт в яму с горячей водой провалились два автомобиля. НГС собирал информацию о происшествии в онлайн-трансляции. Сам момент провала попал на видео — посмотрите сами, как всё произошло.