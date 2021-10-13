Две машины провалились под асфальт на перекрестке Фрунзе и Семьи Шамшиных

Днем 13 октября в Центральном районе Новосибирска на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных провалился асфальт. В яме оказались два автомобиля.
Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.
— Пересечение Фрунзе и Шамшиных, на перекрестке образовался провал, две машины ушли по горло. Одна машина еле-еле, вторая подтопляется, уходит под воду. Это вообще что-то, — рассказал мужчина.
Он отправил короткое видео, на котором видно, что из образовавшейся ямы идет пар.
В компании СГК пока ситуацию не прокомментировали.
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А 21 сентября на улице Писарева в асфальт провалился самосвал, груженный асфальтом.