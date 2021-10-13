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СрочноЧП в центре: 2 машины провалились в яму с кипятком
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Две машины провалились под асфальт на перекрестке Фрунзе и Семьи Шамшиных

Из ямы, образовавшейся посреди проезжей части, идет пар

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Сначала в яму провалился один автомобиль, потом она расширилась, и вниз ушла еще одна машина

Сначала в яму провалился один автомобиль, потом она расширилась, и вниз ушла еще одна машина

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Днем 13 октября в Центральном районе Новосибирска на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных провалился асфальт. В яме оказались два автомобиля.

Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец.

— Пересечение Фрунзе и Шамшиных, на перекрестке образовался провал, две машины ушли по горло. Одна машина еле-еле, вторая подтопляется, уходит под воду. Это вообще что-то, — рассказал мужчина.

Он отправил короткое видео, на котором видно, что из образовавшейся ямы идет пар.

В компании СГК пока ситуацию не прокомментировали.

Мы ведем онлайн-трансляцию с места событий. Смотрите тут.

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