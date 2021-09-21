Самосвал с асфальтом застрял в провалившемся асфальте на улице Писарева в Новосибирске

В Новосибирске 21 сентября на улице Писарева в асфальт провалился самосвал, груженный асфальтом.
Грузовик провалился возле автомойки. Улица Писарева сейчас перекрыта на ремонт теплосетей. Закончить ремонт должны будут в середине октября.
В ГИБДД по Новосибирской области подтвердили, что самосвал перевернулся.
— Сегодня в 8.20 на улице Писарева,73. На месте работает экипаж ДПС, оформлено с материальным ущербом без пострадавших, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
Ремонтом занимается муниципальное унитарное предприятие «Энергия». Директором предприятия является Сергей Квашнев. В компании не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Директор о происшествии не знал. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.
5 сентября, в Центральном районе Новосибирска на улице Фрунзе водитель автобуса № 95 резко затормозил. В ДТП пострадали два пассажира автобуса: мать и 4-летняя дочь.