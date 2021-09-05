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В центре Новосибирска водитель автобуса резко затормозил, два пассажира оказались в больнице

Среди пострадавших оказалась 4-летняя девочка

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Автобус следовал по маршруту <nobr class="_">№ 95</nobr>

Автобус следовал по маршруту № 95

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Сегодня днем, 5 сентября, в Центральном районе Новосибирска на улице Фрунзе водитель автобуса № 95 резко затормозил. В ДТП пострадали два пассажира автобуса: мать и 4-летняя дочь.

— В 13:35 водитель 1970 года рождения на автобусе НЕФАЗ (95 маршрут), двигался по улице Фрунзе со стороны Семьи Шамшиных в сторону Ольги Жилиной, у дома 88 по улице Фрунзе при резком торможении допустил падение пассажиров в салоне автобуса. В результате 4-летнюю девочку с травмой ноги и ее маму с травмой головы доставили в больницу, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне в Центральном районе столкнулись троллейбус и автобус — там также пострадали два пассажира.

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