В центре Новосибирска водитель автобуса резко затормозил, два пассажира оказались в больнице

Сегодня днем, 5 сентября, в Центральном районе Новосибирска на улице Фрунзе водитель автобуса
— В 13:35 водитель 1970 года рождения на автобусе НЕФАЗ (95 маршрут), двигался по улице Фрунзе со стороны Семьи Шамшиных в сторону Ольги Жилиной, у дома 88 по улице Фрунзе при резком торможении допустил падение пассажиров в салоне автобуса. В результате 4-летнюю девочку с травмой ноги и ее маму с травмой головы доставили в больницу, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Сейчас на месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Накануне в Центральном районе столкнулись троллейбус и автобус — там также пострадали два пассажира.