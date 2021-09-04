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В центре Новосибирска столкнулись автобус и троллейбус — пассажиры в больнице

Затем автобус врезался в автомобиль

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Пострадали два пассажира автобуса — мать и дочь

Пострадали два пассажира автобуса — мать и дочь

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Сегодня утром на улице Гоголя, 34 в Центральном район Новосибирска столкнулись троллейбус и автобус. В результате автобус въехал в автомобиль «Рено». В итоге пострадали два пассажира автобуса — мать и дочь.

— В 11:15 водитель 1972 года рождения управлял троллейбусом маршрута № 23 на улице Гоголя. При движении со стороны улицы Семьи Шамшиных в сторону улицы Ольги Жилиной возле дома № 34 по улице Гоголя он столкнулся с автобусом маршрута № 18 под управлением водителя 1981 года рождения. Затем автобус въехал в автомобиль «Рено» под управлением водителя 1989 года рождения, который двигался в попутном направлении. В результате пострадали пассажиры автобуса — женщина 1985 года рождения и ее дочь 2015 года рождения. Их доставили в больницу, — рассказала инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД ОМВД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.

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На месте работает экипаж ДПС, устанавливают все обстоятельства происшествия.

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ДТПпострадали пассажирыобщественный транспорт
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