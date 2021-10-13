Камеры зафиксировали, как машина начала проваливаться в яму на Фрунзе. Смотрим видео

— У нас коллега припарковалась, только вышла, первая машина, серая, провалилась. Очевидец забежал, сообщил, что машины уходят под асфальт. Мы вышли, когда у красной машины колеса провалились. А сзади стоял еще «Лексус», он по дороге ехал, и машина начала проваливаться. Потом мы начали везде звонить, никто не выезжал. 40 минут прошло от момента, когда мы начали звонить и когда приехала первая машина. Там горячая вода. Слава богу, никого не было. Первыми приехали сотрудники СГК, через минут 10 стали трос к «Лексусу» направлять и смогли вытащить. Еще 5 минут — и «Лексус» бы упал на эти машины, — рассказала Екатерина.

