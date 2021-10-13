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Камеры зафиксировали, как машина начала проваливаться в яму на Фрунзе. Смотрим видео

Первой вниз ушла серебристая «Тойота»

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На месте работали спасатели МАСС, МЧС, полиция и СГК

На месте работали спасатели МАСС, МЧС, полиция и СГК

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На видео попал момент с проседанием асфальта с машиной в Новосибирске

В Новосибирске камеры бизнес-центра на улице Фрунзе зафиксировали момент, когда под асфальт начала уходить серая «Тойота».

Сегодня, 13 октября, на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. После серебристой «Тойоты» в яму провалился красный «Ниссан», а после рядом застрял проезжающий «Лексус».

Публикуем видео с камер бизнес-центра:

Как рассказала одна из сотрудниц бизнес-центра Екатерина, если бы службы начали вытягивать «Лексус» чуть позже, он мог провалиться глубже.

— У нас коллега припарковалась, только вышла, первая машина, серая, провалилась. Очевидец забежал, сообщил, что машины уходят под асфальт. Мы вышли, когда у красной машины колеса провалились. А сзади стоял еще «Лексус», он по дороге ехал, и машина начала проваливаться. Потом мы начали везде звонить, никто не выезжал. 40 минут прошло от момента, когда мы начали звонить и когда приехала первая машина. Там горячая вода. Слава богу, никого не было. Первыми приехали сотрудники СГК, через минут 10 стали трос к «Лексусу» направлять и смогли вытащить. Еще 5 минут — и «Лексус» бы упал на эти машины, — рассказала Екатерина.

СЮЖЕТ

Провалы асфальта в центре Новосибирска

Мы собираем всю информацию о ЧП в нашей онлайн-трансляции. В СГК сказали, что причиной аварии стал прорыв трубопровода, из-за этого без горячей воды останутся 21 дом и 3 больницы. При этом компания обещала возместить владельцам машин все убытки.

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СГКремонтдороги
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