Камеры зафиксировали, как машина начала проваливаться в яму на Фрунзе. Смотрим видео

На видео попал момент с проседанием асфальта с машиной в Новосибирске
В Новосибирске камеры бизнес-центра на улице Фрунзе зафиксировали момент, когда под асфальт начала уходить серая «Тойота».
Сегодня, 13 октября, на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. После серебристой «Тойоты» в яму провалился красный «Ниссан», а после рядом застрял проезжающий «Лексус».
Публикуем видео с камер бизнес-центра:
Как рассказала одна из сотрудниц бизнес-центра Екатерина, если бы службы начали вытягивать «Лексус» чуть позже, он мог провалиться глубже.
— У нас коллега припарковалась, только вышла, первая машина, серая, провалилась. Очевидец забежал, сообщил, что машины уходят под асфальт. Мы вышли, когда у красной машины колеса провалились. А сзади стоял еще «Лексус», он по дороге ехал, и машина начала проваливаться. Потом мы начали везде звонить, никто не выезжал.
Мы собираем всю информацию о ЧП в нашей онлайн-трансляции. В СГК сказали, что причиной аварии стал прорыв трубопровода, из-за этого без горячей воды останутся