СГК пообещала компенсацию владельцам автомобилей, провалившихся под асфальт в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания занимается ликвидацией последствий аварии на перекрёстке улиц Фрунзе и Семьи Шамшинах — там под асфальт провалилось два автомобиля, ещё один застрял.
— Сегодня, 13 октября, в 13:00 произошел порыв на магистральном трубопроводе по улице Семьи Шамшиных. Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность СГК застрахована, ущерб автовладельцев будет компенсирован. В настоящее время повреждённый участок отключен, в контуре отключения — 21 многоквартирный дом и 3 больницы. До утра 14 октября планируем завершить работы, — рассказали в пресс-службе компании.
Мы следим за ЧП в онлайн-трансляции. Также наш корреспондент поговорил с владелицей красного «Ниссана», который провалился в яму, и пассажиркой Лексуса, который проехал рядом и застрял.