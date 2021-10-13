13 октября среда
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 71.88
eur 83.09
Тема дняЧП в центре: 2 машины провалились в яму с кипятком
Все новости
Все новости

СГК пообещала компенсацию владельцам автомобилей, провалившихся под асфальт в Новосибирске

Компания назвала причину аварии на улице Фрунзе

379
1Обсудить

Поделиться

На месте происшествия на Фрунзе работают сотрудники СГК

На месте происшествия на Фрунзе работают сотрудники СГК

Поделиться

Сибирская генерирующая компания занимается ликвидацией последствий аварии на перекрёстке улиц Фрунзе и Семьи Шамшинах — там под асфальт провалилось два автомобиля, ещё один застрял.

— Сегодня, 13 октября, в 13:00 произошел порыв на магистральном трубопроводе по улице Семьи Шамшиных. Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность СГК застрахована, ущерб автовладельцев будет компенсирован. В настоящее время повреждённый участок отключен, в контуре отключения — 21 многоквартирный дом и 3 больницы. До утра 14 октября планируем завершить работы, — рассказали в пресс-службе компании.

Мы следим за ЧП в онлайн-трансляции. Также наш корреспондент поговорил с владелицей красного «Ниссана», который провалился в яму, и пассажиркой Лексуса, который проехал рядом и застрял.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

асфальткипятокотключенияяма
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...