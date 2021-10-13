«Мы вышли, а автомобили в дырке»: что говорят очевидцы происшествия на Фрунзе

В яму на Фрунзе провалилось два автомобиля, еще один застрял рядом
Владелица красного «Ниссана», который провалился под асфальт на улице Фрунзе, рассказала корреспонденту НГС, как узнала об инциденте. Также нашлась пассажирка еще одной машины, которая стала очевидцем происшествия.
Сегодня днем, 13 октября, в яму с горячей водой упали 2 автомобиля — Toyota и Nissan, третий автомобиль, Lexus, застрял там колесом.
— Утром ничего не предвещало беды, все люди поставили машины на парковке, мы тоже поставили и пошли на работу. Потом по громкой связи вызвали всех, кто припарковался, чтобы мы убрали свои автомобили. Мы вышли, а автомобили все в дырке. Это было где-то в 14 часов, — рассказала Оксана, хозяйка красного «Ниссана», который провалился в яму полностью.
Серебристый «Лексус» в яму не провалился, но, проезжая мимо, застрял в обрыве колесом.
— Мы остановились на светофоре, я услышала звук, как будто что-то капает. Водителю говорю: «Слышишь, что-то странное?» Он выключил звук, мы прислушались, начала образовываться яма, в ней пена. Я выбежала из машины на тротуар, мой водитель тоже вышел. Начала проваливаться первая машина, вторая висела, моя одним колесом погрузилась в асфальт. Мы побоялись дергать мою, потому что красная тогда бы провалилась в асфальт. Но никто не пострадал, мы успели быстро выбежать, — рассказала пассажирка «Лексуса» Елена.
Сейчас застрявшую машину уже отбуксировали.
Мы следим за ситуацией в прямом эфире.