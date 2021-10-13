«Мы вышли, а автомобили в дырке»: что говорят очевидцы происшествия на Фрунзе

Владелица красного «Ниссана», который провалился под асфальт на улице Фрунзе, рассказала корреспонденту НГС, как узнала об инциденте. Также нашлась пассажирка еще одной машины, которая стала очевидцем происшествия.

Сегодня днем, 13 октября, в яму с горячей водой упали 2 автомобиля — Toyota и Nissan, третий автомобиль, Lexus, застрял там колесом.



— Утром ничего не предвещало беды, все люди поставили машины на парковке, мы тоже поставили и пошли на работу. Потом по громкой связи вызвали всех, кто припарковался, чтобы мы убрали свои автомобили. Мы вышли, а автомобили все в дырке. Это было где-то в 14 часов, — рассказала Оксана, хозяйка красного «Ниссана», который провалился в яму полностью.

