Самый замерзший дом Новосибирска. Посмотрите, на какие уловки идут люди без горячей воды и отопления

В Новосибирске жители 5-этажки греются плитками и борются с плесенью
В мэрии радостно отрапортовали, что отопительный сезон пришел во все жилые дома Новосибирска, но жители пятиэтажки на Оловозаводской, 5 готовы поспорить с этим утверждением. Сотни людей замерзают в собственных квартирах без отопления и горячей воды — одни ходят по дому в теплых куртках и шапках, другие на полную мощность включают обогреватели и электроплиты. Температура воздуха в доме с каждым днем становится всё ниже, в квартирах — ледяные полы и сильная сырость. Корреспондент НГС Александра Бруня побывала в промерзшей пятиэтажке и посмотрела, как живут люди в ожидании тепла.
«Пол у нас такой, будто по льду ходим»
Дом на Оловозаводской, 5 внешне не отличается от других подобных пятиэтажек. Светло-коричневый фасад, пышная растительность вокруг и огромные лужи на дорогах — подойти к подъездам можно только по грязи или газонам. На улице очень холодно, идет мокрый снег вперемежку с дождем и нам с фотокорреспондентом очень хочется поскорей зайти в теплое помещение. Но в этом доме спрятаться от промозглой октябрьской погоды негде.
Батареи в подъезде ледяные. Заходим в квартиру к Елене Лобановой. Хозяйка встречает нас в теплой одежде и очень просит не снимать обувь. Но на улице такая грязь, да и ходить по квартире в обуви неприлично, поэтому мы, конечно, разулись. И моментально поняли, почему нас просили не делать этого. На Елене — теплые шерстяные носки, а у меня достаточно плотные колготки, но чувствуется сразу: пол настолько ледяной, что ноги замерзли меньше, чем за минуту. Ковер не помогает. Он тоже ледяной, как и батареи во всей квартире.
— Сейчас у нас 18 градусов. И воды горячей недели три уже нет, что смогли нагреть, тем и помылись. Наш дом какой-то особенный. У нас ЖСК, почему-то какой-то бойлер установлен для того, чтобы чище была вода, и я даже не знаю, куда мы подключены. Проблема три года длится. Нас постоянно куда-то переподключают, — объясняет Елена Лобанова.
Елена живет вместе со своей мамой —
В зале у дивана стоит обогреватель.
— Сяду у обогревателя, ноги вытяну, погреюсь. Пол у нас такой, будто по льду ходим. А если вымоем, он не высыхает, так и остается сырым. Стирать мы вообще забыли, что это такое, потому что ничего не сохнет. И запах такой сырости стоит! Ничего не просыхает... Копим кучу одежды, ждем тепла, тогда и перестираем вещи, — качает головой Раиса Степановна.
Ее дочь Елена объясняет, что из-за холода они часто болеют.
— Мы сидим на противовоспалительных. Утром встаешь — чихаешь, насморк. У меня был день рождения, гостям сказала приходить в тапках и теплой зимней одежде. Окна текут — на подоконнике конденсат. Не в состоянии мы всё это обогревать... Куда только ни обращались. В СГК сказали, что проблема — в доме. Каждый день говорят, что к вечеру включат отопление. Председатель наш тоже уже весь на нервах. Объясняют нам, что не хватает давления. Третий год, как стартуют подключения, начинаются какие-то проблемы. И с водой горячей — то есть, то нет. Мы даже не знаем, куда мы подключены. Панели старые, тепло вообще не держат.
«Сегодня чуть не упала, когда за свет платила»
Татьяна Салова живет на пятом этаже, и у нее такие же ледяные полы. В этом доме иметь теплые шерстяные носки и тапочки — просто обязательно, иначе будешь болеть, не переставая.
— Окна всегда бегут. Постоянно тряпка лежит, — показывает подоконник Татьяна Ивановна. — Тепловая пушка хорошо греет. Я сегодня за свет ходила платить, так чуть не упала: 1200 рублей за сентябрь, это 400 с лишним киловатт. И у нас еще бойлер стоит. С 1 сентября нет горячей воды. А без него ни ребенка искупать, ни другие дела сделать.
С пенсионеркой живут дочь и внук-школьник. К его приходу Татьяна Ивановна запускает своего главного помощника — тепловую пушку.
— Обычно за свет выходит 140–150 киловатт, а сегодня я чуть не упала: получилось в 3 раза больше! — возмущается пенсионерка. — Обои трещат от сырости. Постирала — четвертый день сегодня сохнет белье.
«Только куртку снимаю и в одеяла кутаюсь»
У Галины Тюргановой дома холоднее всего. Пенсионерка живет с внучкой, кошкой и котом. Кошка Филечка пугливая и короткошерстная. Они с Галиной Ивановной пытаются греть друг друга. Видно, что пенсионерка пытается экономить и старается одеваться теплее, чтобы слишком часто не пользоваться двумя старенькими обогревателями.
— Я особо не включаю эти агрегаты. Внучка на работе целый день, а я думаю, ладно. Только куртку снимаю. И в одеяла кутаюсь, — голос у пенсионерки дрожит. — Укутаешься, как капуста, и посиживаешь.
Галина Ивановна начинает плакать. Это невыносимо: хочется обнять ее, попытаться успокоить.
— Да я это о своем... У меня доченька только умерла, полгода как. И я вспомнила, что она всегда звонила мне в это время, говорила: «Ой, у нас холодно, у нас так холодно». А я на даче обычно была в это время, там у меня печка. И вот вспомнила это, как мы об этом постоянно говорили...
В квартире 16 градусов. Второй кот — пушистый Бося — свернулся клубком на постели. Носа не видно — значит, погода теплой не будет. Хочется, как и Бося, погреть нос, потому что от холода лицо начинает мерзнуть.
— Он у нас король, — гладит довольного Босю хозяйка. — А Филечка-то мерзнет. Всё жмется ко мне.
Председатель, который не хочет быть крайним
Из четырех подъездов чуть теплые батареи оказались только в одном и только в квартирах, расположенных по одному стояку. И по странной случайности в этом же подъезде живет председатель ТСЖ Иван Якунин. Он категорически отказывается общаться с корреспондентом НГС.
— Я что, крайний? — возмущается мужчина.
И на просьбы жильцов открыть, показать бойлерную, он отвечает категоричным отказом. Но попасть туда нам всё же удается.
При этом в подъезде председателя на верхнем этаже батареи такие же холодные, как и во всём доме.
Тамара Иванова в качестве обогревателя использует одноконфорочную плитку.
— А что показывать вам? Холодно и всё. Плитку поставила. Закрываюсь двумя одеялами. Плитку включаю, боюсь, что загорится что-нибудь. Так вот и сплю — десять одежек. У меня много лохмотьев. Мне, правда, много лет — 86. Мне тепло нужно, — объясняет пенсионерка.
Опасная плесень
В доме есть еще одна очень важная проблема: в квартирах не только очень холодно, но и сыро. Обогреватели прогревают влажный воздух, и возникает парниковый эффект. И почти в каждой квартире уже появилась черная плесень. Где-то ее больше, где-то поменьше, но опасный гриб поразил почти все квартиры, где мы побывали.
Черная плесень (грибок аспергилл) — собирательное название разновидности грибов рода Аспергилл, провоцирующих заражение аспергиллезами, грибковыми инфекциями, которые поражают дыхательную систему и различные органы (печень, почки) у человека и животных. Для появления налета или бархатистых пятен плесени нужно немного: повышенная влажность (от 60–70%), тепло, недостаточная вентиляция — и вот уже грибок активно размножается, выбрасывая несметное количество спор на поверхность.
В квартире у Андрея Киберлеина в двух комнатах батареи чуть теплые, но это не спасает. В семье четверо детей, поэтому обогреватели работают постоянно. В квартире завелась плесень, с которой хозяева пытаются бороться, но из года в год она появляется заново и быстро распространяется.
— На обогревателях сидим. Другой стояк — ледяной, который в одной из комнат. В обратку в двух комнатах чуть греет. Горячей воды нет — труба холодная. Обзвонили всё уже — нам отвечают, что отопление дали и всё, — недоволен мужчина.
«Дети болеют по кругу»
Квартира Ирины Лагуновой находится на первом этаже. В семье трое детей — постоянно работают два обогревателя, но вентиляция не справляется. В квартире, словно в бане, сыро, душно и ледяные батареи.
— У нас теплей, чем у всех, потому что работают два обогревателя. Но ужасная влажность, вытяжки не работают. Вся ванная в плесени. Герметиком бесполезно что-то делать. Третий год пошел, как здесь живем, и это просто какой-то кошмар. Ремонт делать не можем из-за вот этой влажности. Обогреватели не выключаем. 1500 рублей за электроэнергию. И плюс еще платим за тепло, — рассказывает женщина.
Дети из-за плохого отопления регулярно болеют.
— Главное, чтобы было тепло: у меня трое детей, и они так меньше болеют, — пожимает плечами Ирина. — И всё равно они с периодичностью болеют по кругу. У сына открылся кашель, как при бронхите, такой захлебывающийся.
Хорошенько промерзнув, мы закончили обход квартир. Жители просят помочь им и надеются, что тепло появится как можно скорее. Сейчас они собираются обращаться с жалобами в прокуратуру и мэрию. В соседнем доме на Оловозаводской, 7 вечером 4 октября (в понедельник) дали отопление, но батареи и стояки еле теплые, поэтому жители этой пятиэтажки также собираются присоединиться к жалобам соседей.
В СГК на запрос редакции НГС ответили, что знают о проблеме.
— Дома по Оловозаводской сейчас на особом контроле: регулируем режимы подачи тепла, чтобы нормализировать теплоснабжение. Рассчитываем решить проблему не позднее 6 октября. Причина плохого отопления — многочисленные повреждения трубопроводов, которые влияют на подачу теплоносителя, — ответили в пресс-службе СГК.
Десятки домов в Новосибирске продолжают оставаться без отопления. При этом в понедельник на оперативном совещании при губернаторе мэр города Анатолий Локоть сообщил, что в Новосибирске все жилые дома получили тепло, но в некоторых до сих пор идет выравнивание тепловых параметров.
В Новосибирске днем водители столкнулись с паровой завесой на улице Титова и площади Станиславского. Улицу затопило горячей водой, поэтому и пешеходам приходится нелегко.
В конце сентября в городе пошел первый снег. Многие жители застали этот день без отопления и горячей воды. Однако причиной холода в квартире не всегда становятся неполадки центрального отопления: иногда проблему можно решить через УК или застройщика.