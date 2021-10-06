Самый замерзший дом Новосибирска. Посмотрите, на какие уловки идут люди без горячей воды и отопления

В зале у дивана стоит обогреватель.



— Сяду у обогревателя, ноги вытяну, погреюсь. Пол у нас такой, будто по льду ходим. А если вымоем, он не высыхает, так и остается сырым. Стирать мы вообще забыли, что это такое, потому что ничего не сохнет. И запах такой сырости стоит! Ничего не просыхает... Копим кучу одежды, ждем тепла, тогда и перестираем вещи, — качает головой Раиса Степановна.

Ее дочь Елена объясняет, что из-за холода они часто болеют.

— Мы сидим на противовоспалительных. Утром встаешь — чихаешь, насморк. У меня был день рождения, гостям сказала приходить в тапках и теплой зимней одежде. Окна текут — на подоконнике конденсат. Не в состоянии мы всё это обогревать... Куда только ни обращались. В СГК сказали, что проблема — в доме. Каждый день говорят, что к вечеру включат отопление. Председатель наш тоже уже весь на нервах. Объясняют нам, что не хватает давления. Третий год, как стартуют подключения, начинаются какие-то проблемы. И с водой горячей — то есть, то нет. Мы даже не знаем, куда мы подключены. Панели старые, тепло вообще не держат.