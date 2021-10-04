На левом берегу Новосибирска устранили прорывы на всех теплосетях

В Новосибирске все жилые дома получили тепло, но в некоторых до сих пор идет выравнивание тепловых параметров, об этом сообщил на оперативном совещании при губернаторе мэр города Анатолий Локоть.
— Заканчивается разворот системы теплоснабжения Новосибирска. Можно говорить, что на все социальные объекты и жилой сектор тепло подано. В течение недели по левому берегу проводились работы в связи с прорывом на теплосетях. Сейчас идет выравнивание тепловых параметров. Все проблемы решены, и тепло подается без срывов. Проблема с горячей водой в 11 домах Железнодорожного района будет решена сегодня до 22:00, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Заканчивается и подключение тепла на промышленные объекты.
В конце сентября в городе пошел первый снег. Многие жители застали этот день без отопления и горячей воды. Однако причиной холода в квартире не всегда становятся неполадки центрального отопления — иногда проблему можно решить через УК или застройщика.