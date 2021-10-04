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На левом берегу Новосибирска устранили прорывы на всех теплосетях

Анатолий Локоть сообщил, что сейчас идет выравнивание тепловых параметров

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Сейчас в домах идет выравнивание тепловых параметров

Сейчас в домах идет выравнивание тепловых параметров

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В Новосибирске все жилые дома получили тепло, но в некоторых до сих пор идет выравнивание тепловых параметров, об этом сообщил на оперативном совещании при губернаторе мэр города Анатолий Локоть.

— Заканчивается разворот системы теплоснабжения Новосибирска. Можно говорить, что на все социальные объекты и жилой сектор тепло подано. В течение недели по левому берегу проводились работы в связи с прорывом на теплосетях. Сейчас идет выравнивание тепловых параметров. Все проблемы решены, и тепло подается без срывов. Проблема с горячей водой в 11 домах Железнодорожного района будет решена сегодня до 22:00, — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Заканчивается и подключение тепла на промышленные объекты.

В конце сентября в городе пошел первый снег. Многие жители застали этот день без отопления и горячей воды. Однако причиной холода в квартире не всегда становятся неполадки центрального отопления — иногда проблему можно решить через УК или застройщика.

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отоплениеЖКХ
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