В Новосибирске пошел первый снег. Когда ударят морозы?

В Новосибирске с самого утра пошел первый снег и даже немного припорошил листья в парках. Сейчас он стал больше похож на дождь, но на улице все равно очень холодно — до +1 градуса.

К понедельнику в Новосибирск придет потепление, но надолго оно не задержится.



— Над нами все тот же холодный циклон, он малоподвижен. Ожидается небольшое потепление в начале недели, но оно будет непродолжительным. К нам будет поступать воздушная масса с западных районов, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

