В Новосибирске пошел первый снег. Когда ударят морозы?

В Новосибирске пошел первый снег
В Новосибирске с самого утра пошел первый снег и даже немного припорошил листья в парках. Сейчас он стал больше похож на дождь, но на улице все равно очень холодно — до +1 градуса.
К понедельнику в Новосибирск придет потепление, но надолго оно не задержится.
— Над нами все тот же холодный циклон, он малоподвижен. Ожидается небольшое потепление в начале недели, но оно будет непродолжительным. К нам будет поступать воздушная масса с западных районов, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
В понедельник, 27 сентября, в Новосибирске ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Ночью — -
Во вторник, 28 сентября, в Новосибирске пасмурно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью —
В среду, 29 сентября, в городе целый день будет небольшой дождь. Ночью —
Похолодание придет ближе к концу недели: ночные и дневные температуры могут опуститься ниже 0.
Каким будет октябрь
Редакция НГС решила вспомнить, когда в последние семь лет в городе выпадал первый снег. Раньше всего он появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года. В