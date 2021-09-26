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В Новосибирске пошел первый снег. Когда ударят морозы?

Осадки продержатся весь день

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Похолодание придет ближе к концу недели

Похолодание придет ближе к концу недели

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В Новосибирске пошел первый снег

В Новосибирске с самого утра пошел первый снег и даже немного припорошил листья в парках. Сейчас он стал больше похож на дождь, но на улице все равно очень холодно — до +1 градуса.

К понедельнику в Новосибирск придет потепление, но надолго оно не задержится.

— Над нами все тот же холодный циклон, он малоподвижен. Ожидается небольшое потепление в начале недели, но оно будет непродолжительным. К нам будет поступать воздушная масса с западных районов, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В понедельник, 27 сентября, в Новосибирске ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем преимущественно без осадков. Ночью — -1...+1 градус. Днем — +6...+8 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с.

Во вторник, 28 сентября, в Новосибирске пасмурно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью — +2...+3 градуса. Днем — +6...+8 градусов.

В среду, 29 сентября, в городе целый день будет небольшой дождь. Ночью — +3...+4 градуса. Днем — +4...+5 градусов.

Похолодание придет ближе к концу недели: ночные и дневные температуры могут опуститься ниже 0.

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Редакция НГС решила вспомнить, когда в последние семь лет в городе выпадал первый снег. Раньше всего он появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года. В 2019-м снег пошел позднее всего — 18 октября. В прошлом году снег выпал 29 сентября. Подробности смотрите в интересной инфографике.

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