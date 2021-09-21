Снег или тепло? Каким будет октябрь-2021 в Новосибирске — изучаем прогнозы

Сентябрь в этом году не порадовал новосибирцев — был дождливым и холодным, город остался без бабьего лета. Каким будет октябрь? Когда в Новосибирск придут заморозки, и пойдет первый снег? Изучаем прогнозы популярных сервисов погоды.



«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам прохладный октябрь, но с несколькими солнечными днями. В среднем температура днем в первой половине месяца составит +8... +12 градусов, ночью — не ниже +2 градусов. А затем в город придет похолодание вместе с солнечными днями. Во второй половине месяца днем в среднем ожидается +1... +3 градуса, ночью — 0... -1 градус. В конце месяца ожидается снег. В октябре сервис прогнозирует четыре солнечных дня.