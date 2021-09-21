Снег или тепло? Каким будет октябрь-2021 в Новосибирске — изучаем прогнозы

В Новосибирске ожидается холодный октябрь-2021
Сентябрь в этом году не порадовал новосибирцев — был дождливым и холодным, город остался без бабьего лета. Каким будет октябрь? Когда в Новосибирск придут заморозки, и пойдет первый снег? Изучаем прогнозы популярных сервисов погоды.
«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам прохладный октябрь, но с несколькими солнечными днями. В среднем температура днем в первой половине месяца составит
Сайт Gismeteo.ru сейчас показывает данные только до 20 октября. По данным сервиса, первая половина месяца будет дождливая, а снег ожидается
Meteovesti.ru так же, как и предыдущий сервис, обещает облачный и дождливый октябрь, но при этом очень теплый на первой неделе. В среднем температура до 7 октября днем будет +13 градусов, а ночью может опускаться до +2 градусов. При этом сервис обещает в первой половине месяца всего один ясный день.
С 9 октября сервис обещает похолодание. В среднем температура днем будет
Вчера утром, 20 сентября, в Новосибирске выпала снежная крупа — твердые осадки, похожие на град.