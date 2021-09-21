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Снег или тепло? Каким будет октябрь-2021 в Новосибирске — изучаем прогнозы

На солнечные дни особо рассчитывать не приходится

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По некоторым прогнозам, снег будет в конце октября

По некоторым прогнозам, снег будет в конце октября

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В Новосибирске ожидается холодный октябрь-2021

Сентябрь в этом году не порадовал новосибирцев — был дождливым и холодным, город остался без бабьего лета. Каким будет октябрь? Когда в Новосибирск придут заморозки, и пойдет первый снег? Изучаем прогнозы популярных сервисов погоды.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам прохладный октябрь, но с несколькими солнечными днями. В среднем температура днем в первой половине месяца составит +8... +12 градусов, ночью — не ниже +2 градусов. А затем в город придет похолодание вместе с солнечными днями. Во второй половине месяца днем в среднем ожидается +1... +3 градуса, ночью — 0... -1 градус. В конце месяца ожидается снег. В октябре сервис прогнозирует четыре солнечных дня.

В октябре сервис прогнозирует четыре солнечных дня

В октябре сервис прогнозирует четыре солнечных дня

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Сайт Gismeteo.ru сейчас показывает данные только до 20 октября. По данным сервиса, первая половина месяца будет дождливая, а снег ожидается 16–17 октября. Сервис не прогнозирует ни одного ясного дня. Днем в первой половине октября воздух прогреется в среднем до +5... +7 градусов. Ночью температура будет не ниже 0 градусов.

По данным сервиса, первая половина месяца будет дождливая

По данным сервиса, первая половина месяца будет дождливая

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Meteovesti.ru так же, как и предыдущий сервис, обещает облачный и дождливый октябрь, но при этом очень теплый на первой неделе. В среднем температура до 7 октября днем будет +13 градусов, а ночью может опускаться до +2 градусов. При этом сервис обещает в первой половине месяца всего один ясный день.

Сервис обещает в первой половине месяца всего один ясный день

Сервис обещает в первой половине месяца всего один ясный день

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С 9 октября сервис обещает похолодание. В среднем температура днем будет +1... +3 градусов. Ночью температура может опускаться до -7 градусов, а 15 октября может пойти снег.

По данным сервиса, 15 октября может пойти снег

По данным сервиса, 15 октября может пойти снег

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Вчера утром, 20 сентября, в Новосибирске выпала снежная крупа — твердые осадки, похожие на град.

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октябрьпогодаснег
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