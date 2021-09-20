Сегодня утром, 20 сентября, в Новосибирске выпала снежная крупа — твердые осадки, похожие на град.



Очевидцы рассказали, что заметили выпавшие крупинки около 10:00 в Академгородке. Информацию о таких осадках подтвердили и синоптики Новосибирского гидрометцентра. Его специалисты склоняются к тому, что эти осадки — снежная крупа, а не град. Они объяснили, чем снежная крупа отличается от града.



— На нашу территорию зашел очень холодный воздух, не исключено, что осадки были в виде снежной крупы. Отличие в том, что град — это элементы льда. А снежная крупа — это элементы снега, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.