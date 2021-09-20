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Холодный воздух принес в Новосибирск снежную крупу — видео из Академгородка

Синоптики отмечают, что эти осадки — это кусочки снега

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Снежную крупу видели сегодня в Академгородке

Снежную крупу видели сегодня в Академгородке

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В новосибирском Академгородке выпала снежная крупа

Сегодня утром, 20 сентября, в Новосибирске выпала снежная крупа — твердые осадки, похожие на град.

Очевидцы рассказали, что заметили выпавшие крупинки около 10:00 в Академгородке. Информацию о таких осадках подтвердили и синоптики Новосибирского гидрометцентра. Его специалисты склоняются к тому, что эти осадки — снежная крупа, а не град. Они объяснили, чем снежная крупа отличается от града.

— На нашу территорию зашел очень холодный воздух, не исключено, что осадки были в виде снежной крупы. Отличие в том, что град — это элементы льда. А снежная крупа — это элементы снега, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Как отметила синоптик, в области установится холодная погода с температурами ниже нормы на 4 градуса.

— Энергетикам еще на прошлой неделе было указано, что после 20-х чисел будет очень холодная погода. Но никто даже не почесался включить отопление. При прояснениях температуры будут еще ниже — до -4 градусов со снегом. В дневные часы будем надеяться, что он будет таять. Но это уже будет снег, никуда не денешься, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Отопительный сезон в городе стартовал сегодня, 20 сентября. Все жилые дома обещают начать отапливать с 22 по 27 сентября — сразу после подключения социальных объектов.

В прошлом году первый снег в Новосибирске выпал 29 сентября — мы поймали его на фото.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на следующую неделю от погодных сервисов. По их данным, ближайшие семь дней будут холодными и дождливыми.

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