В новосибирском Академгородке выпала снежная крупа
Сегодня утром, 20 сентября, в Новосибирске выпала снежная крупа — твердые осадки, похожие на град.
Очевидцы рассказали, что заметили выпавшие крупинки около 10:00 в Академгородке. Информацию о таких осадках подтвердили и синоптики Новосибирского гидрометцентра. Его специалисты склоняются к тому, что эти осадки — снежная крупа, а не град. Они объяснили, чем снежная крупа отличается от града.
— На нашу территорию зашел очень холодный воздух, не исключено, что осадки были в виде снежной крупы. Отличие в том, что град — это элементы льда. А снежная крупа — это элементы снега, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Как отметила синоптик, в области установится холодная погода с температурами ниже нормы на 4 градуса.
— Энергетикам еще на прошлой неделе было указано, что после
Отопительный сезон в городе стартовал сегодня, 20 сентября. Все жилые дома обещают начать отапливать с 22 по 27 сентября — сразу после подключения социальных объектов.
В прошлом году первый снег в Новосибирске выпал 29 сентября — мы поймали его на фото.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на следующую неделю от погодных сервисов. По их данным, ближайшие семь дней будут холодными и дождливыми.