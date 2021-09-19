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Дождь и холод: какой будет погода в Новосибирске на следующей неделе

Изучаем прогноз от популярных сервисов

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В город окончательно пришла осень

В город окончательно пришла осень

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В Новосибирске ожидается похолодание до 0 градусов

На следующей неделе с 20 по 26 сентября в Новосибирске ожидаются регулярные дожди, температура воздуха может понизиться до 0 градусов. Такой прогноз дают погодные сервисы.

«Яндекс.Погода» сообщает, что самым теплым днем будет воскресенье, когда воздух прогреется до +9 градусов. В течение недели температура не поднимется выше +6. Каждый день, кроме пятницы и воскресенья, ожидают дожди.

Температура ночью составит +2...+3 градуса

Температура ночью составит +2...+3 градуса

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По данным сайта Gismeteo, самым теплым станет вторник — днем потеплеет до +8 градусов. При этом в пятницу возможно похолодание до 0 ночью. В понедельник ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Дожди возможны каждый день

Дожди возможны каждый день

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Центр «Фобос» сообщает, что на следующей неделе дождь стоит ждать в понедельник и вторник. В среду, субботу и воскресенье возможна облачность. Дневная температура не превысит +7 градусов, ночная составит +2...+7.

По данным прогноза, в четверг возможен снег

По данным прогноза, в четверг возможен снег

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Власти Новосибирска приняли решение о начале отопительного сезона из-за похолодания. Подключение начнется 20 сентября. Смотрите на карте СГК, когда тепло подадут в ваш дом.

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