Дождь и холод: какой будет погода в Новосибирске на следующей неделе

В Новосибирске ожидается похолодание до 0 градусов
На следующей неделе с 20 по 26 сентября в Новосибирске ожидаются регулярные дожди, температура воздуха может понизиться до 0 градусов. Такой прогноз дают погодные сервисы.
«Яндекс.Погода» сообщает, что самым теплым днем будет воскресенье, когда воздух прогреется до +9 градусов. В течение недели температура не поднимется выше +6. Каждый день, кроме пятницы и воскресенья, ожидают дожди.
По данным сайта Gismeteo, самым теплым станет вторник — днем потеплеет до +8 градусов. При этом в пятницу возможно похолодание до 0 ночью. В понедельник ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
Центр «Фобос» сообщает, что на следующей неделе дождь стоит ждать в понедельник и вторник. В среду, субботу и воскресенье возможна облачность. Дневная температура не превысит +7 градусов, ночная составит +2...+7.
Власти Новосибирска приняли решение о начале отопительного сезона из-за похолодания. Подключение начнется 20 сентября. Смотрите на карте СГК, когда тепло подадут в ваш дом.