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Когда к теплу подключат ваш дом? Смотрим карту Новосибирска с графиком

Отопление в жилом фонде города появится 22 сентября

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Первый этап подключений стартует уже в эту среду, 22 сентября

Первый этап подключений стартует уже в эту среду, 22 сентября

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В Новосибирске назвали график подключения отопления

В Новосибирске официально стартует отопительный сезон с 20 сентября. Сегодня, 16 сентября, Сибирская генерирующая компания обнародовала график подключения жилых домов.

— Разворот у нас пойдет с 20 числа в течение 10 дней. С 20 сентября два дня только социальные объекты, которые не успеют подключиться до этого времени, т. е. детские сады, школы и объекты здравоохранения и жилые дома, расположенные между социальными объектами. С 22 по 27 сентября жилые дома, подключение будет проводиться в три этапа, — рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

1-й этап подключений жилого фонда пройдет с 22 по 23 сентября (синий цвет). 2-й этап: с 24 по 25 сентября (зеленый цвет). 3-й этап: с 26 по 27 сентября (красный цвет).

На карте выделены разными цветами все три этапа подачи тепла.

Также Андрей Колмаков добавил, что на сегодняшний день отопление подано в 209 объектов. До начала отопительного сезона подключения делаются по заявкам.

— Из них 174 школы, детские сады и прочие учебные учреждения, 22 медицинских учреждения, 11 социальных объектов и 1 общественное учреждение. Также сегодня подключили один многоквартирный дом по индивидуальной заявке. Также 3 многоквартирных дома готовятся к подключению, — добавил Андрей Колмаков.

В предыдущие годы отопление в городе подключали примерно в те же сроки — в конце сентября. В этом году самым первым в Новосибирске подключили здание больницы в Пашино — она получила тепло еще 10 сентября.

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СГКотопительный сезонотопление
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