Когда к теплу подключат ваш дом? Смотрим карту Новосибирска с графиком

В Новосибирске официально стартует отопительный сезон с 20 сентября. Сегодня, 16 сентября, Сибирская генерирующая компания обнародовала график подключения жилых домов.

— Разворот у нас пойдет с 20 числа в течение 10 дней. С 20 сентября два дня только социальные объекты, которые не успеют подключиться до этого времени, т. е. детские сады, школы и объекты здравоохранения и жилые дома, расположенные между социальными объектами. С 22 по 27 сентября жилые дома, подключение будет проводиться в три этапа, — рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

