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Очень холодно: 18 фотографий, как милые песики и котики прячутся под одеяло в Новосибирске

Собаки забираются под плед с книгой, а котики засыпают у камина

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А что еще делать, когда за окном среднесуточная температура составила всего +8,5 градуса, а батареи всё еще не греют?

А что еще делать, когда за окном среднесуточная температура составила всего +8,5 градуса, а батареи всё еще не греют?

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В Новосибирске домашние питомцы прячутся от очень холодной погоды под пледами

В Новосибирск пришла классическая осень — с моросящими дождями и похолоданием. Отопления в домах еще нет, а значит, приходится согреваться всеми возможными способами: кто-то не выключает обогреватель, кто-то отказывается выбираться из-под одеяла.

Мы спросили у наших подписчиков в инстаграме, как они и их питомцы переживают это непростое время. И вот что из этого получилось: ловите подборку самых уютных фото с тем, как песики, котики и даже маленькие крысы прячутся под пледами из-за сильных холодов (нам всем очень хочется последовать их примеру).

Кот Митя очень грустит из-за холодов

Кот Митя очень грустит из-за холодов

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А этот кот решил проверить, быстрее ли включат батареи, если лечь около них

А этот кот решил проверить, быстрее ли включат батареи, если лечь около них

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А вот и небольшой лайфхак от нашей читательницы — собаку можно накрыть курткой

А вот и небольшой лайфхак от нашей читательницы — собаку можно накрыть курткой

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Алло, почему так холодно?

Алло, почему так холодно?

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Неужели хозяева подбирают плед под цвет собачек?

Неужели хозяева подбирают плед под цвет собачек?

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Больше всего в такую погоду мерзнут сфинксы. Этого котика зовут Мыша

Больше всего в такую погоду мерзнут сфинксы. Этого котика зовут Мыша

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А эта собачка по кличке Бруклин мило укуталась в белоснежное одеяло

А эта собачка по кличке Бруклин мило укуталась в белоснежное одеяло

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Кот Тимофей залез в коробку. Хозяйка говорит, что так ему теплее

Кот Тимофей залез в коробку. Хозяйка говорит, что так ему теплее

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У кота Лаврентия даже есть свой собственный вязаный костюмчик

У кота Лаврентия даже есть свой собственный вязаный костюмчик

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Милые спящие котята под теплым пледом

Милые спящие котята под теплым пледом

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Главное в такую погоду — держать в тепле носик

Главное в такую погоду — держать в тепле носик

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Котик по кличке Тони мирно уснул в кресле

Котик по кличке Тони мирно уснул в кресле

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Игривый пес может согреться и без одеялка

Игривый пес может согреться и без одеялка

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У некоторых дома есть камин, рядом с которым можно согреться

У некоторых дома есть камин, рядом с которым можно согреться

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В такие холода животные могут согреваться друг о друга

В такие холода животные могут согреваться друг о друга

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Мерзнут даже маленькие крысы Степан и Семен

Мерзнут даже маленькие крысы Степан и Семен

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А летом мы собирали фотографии, как находчивые котики и песики спасались жары. Посмотрите их здесь.

Когда в Новосибирске включат отопление? Губернатор назвал дату. А сегодня стало известно, что в Новосибирске к отоплению подключили 12 учреждений.

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