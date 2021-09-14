Очень холодно: 18 фотографий, как милые песики и котики прячутся под одеяло в Новосибирске

В Новосибирск пришла классическая осень — с моросящими дождями и похолоданием. Отопления в домах еще нет, а значит, приходится согреваться всеми возможными способами: кто-то не выключает обогреватель, кто-то отказывается выбираться из-под одеяла.

Мы спросили у наших подписчиков в инстаграме, как они и их питомцы переживают это непростое время. И вот что из этого получилось: ловите подборку самых уютных фото с тем, как песики, котики и даже маленькие крысы прячутся под пледами из-за сильных холодов (нам всем очень хочется последовать их примеру).

