Очень холодно: 18 фотографий, как милые песики и котики прячутся под одеяло в Новосибирске

В Новосибирске домашние питомцы прячутся от очень холодной погоды под пледами
В Новосибирск пришла классическая осень — с моросящими дождями и похолоданием. Отопления в домах еще нет, а значит, приходится согреваться всеми возможными способами: кто-то не выключает обогреватель, кто-то отказывается выбираться из-под одеяла.
Мы спросили у наших подписчиков в инстаграме, как они и их питомцы переживают это непростое время. И вот что из этого получилось: ловите подборку самых уютных фото с тем, как песики, котики и даже маленькие крысы прячутся под пледами из-за сильных холодов (нам всем очень хочется последовать их примеру).
А летом мы собирали фотографии, как находчивые котики и песики спасались жары. Посмотрите их здесь.
Когда в Новосибирске включат отопление? Губернатор назвал дату. А сегодня стало известно, что в Новосибирске к отоплению подключили 12 учреждений.