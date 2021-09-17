Какие улицы в Новосибирске подключат к теплу первыми, а кому ждать еще 10 дней — ищите свою в списке

СГК начала подключать Новосибирск к теплу, сообщили в пресс-службе компании. Все жилые дома обещают начать отапливать с 22 по 27 сентября — сразу после подключения социальных объектов. Отопительный сезон в городе стартует с 20 сентября. Весь график запуска, как и в прошлом году, рассчитан на десять дней — пять этапов по два дня.
— Начнем с социальных объектов. На первом этапе — 20–21 сентября — будем подключать все детские сады, школы, объекты здравоохранения. С 22 по 27 сентября подключим жилые дома — в три двухдневных этапа. На финальном пятом этапе — 28 и 29 сентября — тепло получат общественные учреждения: институты, объекты культуры и другие, — сообщил директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.
Очередность подключения улиц выглядит следующим образом.
С 20 по 21 сентября подключат все детские сады, школы, объекты здравоохранения и жилые дома с социальными объекты на первых этажах (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5):
- все детские сады, школы, объекты здравоохранения и жилые дома;
- район ОбьГЭС в Советском районе (КРК-2, котельная АО «СГС» на ул. Часовой);
- ул. Большевистская (котельная ООО «Потенциал-Плюс»);
- ул. Большевистская, ул. Добролюбова (котельная ЗАО «Электросигнал»);
- ул. Малыгина (котельная ИП Хамидуллина Е. Н.);
- ул. Хилокская (котельная ФГКУ комбинат «Восход», ЛК № 25);
- ул. Клубная (ЛК № 27);
- ул. Прокопьевская (ЛК № 28);
- ул. Большая (ЛК № 45, 46);
- ул. Ногина (котельная ЗАО «Новосибагрореммаш»);
- ул. Кубовая, ул. Грузинская, ул. Петрозаводская (котельные ООО «МзЖБК», ООО «ТСП-Сиб»);
- ул. Коченевская, ул. Магистральная, ул. Новоуральская, ул. Ордынская, ул. Солидарности, ул. Чекалина (котельная АО «НМЗ «Искра»);
- ул. Флотская (котельная АО «СГС»);
- ул. Ботаническая, ул. Гастелло, ул. Дальневосточная, ул. Ереванская, ул. Красногорская, Мочищенское шоссе (котельная ООО «СИАСК-Энерго»);
- ул. Выборная, ул. Большевистская (ЛК № 5);
- ул. Европейская (ЛК № 10);
- ул. Высотная, ул. Геологическая, ул. Караваева, ул. Приисковая, ул. Техническая, ул. Экономическая, 3-й Почтовый переулок (ЛК № 11);
- Гусинобродский тракт (ЛК № 12);
- ул. 4-й Пятилетки (ЛК № 14);
- ул. Брюсова, ул. Лаврова, ул. Нахимова (ЛК № 15);
- ул. Первомайская (ЛК № 17);
- ул. Старое шоссе (ЛК № 19, 20);
- ул. Кубовая, ул. Охотская (ЛК № 32);
- д. п. Мочище, микрорайон «Дом отдыха Мочище» (ЛК № 41);
- территория военного санатория «Ельцовка» (ЛК № 42);
- ул. Сеченова (ЛК № 47);
- Бердское шоссе (ЛК № 48);
- ул. Ленинградская (ЛК № 51);
- ул. Пихтовая (ЛК № 52);
- пос. Гвардейский (ЛК № 60);
- ул. Полякова (котельная ООО «Стройкерамика»);
- ул. Грунтовая, ул. Звездная (котельная АО «СГС»);
- ул. 1-я Механическая, ул. Аксенова, ул. Новоселов, ул. Сызранская, ул. Тенистая, пер. Бассейный, пер. Панельный, Бердское шоссе (котельная ООО «НЭРЗ»);
- микрорайон Зеленый бор (котельная ООО «ТГК»).
С 22 по 23 сентября будут подключать следующие улицы:
- ул. Планировочная, ул. Путевая, ул. Котовского, ул. Блюхера (нечетная сторона), ул. Выставочная, ул. Пермитина, ул. 1-я и 2-я Чулымская, Ясный Берег (ТЭЦ-2 (Ленинский вывод));
- ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Революции, ул. Коммунистическая, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Чаплыгина от ул. Революции до ул. Советской, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская до ул. Каменской (ТЭЦ-2 (Городской вывод));
- ул. Петропавловская, ул. Станиславского, ул. Широкая, ул. Крашенинникова, ул. Полтавская, ул. Пермская, ул. Связистов, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, Западный и Юго-Западный жилмассив, ул. Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев (ТЭЦ-3);
- ул. Авиастроителей, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская — до ул. Театральной, ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. 25 лет Октября 25а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, ул. Новая Заря, ул. Народная, ул. Магаданская, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина (ТЭЦ-4);
- ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское Плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В. Потылицина, ул. Лежена, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Заслонова, ул. Карбышева, ул. Липецкая, ул. Коминтерна (ТЭЦ-5).
С 24 по 25 сентября тепло дадут в дома на следующих улицах:
- ул. Плахотного, ул. Блюхера (четная сторона), ул. Титова, ул. Ватутина, ул. Вертковская, ул. Римского-Корсакова, ул. Станиславского, ул. Костычева, ул. Серафимовича, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Таймырская, ул. Вертковская (ТЭЦ-2 (Ленинский вывод));
- ул. Советская, Вокзальная магистраль, ул. Чаплыгина от ул. Советской до Красного проспекта, ул. Обская, ул. Большевистская, ул. Зыряновская, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Восход, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул.
III Интернационала, ул. 9 Ноября ул. Восход, ул. Бориса Богаткова, ул. Гурьевская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова (ТЭЦ-2 (Городской вывод));
- ул. Плахотного, ул. Прхоменко, Станиславский жилмассив, ул. Троллейная, ул. Ударная, ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, ул. Урманова, ул. 20-го Партсъезда, ул. Аникина, ул. Оловозаводская, ул. Саввы Кожевникова, Затулинский ж/м (ТЭЦ-3);
- ул. Петухова от площади Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев (КРК);
- ул. Авиастроителей, ул. Объединения — ул. Столетова — ул. Макаренко, ул.Танковая, ул. Б.Хмельницкого, ул. Народная, Краснодонский 1-й переулок, 2-й переулок, ул. Дениса Давыдова, ул. Республиканская после ул. Театральной, ул. Олеко Дундича, ул. 25 лет Октября, жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы на ул. Деповской, ул. Мясниковой, ул. Краузе, ул. Гребенщикова, ул. Свечникова, ул. Родники, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Тюленина, ул. Красных Зорь, ул. Рассветная, ул. Тайгинская, ул. Макаренко (ТЭЦ-4);
- пр. Дзержинского, ул. Волжская, ул. Волочаевская, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, ул. Королева, ул. Индустриальная, ул. Гоголя, ул. Трикотажная, Электрозаводской проезд, ул. Шишкина, ул. Глинки, ул. Даурская, ул. Фрунзе, ул. Национальная, ул. Ползунова, ул. Онежская, ул. Алейская, ул. Писарева, ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Лермонтова, ул. О.Жилиной, ул. Мичурина, Красный проспект, ул. Демьяна Бедного, ул. Державина, ул. Ермака, ул. Ипподромская, ул. Селезнева, ул. Карамзина, ул. Крылова, ул. Татарская, ул. Некрасова, ул. Светлая (ТЭЦ-5);
- ул. Стофато, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Журавлева, ул. Шевченко, ул. Толстого, ул. Белинского, ул. Автогенная, ул. Грибоедова, ул. Коммуностроевская, ул. Крамского, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, ул. Пешеходная, ул. Псковская, ул. Радиотехническая, ул. Узловая, ул. Воинская, ул. Гурьевская, ул. Ленинградская, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Тополевая, ул. Гаранина, ул. Василия Старощука, Артиллерийская, ул. 2-й пер. Панфиловцев, ул. Карла Либкнехта, ул. Пролетарская, ул. Короленко, ул. Бориса Богаткова, ул. Федосеева, ул. Московская, ул. Кирова, ул. Белинского, ул. Лескова, ул. Маковского, ул. 1-я Инская, ул. Алтайская, ул. Лобова, ул. Адриена Лежена, ул. Есенина.
С 26 по 27 сентября подключат дома на улицах:
- проспект Карла Маркса, ул. Геодезическая, ул. Новогодняя. ул. Немировича-Данченко, ул. Горская и Горский микрорайон, ул. Стартовая (ТЭЦ-2(Ленинский вывод));
- ул. Шамшурина, ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Спартака, Чернышевский спуск, ул. Прибрежная, ул. Владимировская, ул. Ленина, ул. Салтыкова — Щедрина, Комсомольский проспект (ТЭЦ-2 (Городской вывод));
- ул. Вертковская, ул. Степная, ул. Вертковская, ул. Немировича-Данченко, ул. Станиславского Северо–Чемской жилмассив, ул. Водозабор, ж/м по ул. Петухова («Рихард», ЖСК «Старт» и «Матрёшкин двор») (ТЭЦ-3);
- ул. Тимирязева, ул. Весенняя, ул. Дмитрия Донского, ул. Дачная, ул. Вавилова и ул. Б.Хмельницкого, Народная, ул. Жуковского, ул. Северная, Дом ветеранов, ул. Курчатова, ул. Рассветная, ул. Фадеева, ул. Игарская, ул. Весенняя, ул. Дачная, ул. Д.Донского, ул. Перевозчикова, ул. Вавилова, ул. Жуковского (ТЭЦ-4);
- ул. Железнодорожная, ул. Нарымская, ул. Челюскинцев, ул. Сибирская, ул. Красноярская, ул. 1905 года, ул. Дмитрия Шамшурина, ул. Омская, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Романова, ул. Ядринцевская, ул. Советская, ул. Державина, ул. Крылова, ул. Семьи Шамшиных, ул. Ядринцевская, ул. Холодильная, ул. Сухарная, ул. Тимирязева, ул. Кропоткина, ул. Линейная, ул. Кавалерийская, ул. Деповская, ул. Пулеметная, ул. Галущака, ул. Деповская, ул. Союза Молодежи, ул. Дуси Ковальчук, ул. Ельцовская (ТЭЦ-5).
Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев отметил, что на перекладку теплосетей в нужном объеме не хватает средств, заложенных в тарифе. Поэтому компания вкладывает собственные средства.
По состоянию на 16 сентября к зиме готовы 9630 объектов города, не готовы 117. Наряду с СГК в Новосибирске работают 22 теплосетевые организации.
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