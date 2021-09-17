Какие улицы в Новосибирске подключат к теплу первыми, а кому ждать еще 10 дней — ищите свою в списке

СГК начала подключать Новосибирск к теплу, сообщили в пресс-службе компании. Все жилые дома обещают начать отапливать с 22 по 27 сентября — сразу после подключения социальных объектов. Отопительный сезон в городе стартует с 20 сентября. Весь график запуска, как и в прошлом году, рассчитан на десять дней — пять этапов по два дня.

— Начнем с социальных объектов. На первом этапе — 20–21 сентября — будем подключать все детские сады, школы, объекты здравоохранения. С 22 по 27 сентября подключим жилые дома — в три двухдневных этапа. На финальном пятом этапе — 28 и 29 сентября — тепло получат общественные учреждения: институты, объекты культуры и другие, — сообщил директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.