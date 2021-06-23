С 1 июля в Новосибирске вырастут тарифы на коммунальные услуги — новые цены в одной картинке

В Новосибирске с 1 июля 2021 года подорожают услуги ЖКХ — рассказываем подробнее, за что будут брать больше.



С 1 июля цена холодной воды увеличится на 89 копеек и будет стоить 20,35 рубля.



Стоимость горячей воды для новосибирцев, являющихся клиентами СГК, вырастет на 3,36 рубля и станет 117,90 рубля.



Тариф на отопление тоже поднимется — для тех же потребителей Сибирской генерирующей компании он составит 1505,98 рубля за гигакалорию, это на 38,16 рубля больше, чем в первом полугодии.

