С 1 июля в Новосибирске вырастут тарифы на коммунальные услуги — новые цены в одной картинке

В Новосибирске с
В Новосибирске с 1 июля 2021 года подорожают услуги ЖКХ — рассказываем подробнее, за что будут брать больше.
С 1 июля цена холодной воды увеличится на 89 копеек и будет стоить 20,35 рубля.
Стоимость горячей воды для новосибирцев, являющихся клиентами СГК, вырастет на 3,36 рубля и станет 117,90 рубля.
Тариф на отопление тоже поднимется — для тех же потребителей Сибирской генерирующей компании он составит 1505,98 рубля за гигакалорию, это на 38,16 рубля больше, чем в первом полугодии.
Вырастут расходы и на электроэнергию — с июля новосибирцы будут платить 2,93 рубля за
Вывоз мусора подорожает почти на 5% и составит 439,62 рубля. Чтобы рассчитать плату за одного прописанного в квартире человека, тариф умножают на установленный норматив накопления отходов — 2,38 кубометра в год — и делят на 12. Таким образом, плата за одного человека вырастет с 83,35 до 87,19 рубля.
Согласно прогнозу социально-экономического развития до 2024 года, рост конечного тарифа для населения в 2021 году не должен превысить 5%. Коммунальные тарифы могут повышаться раз в год, обычно это происходит 1 июля. При этом в будущем (после 2024 года) рост тарифов для населения может составить максимум возможного в рамках регулирования государством.
С 1 июля 2017 года коммунальные тарифы увеличивались примерно на 4%, электроэнергия подорожала с 2,42 рубля за
Все изменения показываем в одной картинке и сравниваем их с тем, какими они были 5 лет назад. НГС уже делился лайфхаками, которые помогут платить за коммуналку меньше — проверяем чек-лист экономного потребителя. Возможно, что-то из этих пунктов вы еще не сделали, а зря, ведь так вы реально сможете сэкономить семейный бюджет.
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