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Как платить за коммуналку меньше: 5 лайфхаков

Как платить за коммуналку меньше: 5 лайфхаков

Проверьте, может, что-то из этого списка вы еще не сделали

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Котик как бы спрашивает: «А есть ли в вашем доме регуляторы тепла?»

Котик как бы спрашивает: «А есть ли в вашем доме регуляторы тепла?»

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В январе гигантские ценники на коммуналку так удивили россиян, что даже Генеральная прокуратура попросила региональных прокуроров проверить, отчего так выросла стоимость ЖКУ. Пока чиновники изучают квитанции, мы проверяем чек-лист экономного потребителя — возможно, что-то из этих пунктов вы еще не сделали, а зря, ведь так вы реально сможете платить за коммуналку меньше.

1

Проверьте пени

Прошлой весной из-за пандемии правительство запретило начислять пени за коммунальные долги. В новогоднюю ночь мораторий превратился в тыкву: если с прошлого года у вас остались долги или же вы недоплатили за ЖКУ в январе, готовьтесь удивляться февральской квитанции, куда внесут штрафы. По подсчетам того же Министерства ЖКХ, пени будут незначительные. По версии многих наших читателей, даже такая сумма — существенная.

— Мы сделали расчет, что если не платить за квартиру со средней коммуналкой в 5–6 тысяч рублей (в месяц) с апреля, то в январе сумма пеней не превысила бы 1 тысячу рублей. Это лучше любого банковского кредита, — цитирует РБК замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова.

2

Сравните нормативы с реальностью

Советское правило «требуйте долива после отстоя» можно переложить на коммунальный язык: если вам недодали воды или электричества, смело просите управляющую компанию о перерасчете. Если холодной воды не было больше четырех часов в сутки или восьми часов за весь месяц, бейте тревогу. Плохой напор горячей воды или недостаточная температура (норма — 50–75 градусов Цельсия) — тоже повод для перерасчета. Пересчитать квитанцию вам должны и в случае аварии на трубопроводе.

Газ не могут отключить дольше чем на четыре часа в месяц. Электричеству прощается отключение на сутки, но не больше. Поводом для пересмотра платежек может стать нестабильное напряжение, когда вместо положенных 220 вольт в розетке меньше 209 или больше 231 (в этом поможет специальный прибор-измеритель). Отопление не должны отключать больше чем на сутки в месяц.

Чтобы доказать, что коммунальная служба не выполняет свои обязанности, сначала позвоните в аварийную службу и расскажите о проблеме диспетчеру. Сотрудник должен сообщить причину ЧП, назвать сроки устранения и принять заявку. Далее с вами согласуют время для проверки качества услуги. Если при проверке вы разошлись с поставщиком во мнении, процедуру должны провести повторно — можно даже с привлечением жилищной инспекции.

Если качество услуг по-прежнему не устраивает, обратитесь в Роспотребнадзор (это можно сделать не выходя из дома, в онлайн-приемной). Специалисты ведомства будут измерять показания специальными приборами. И если претензии обоснованны, можно идти в суд.

3

Проверьте счетчики

Самая внушительная строчка в зимних квитанциях — отопление. Экономить на нём проще жителям новостроек, где есть регуляторы температуры. Но и в старом жилье можно решить этот вопрос.

— Речь не о регуляторе, что стоит на батарее: от того, что мы сами уменьшили себе тепло, меньше мы платить не стали, — объясняет один из координаторов проекта «Школа грамотного потребителя» Сергей Полыганов. — Нужно, чтобы были общедомовой узел коммерческого учета тепла (УКУТ), который будет считать тепло и горячую воду, и рядом с ним — регулятор погодной зависимости. Он позволяет очень быстро отрегулировать температуру, реагируя на погоду. Это позволяет не отапливать улицу и экономить тепло, а вместе с ним и деньги.

Сэкономить на электричестве помогут индивидуальные приборы учета. Размер выгоды от двухтарифного счетчика напрямую зависит от соотношения потребления энергии днем и ночью. Днем и вечером жильцы платят больше, потому что спрос на электричество повышен, а электростанции работают в усиленном режиме. Ночью (с 23:00 до 07:00), когда электростанциям не нужно «напрягаться», электричество стоит дешевле. Если счетчики есть, то правила простые: выключать свет, когда выходите из комнаты, пользоваться не общим, а местным освещением и энергоэффективными лампочками, не оставлять включенными в розетку приборы, которыми не пользуетесь.

Экономить воду тоже помогают счетчики, но при этом нужно следить за тем, чтобы краны были отрегулированы, в унитазе не текла струйка. Последнее может показаться незначительным, но за сутки так убегает ведро воды, за которое вы потом заплатите.

4

Вспомните кустарные способы экономии

По максимуму используйте естественное освещение. Если окна грязные, помойте, иначе они плохо пропускают свет. Холодильник лучше отодвинуть от батареи: чтобы держать необходимую температуру, технике придется сильнее напрягаться, а значит, потреблять больше энергии. Та же история с электрическим чайником: на кипячение полной емкости нужно больше энергии, чем на пару кружек.

5

Поищите себя в списке льготников

Полностью вернуть деньги, потраченные на ЖКУ, могут сразу несколько категорий граждан:

Но претендовать на помощь от государства могут не только очевидные льготники, но и все, кто тратит на коммунальные услуги больше 22% семейного дохода. Добиться субсидий, если вы работаете в трех местах, не получится — государство учитывает все ваши доходы, будь то зарплата, пособие на ребенка и деньги от сдачи бабушкиной квартиры. Субсидия выдается на шесть месяцев, ее размер определяется в регионах. Через полгода свой статус придется подтверждать заново.

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