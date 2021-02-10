Как платить за коммуналку меньше: 5 лайфхаков

Советское правило «требуйте долива после отстоя» можно переложить на коммунальный язык: если вам недодали воды или электричества, смело просите управляющую компанию о перерасчете. Если холодной воды не было больше четырех часов в сутки или восьми часов за весь месяц, бейте тревогу. Плохой напор горячей воды или недостаточная температура (норма — 50–75 градусов Цельсия) — тоже повод для перерасчета. Пересчитать квитанцию вам должны и в случае аварии на трубопроводе.



Газ не могут отключить дольше чем на четыре часа в месяц. Электричеству прощается отключение на сутки, но не больше. Поводом для пересмотра платежек может стать нестабильное напряжение, когда вместо положенных 220 вольт в розетке меньше 209 или больше 231 (в этом поможет специальный прибор-измеритель). Отопление не должны отключать больше чем на сутки в месяц.



Чтобы доказать, что коммунальная служба не выполняет свои обязанности, сначала позвоните в аварийную службу и расскажите о проблеме диспетчеру. Сотрудник должен сообщить причину ЧП, назвать сроки устранения и принять заявку. Далее с вами согласуют время для проверки качества услуги. Если при проверке вы разошлись с поставщиком во мнении, процедуру должны провести повторно — можно даже с привлечением жилищной инспекции.



Если качество услуг по-прежнему не устраивает, обратитесь в Роспотребнадзор (это можно сделать не выходя из дома, в онлайн-приемной). Специалисты ведомства будут измерять показания специальными приборами. И если претензии обоснованны, можно идти в суд.

