Как платить за коммуналку меньше: 5 лайфхаков

1
Проверьте пени
Прошлой весной из-за пандемии правительство запретило начислять пени за коммунальные долги. В новогоднюю ночь мораторий превратился в тыкву: если с прошлого года у вас остались долги или же вы недоплатили за ЖКУ в январе, готовьтесь удивляться февральской квитанции, куда внесут штрафы. По подсчетам того же Министерства ЖКХ, пени будут незначительные. По версии многих наших читателей, даже такая сумма — существенная.
— Мы сделали расчет, что если не платить за квартиру со средней коммуналкой в 5–6 тысяч рублей (в месяц) с апреля, то в январе сумма пеней не превысила бы 1 тысячу рублей. Это лучше любого банковского кредита, — цитирует РБК замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова.
2
Сравните нормативы с реальностью
Советское правило «требуйте долива после отстоя» можно переложить на коммунальный язык: если вам недодали воды или электричества, смело просите управляющую компанию о перерасчете. Если холодной воды не было больше четырех часов в сутки или восьми часов за весь месяц, бейте тревогу. Плохой напор горячей воды или недостаточная температура (норма — 50–75 градусов Цельсия) — тоже повод для перерасчета. Пересчитать квитанцию вам должны и в случае аварии на трубопроводе.
Газ не могут отключить дольше чем на четыре часа в месяц. Электричеству прощается отключение на сутки, но не больше. Поводом для пересмотра платежек может стать нестабильное напряжение, когда вместо положенных 220 вольт в розетке меньше 209 или больше 231 (в этом поможет специальный прибор-измеритель). Отопление не должны отключать больше чем на сутки в месяц.
Чтобы доказать, что коммунальная служба не выполняет свои обязанности, сначала позвоните в аварийную службу и расскажите о проблеме диспетчеру. Сотрудник должен сообщить причину ЧП, назвать сроки устранения и принять заявку. Далее с вами согласуют время для проверки качества услуги. Если при проверке вы разошлись с поставщиком во мнении, процедуру должны провести повторно — можно даже с привлечением жилищной инспекции.
Если качество услуг по-прежнему не устраивает, обратитесь в Роспотребнадзор (это можно сделать не выходя из дома, в онлайн-приемной). Специалисты ведомства будут измерять показания специальными приборами. И если претензии обоснованны, можно идти в суд.
3
Проверьте счетчики
Самая внушительная строчка в зимних квитанциях — отопление. Экономить на нём проще жителям новостроек, где есть регуляторы температуры. Но и в старом жилье можно решить этот вопрос.
— Речь не о регуляторе, что стоит на батарее: от того, что мы сами уменьшили себе тепло, меньше мы платить не стали, — объясняет один из координаторов проекта «Школа грамотного потребителя» Сергей Полыганов. — Нужно, чтобы были общедомовой узел коммерческого учета тепла (УКУТ), который будет считать тепло и горячую воду, и рядом с ним — регулятор погодной зависимости. Он позволяет очень быстро отрегулировать температуру, реагируя на погоду. Это позволяет не отапливать улицу и экономить тепло, а вместе с ним и деньги.
Сэкономить на электричестве помогут индивидуальные приборы учета. Размер выгоды от двухтарифного счетчика напрямую зависит от соотношения потребления энергии днем и ночью. Днем и вечером жильцы платят больше, потому что спрос на электричество повышен, а электростанции работают в усиленном режиме. Ночью (с 23:00 до 07:00), когда электростанциям не нужно «напрягаться», электричество стоит дешевле. Если счетчики есть, то правила простые: выключать свет, когда выходите из комнаты, пользоваться не общим, а местным освещением и энергоэффективными лампочками, не оставлять включенными в розетку приборы, которыми не пользуетесь.
Экономить воду тоже помогают счетчики, но при этом нужно следить за тем, чтобы краны были отрегулированы, в унитазе не текла струйка. Последнее может показаться незначительным, но за сутки так убегает ведро воды, за которое вы потом заплатите.
4
Вспомните кустарные способы экономии
По максимуму используйте естественное освещение. Если окна грязные, помойте, иначе они плохо пропускают свет. Холодильник лучше отодвинуть от батареи: чтобы держать необходимую температуру, технике придется сильнее напрягаться, а значит, потреблять больше энергии. Та же история с электрическим чайником: на кипячение полной емкости нужно больше энергии, чем на пару кружек.
5
Поищите себя в списке льготников
Полностью вернуть деньги, потраченные на ЖКУ, могут сразу несколько категорий граждан:
- педагоги (в селах и ПГТ);
- инвалиды;
- ветераны;
- участники ВОВ;
- Герои и полные кавалеры ордена Славы;
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
- жители блокадного Ленинграда;
- пострадавшие из-за аварии в Чернобыле;
- инвалиды ВОВ;
- члены семей умерших инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;
- труженики тыла;
- многодетные семьи.
Но претендовать на помощь от государства могут не только очевидные льготники, но и все, кто тратит на коммунальные услуги больше 22% семейного дохода. Добиться субсидий, если вы работаете в трех местах, не получится — государство учитывает все ваши доходы, будь то зарплата, пособие на ребенка и деньги от сдачи бабушкиной квартиры. Субсидия выдается на шесть месяцев, ее размер определяется в регионах. Через полгода свой статус придется подтверждать заново.