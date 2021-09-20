Новосибирск ждет первого снега. В какие даты он радовал горожан за последние 7 лет — смотрим график

НГС сравнил даты появления первого снега в Новосибирске за семь лет
Сегодня, 20 сентября, в Новосибирске горожане заметили снежную крупу — пока это были только частички снега. Впереди нас еще ждет время с настоящим первым снегом. Как сообщают синоптики, до конца сентября в Новосибирске установится холодная погода, столбик термометра в ночные часы по области может опуститься до -4 градусов.
Редакция НГС решила вспомнить, когда в последние семь лет в городе выпадал первый снег. Раньше всего он появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года. В 2019-й снег пошел позднее всего — 18 октября. В прошлом году снег выпал 29 сентября.
Синоптики полагают, что на этой неделе в Новосибирск придут температуры до -4 градусов.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на следующую неделю от погодных сервисов. По их данным, ближайшие семь дней будут холодными и дождливыми. Также мы смотрели прогноз погоды, который бы показал, когда может пойти снег в ближайшее время.
Отопительный сезон в городе стартовал сегодня, 20 сентября. Все жилые дома обещают начать отапливать с 22 по 27 сентября — сразу после подключения социальных объектов.