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Новосибирск ждет первого снега. В какие даты он радовал горожан за последние 7 лет — смотрим график

Позднее всего первый снег появлялся в 2019 году

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Самой ранней датой выпадения первого снега было 20 сентября 2014 года

Самой ранней датой выпадения первого снега было 20 сентября 2014 года

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НГС сравнил даты появления первого снега в Новосибирске за семь лет

Сегодня, 20 сентября, в Новосибирске горожане заметили снежную крупу — пока это были только частички снега. Впереди нас еще ждет время с настоящим первым снегом. Как сообщают синоптики, до конца сентября в Новосибирске установится холодная погода, столбик термометра в ночные часы по области может опуститься до -4 градусов.

Редакция НГС решила вспомнить, когда в последние семь лет в городе выпадал первый снег. Раньше всего он появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года. В 2019-й снег пошел позднее всего — 18 октября. В прошлом году снег выпал 29 сентября.

График выпадения снега за последние <nobr class="_">7 лет</nobr>

График выпадения снега за последние 7 лет

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Синоптики полагают, что на этой неделе в Новосибирск придут температуры до -4 градусов.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на следующую неделю от погодных сервисов. По их данным, ближайшие семь дней будут холодными и дождливыми. Также мы смотрели прогноз погоды, который бы показал, когда может пойти снег в ближайшее время.

Отопительный сезон в городе стартовал сегодня, 20 сентября. Все жилые дома обещают начать отапливать с 22 по 27 сентября — сразу после подключения социальных объектов.

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первый снегпохолодание
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