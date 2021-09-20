Новосибирск ждет первого снега. В какие даты он радовал горожан за последние 7 лет — смотрим график

Сегодня, 20 сентября, в Новосибирске горожане заметили снежную крупу — пока это были только частички снега. Впереди нас еще ждет время с настоящим первым снегом. Как сообщают синоптики, до конца сентября в Новосибирске установится холодная погода, столбик термометра в ночные часы по области может опуститься до -4 градусов.



Редакция НГС решила вспомнить, когда в последние семь лет в городе выпадал первый снег. Раньше всего он появлялся в городе 20 сентября 2014 года и 23 сентября 2017 года. В 2019-й снег пошел позднее всего — 18 октября. В прошлом году снег выпал 29 сентября.