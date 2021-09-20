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В Новосибирскую область придут температуры до -4 градусов

Синоптики отмечают, что в регионе будут аномальные показатели

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На этой неделе днем столбик термометра не будет подниматься выше +7 градусов

На этой неделе днем столбик термометра не будет подниматься выше +7 градусов

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске и области в ближайшие три дня — ожидается мокрый снег и очень холодная ветреная погода.

— На нашу территорию поступила очень холодная воздушная масса, в тыл уходящему холодному фронту. Поэтому до конца месяца мы ожидаем очень холодную погоду. Осадки в виде дождя будут практически каждый день, ночью — в виде мокрого снега. Ночные температуры будут низкие. По области до -2...+3 градусов. Температуры идут ниже нормы на 4 градуса. При прояснениях в ночные часы температуры в области будут еще ниже — до -4 градусов со снегом, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Во вторник, 21 сентября, в Новосибирске облачно, небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью +1...+3 градуса. Днем +5...+7 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В среду, 22 сентября, в городе местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью +1...+3 градуса. Днем +5...+7 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с.

В четверг, 23 сентября, в Новосибирске местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ночью +1...+3 градуса. Ночью +5...+7 градусов. Ветер северный 3–8 м/с.

Ранее НГС изучил прогноз погоды на следующую неделю от погодных сервисов. По их данным, ближайшие семь дней будут холодными и дождливыми.

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