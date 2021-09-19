Когда ждать первый снег в Новосибирске? Сравниваем разные прогнозы

В Новосибирске ожидается снег на следующей неделе
На следующей неделе с 20 по 26 сентября в Новосибирске и области может выпасть первый снег. Такой прогноз дают погодные сервисы, но, по некоторым данным, ждать таких осадков придется до октября.
По данным новосибирского Гидрометцентра, на территории Новосибирской области мокрый снег выпадет уже ночью во вторник.
Центр «Фобос» предупреждает, что снегопады возможны в ближайший четверг — 23 сентября. При этом температура воздуха опустится до +3 градусов.
Сайт «Метеонова» сообщает, что первый снег стоит ждать утром 21 сентября, во вторник. Днем возможен дождь.
По данным «Погоды Mail.ru», дождь со снегом выпадет в Новосибирске 21, 23 и 24 сентября. При этом к концу недели возможно похолодание до -2 градусов.
Сервис «Яндекс.Погода», который составляет долгосрочные прогнозы по данным статистики за 10 лет, пишет, что снег в Новосибирске следует ждать только 25 октября.
Ранее НГС изучил прогноз погоды на следующую неделю от погодных сервисов. По их данным, ближайшие семь дней будут холодными и дождливыми.