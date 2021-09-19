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Когда ждать первый снег в Новосибирске? Сравниваем разные прогнозы

Возможно, он начнется уже на этой неделе

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Сервисы называют разные даты начала снегопада

Сервисы называют разные даты начала снегопада

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В Новосибирске ожидается снег на следующей неделе

На следующей неделе с 20 по 26 сентября в Новосибирске и области может выпасть первый снег. Такой прогноз дают погодные сервисы, но, по некоторым данным, ждать таких осадков придется до октября.

По данным новосибирского Гидрометцентра, на территории Новосибирской области мокрый снег выпадет уже ночью во вторник.

Температра может опуститься до -1 градуса

Температра может опуститься до -1 градуса

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Центр «Фобос» предупреждает, что снегопады возможны в ближайший четверг — 23 сентября. При этом температура воздуха опустится до +3 градусов.

На следующей неделе ожидается слабый ветер

На следующей неделе ожидается слабый ветер

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Сайт «Метеонова» сообщает, что первый снег стоит ждать утром 21 сентября, во вторник. Днем возможен дождь.

Во вторник ожидается похолодание

Во вторник ожидается похолодание

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По данным «Погоды Mail.ru», дождь со снегом выпадет в Новосибирске 21, 23 и 24 сентября. При этом к концу недели возможно похолодание до -2 градусов.

Холод и снег могут смениться потепением до +10 градусов

Холод и снег могут смениться потепением до +10 градусов

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Сервис «Яндекс.Погода», который составляет долгосрочные прогнозы по данным статистики за 10 лет, пишет, что снег в Новосибирске следует ждать только 25 октября.

Сайт предупреждает, что до начала снегопадов в городе будет дождливо

Сайт предупреждает, что до начала снегопадов в городе будет дождливо

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Ранее НГС изучил прогноз погоды на следующую неделю от погодных сервисов. По их данным, ближайшие семь дней будут холодными и дождливыми.

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