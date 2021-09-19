Когда ждать первый снег в Новосибирске? Сравниваем разные прогнозы

На следующей неделе с 20 по 26 сентября в Новосибирске и области может выпасть первый снег. Такой прогноз дают погодные сервисы, но, по некоторым данным, ждать таких осадков придется до октября.

По данным новосибирского Гидрометцентра, на территории Новосибирской области мокрый снег выпадет уже ночью во вторник.